Внаслідок російського ракетного обстрілу знищена інфраструктура Кременчуцького НПЗ, - Полтавська ОВА
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про наслідки російського обстрілу Кременчуцького НПЗ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал чиновника.
"Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", - написав Лунін.
За його словами, екологічної катастрофи в регіоні немає, ДСНС контролює ситуацію. Станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.
"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", - підкреслив керівник ОВА.
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Знищіть їх нафтові і газові родовища, щоб вони не могли добувати енергоресурси і продавати їх в європу!
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Отправка и принятие грузов железнодорожным транспортом осуществляется от станции Несветай СКЖД. В качестве подъездного пути используется часть закрытой железнодорожной линии Несветай - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Должанская
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Новошахтинск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Красносулинский район (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ростовская область )
Надвирна вроде бы стоит, Шебелинка тоже. Беларусь перед войной заблокировала поставки. Теперь будем надеяться только на поставки из Литвы, Польши и Румынии.
Нефтепереработку русские разбомбили, предприятия ВПК тоже.
Беда . . .
Но русским это не поможет. Что бы они не делали, 200- или 300-тысячный контингент не победит 40-миллионную страну.
Когда этот ад закончится, выводы о ПВО / ПРО / авиацию / флот надо сделать.
Кстати, самолётов хоть и мало у нас, но авиация героически сражается. А флот - что в первом акте войны (Крым) сдал корабли, что в этом акте войны всё потерял сразу. С берега русские корабли топят, а на море сражений, по крайней мере хоть сколько-нибудь успешных, не было . . . Так что по флоту усилия нужны вообще другого порядка быть.