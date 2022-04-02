Заміновано під’їзди, дитячі майданчики, цивільні автомобілі: наслідки окупації Бучі. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, зняте в перший день як українські війська зайшли в Бучу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Реальный Киев

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