Заминированы подъезды, детские площадки, гражданские автомобили: последствия оккупации Бучи. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, снятое в первый день, как украинские войска зашли в Бучу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Реальный Киев".

Смотрите также: Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими оккупантами в Буче. ФОТО 18+