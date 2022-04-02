Спецпризначенці Нацполіції розпочали зачистку міста Буча. ВIДЕО

В звільненому від російських окупантів місті Буча (Київська область) працюють бійці заведеного полку спеціального призначення Нацполіції "САФАРІ", до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби. Вони проводять зачистку території від диверсантів, вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям.

Зазначається, що поліцейські роблять усе можливе, щоби відновити правопорядок на звільнених територіях, аби місцеві мешканці якнайшвидше змогли повернутися у рідне місто.

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