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Внаслідок російського ракетного обстрілу знищена інфраструктура Кременчуцького НПЗ, - Полтавська ОВА

укрнафта,нпз,кременчугский,кременчуг

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про наслідки російського обстрілу Кременчуцького НПЗ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал чиновника.

"Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", - написав Лунін.

За його словами, екологічної катастрофи в регіоні немає, ДСНС контролює ситуацію. Станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

Також читайте: Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Полтави та Кременчука, - голова ОВА Лунін

"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", - підкреслив керівник ОВА.

Автор: 

Кременчук (293) обстріл (28263) Полтавська область (1100)


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Топ коментарі
+15
и все таки...как жеж нам не хватает закрытого неба... ПВО и "купола"....
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02.04.2022 22:10
+15
Беня зажал бабло для ПВО для своего свечного заводика?
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02.04.2022 22:15
+12
Та то дрібниці, головне, щоб агрохімія на перемовини правильно краватку підібрав..
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02.04.2022 22:11
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Цей НПЗ все ще власність Кодомойського?
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02.04.2022 22:09 Відповісти
Так, ніби є якась частка держави, але незначна.
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02.04.2022 22:18 Відповісти
Почти пополам с державой..
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02.04.2022 23:10 Відповісти
Это сейчас самый архиважнейший вопрос.
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02.04.2022 22:21 Відповісти
Конечно, Бенин!
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02.04.2022 22:22 Відповісти
Лупанули хорошо, выходя на балкон стоит зарево. Один вопрос ПВО, где они, почему пропустили, если так и дальше пойдёт. ***** просто будет кашмарить ракетами, а когда перебьет нефтебазе пойдёт в наступление
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Коломойський не купил.
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02.04.2022 22:36 Відповісти
Купил, купил и давно
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02.04.2022 22:49 Відповісти
в 2008 году был рейдерский захват НПЗ ...Юлька помогла ...Татары ушли но отсудили 400 лямов при Порохе вроде ..51% акций в госфонде рулят там латвийские менеджеры
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02.04.2022 22:55 Відповісти
Крылатые ракеты тяжело сбить ПВО. А по поводу нефтепродуктов у нас в тылу они есть для техники, у ***** тыловиков выбивают..
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02.04.2022 23:12 Відповісти
А нпз не в тылу, и прошу заметить его уже нет
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03.04.2022 04:36 Відповісти
Нпз производитель, восстановят после войны, если надо будет, а топливо для техники сейчас завезут.
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03.04.2022 06:18 Відповісти
Этому заводу нельзя останавливаться, потом его можна будет порезать на металолом
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03.04.2022 07:08 Відповісти
Восстановят и модернизируют ещё лучше, там и так всё устаревшее...
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03.04.2022 09:40 Відповісти
Коломойский в восторге от путинского подарка с неба? Кто знает?
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02.04.2022 22:09 Відповісти
просто ус**рался от счастья
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02.04.2022 22:23 Відповісти
Бене ***** он за бугром, кофе пьет
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02.04.2022 22:31 Відповісти
и все таки...как жеж нам не хватает закрытого неба... ПВО и "купола"....
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02.04.2022 22:10 Відповісти
Та то дрібниці, головне, щоб агрохімія на перемовини правильно краватку підібрав..
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02.04.2022 22:11 Відповісти
Беня зажал бабло для ПВО для своего свечного заводика?
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02.04.2022 22:15 Відповісти
Не переживайте. Скоро агрохімія,падлоляк і чалий оголосять нейтралітет України і все буде чудово.Репарацій не буде,а буде збільшення податків від гетманцева на відбудову України за власний рахунок. Дєрьмак вітає,а клован записує відосики.
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02.04.2022 22:15 Відповісти
не дай Бог
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02.04.2022 22:25 Відповісти
Как в воду смотрит, так и будет. Скажут нас Европа не поддержала в взыскании с капапов долгов, так что давайте сами. Очен много долгов внутренних и внешних нужно платить, так что нет выбора подымает налоги. Я даже специально скрин сделаю для памяти
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02.04.2022 22:38 Відповісти
О знову порохоботи пішли в наступ. Обізвався продажний смокталик пісюна Порошенка і підлизувач шоколадної жопи Пороха. Якби не Зеленський то давно України би не було, Порох би її продав ще до кінця лютого 2022 року.
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03.04.2022 08:56 Відповісти
Це ще що за полудурок? Пішло звідси,чокнуте.
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03.04.2022 10:38 Відповісти
А нам слабо по Мозирскому НПЗ відповідь дати??? Це ж з білорусі ракети пішли, і до бабки не ходи.
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02.04.2022 22:17 Відповісти
Вряд ли. С рф ближе.
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02.04.2022 22:24 Відповісти
нам не слабо, но руководство боится..
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02.04.2022 22:24 Відповісти
Слабо, бо ракет майже не має...
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Не не направление с Крыма было, видели как ракеты летели
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02.04.2022 22:35 Відповісти
Нет с юга.
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02.04.2022 23:14 Відповісти
Работают, конечно же, по наводке. Есть еще (и, наверное, немало) т.н. наводчиков-иуд, которые продались падлюкам крысиным да сливают за плату инфу-дислокациию, т.е. точные координаты наших, как минимум НПЗ - ведь сколько заводов-баз нефтяных уничтожено буквально за последнюю неделю прямыми попаданиями. Не надо с такими драными иудами нянькаться в условиях военного времени: пойман с поличным - отдубасен по полной вручную - и сразу же к стенке без всяких там лелейных судов-следствий! Всех за их кораблем - в преисподнюю навеки!
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02.04.2022 22:23 Відповісти
Це можна робити за ноутбуком, через гугл планета земля, там і координати всі є. Навідники- це скоріше для ударів по підрозділам, які в полях знаходяться.
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02.04.2022 22:28 Відповісти
Завод будувався в 60-х роках минулого століття. Які координати? У кацапів є всі координати цього заводу. Тут навіть ніяких навідників не треба.
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Во во, у них даже проектная документация осталась, я тоже всем говорю. Что аэдродмы нефтебазы, воинские части, в конце концов города строились в СССР, и вся документация осталась в кацапии в архивах
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02.04.2022 22:44 Відповісти
Точно так. Люди які народилися починаючи з 90-х цього не розуміють.
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02.04.2022 22:54 Відповісти
Так це ж мільярди доларів!

