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Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку міста Буча. ВIДЕО

В звільненому від російських окупантів місті Буча (Київська область) працюють бійці заведеного полку спеціального призначення Нацполіції "САФАРІ", до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби. Вони проводять зачистку території від диверсантів, вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям.

Зазначається, що поліцейські роблять усе можливе, щоби відновити правопорядок на звільнених територіях, аби місцеві мешканці якнайшвидше змогли повернутися у рідне місто.

Дивіться: Заміновано під’їзди, дитячі майданчики, цивільні автомобілі: наслідки окупації Бучі. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15164) Буча (541)


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Из Бучи выгнали «русский мир». Остатки ржавеют вдоль дорог
Видео - https://www.youtube.com/shorts/Ufn5Eee4q6w https://www.youtube.com/shorts/Ufn5Eee4q6w

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02.04.2022 20:01 Відповісти
Сафарі на кацапів має тривати...
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02.04.2022 20:02 Відповісти
Ніби і радість, черговий звільнений населений пункт, і люди щасливі зустрічають. Але ж скільки біди козломорді наробили...
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02.04.2022 20:08 Відповісти
Это будет славная охота
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02.04.2022 20:08 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопчики.
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02.04.2022 20:11 Відповісти
Вбивайте кацапів без жалю.Кацапи не мають право на життя!!!
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02.04.2022 20:16 Відповісти
Это правда?

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02.04.2022 20:30 Відповісти
 
 