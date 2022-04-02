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Заминированы подъезды, детские площадки, гражданские автомобили: последствия оккупации Бучи. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, снятое в первый день, как украинские войска зашли в Бучу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Реальный Киев".

Смотрите также: Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими оккупантами в Буче. ФОТО 18+

Автор: 

обстрел (27129) увольнение (2679) Буча (460)


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Топ комментарии
+10
Треба звозити туди німців і французів, які вважають, що простой русскій хороший, а путін плохой.
Як колись німців возили по концтаборах.
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02.04.2022 12:43
+7
Новое правило правописания русского языка!
Слово РУССКИЙ - пишется *******!
И только так!
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02.04.2022 13:37
+6
Мародеры отправляют из белорусского Мозыря награбленные вещи в РФ: видеофакт

2.04.2022, 12:31


Оккупанты штурмуют в Беларуси службы курьерских доставок.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/2/461825/
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02.04.2022 12:37
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02.04.2022 12:35 Ответить
Мародеры отправляют из белорусского Мозыря награбленные вещи в РФ: видеофакт

2.04.2022, 12:31


Оккупанты штурмуют в Беларуси службы курьерских доставок.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/2/461825/
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02.04.2022 12:37 Ответить
Жители оккупированной Бучи, что под Киевом, идентифицировали среди военных в городе представителей спецназа Беларуси. Об этом 31 марта в эфире совместного телевизионного проекта Freeдом, который транслировал в https://www.youtube.com/watch?v=JYG4Scbxp9o&feature=youtu.be YouTube канал УНИАН, рассказал секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

Ведущие спросили Шаправского, известно ли, какие подразделения оккупантов находятся в городе.

"Буча приблизительно поделена на пять секторов. Эти пять секторов, по словам самих оккупантов, контролируются разными группами. Достоверно известно, что один из секторов контролируется кадыровцами, также стоят российские военные, также известно, что стоят белорусский спецназ и омоновцы", - сказал секретарь Бучанского горсовета.

У Шаправского уточнили по поводу нахождения в городе военных из Беларуси.

"Наши волонтеры, которые были и есть в городе и оказывают людям помощь, - они видели белорусские шевроны на погонах и четко идентифицировали, что именно белорусские войска, белорусский спецназ. Там так было написано на шевронах… Это информация от наших волонтеров, от наших жителей, которые все это видели своими глазами", - отметил чиновник.

По словам Шаправского, информация о присутствии спецназа Беларуси в Буче известна украинским спецслужбам.

"Я даже скажу один факт: один из наших сотрудников коммунального предприятия, работник… ритуальной службы… когда утром он пришел, то увидел, что [административное] здание [на кладбище] было вскрыто, припасы, которые у него были, - съедены, а на столе лежала белорусская форма. С шевронами "Республика Беларусь", спецназ. То есть это четко было идентифицировано", - подчеркнул секретарь Бучанского горсовета.

Он добавил, что несмотря на официальные заявления Минска, белорусские подразделения принимают участие в войне в Украине. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/2/461802/
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02.04.2022 12:40 Ответить
Белорузкие войска с самого начала в Украине. Еще недели три-четыре назад под Киевом в селах местные видели белорузких танкистов которые ходили по домам собирали жрачку. Так что Лука давно не только сдает рашистам территорию под военные базы и стартовые площадки с которых расстреливают Украину ракетами.
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02.04.2022 12:49 Ответить
МАНЬЯ МАНЬЯ, Я ТИБЕ ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ ДОБЫЛ!
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02.04.2022 12:44 Ответить
Тому нашим треба мінувати речі, на які кацапи спокусяться... Пару вибухів на пошті або в їхніх сім"ях прочистить їм макітри...)))
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02.04.2022 15:04 Ответить
Відловлювали й розстрілювали, а потім спалювали чоловіче населення 16-70 років, всіх хто виглядав фізично здоровим, жінок гвалтували, вбивали й спалювали. Це не просто геноцид, че чистка і фашизм, вони звірі з якими не може буди ніяких переговорів.
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02.04.2022 12:41 Ответить
Треба звозити туди німців і французів, які вважають, що простой русскій хороший, а путін плохой.
Як колись німців возили по концтаборах.
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02.04.2022 12:43 Ответить
І Люську теж. Арестовича.
Бо він теж так вважає.
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02.04.2022 12:46 Ответить
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02.04.2022 12:45 Ответить
Новое правило правописания русского языка!
Слово РУССКИЙ - пишется *******!
И только так!
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02.04.2022 13:37 Ответить
КОЖНОГО з мацкалів треба знищувати де б він не був !!
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02.04.2022 14:01 Ответить
ОНИ НЕ РУССКИЕ !!! ОНИ РОССИЯНИ - СЛУГИ ДЬЯВОЛА !!!
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03.04.2022 02:09 Ответить
 
 