Знищіть їх нафтові і газові родовища, щоб вони не могли добувати енергоресурси і продавати їх в європу!
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02.04.2022 22:26 Відповісти
джавелінами?
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02.04.2022 22:59 Відповісти
нлау...
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03.04.2022 01:43 Відповісти
Сволота продажная и была и будет во все века..
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02.04.2022 22:26 Відповісти
А может быть с Черного моря РК москва Кому бы заплатить , чтобы утопили это корыто
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02.04.2022 22:28 Відповісти
Очевидно, что эти твари лишают нас энергоносителей.
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02.04.2022 22:29 Відповісти
Бинго
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02.04.2022 22:47 Відповісти
Відповідь за Білгород? Так там ще багато нафтобаз та НПЗ у прикордонні...
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО "НЗНП") - нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области. Единственный действующий НПЗ в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

Находится на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Киселевского сельского поселения Красносулинского района в полутора километрах к северо-западу от города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Новошахтинск . Территория предприятия разделена на две производственные площадки автотрассой https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C19_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1 М19 направлением Новошахтинск - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Антрацит . Площадь основной производственной площадки составляет 300 га.

Отправка и принятие грузов железнодорожным транспортом осуществляется от станции Несветай СКЖД. В качестве подъездного пути используется часть закрытой железнодорожной линии Несветай - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Должанская

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Новошахтинск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Красносулинский район (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ростовская область )
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02.04.2022 23:22 Відповісти
Хреново - единственный НПЗ работающий в стране был.
Надвирна вроде бы стоит, Шебелинка тоже. Беларусь перед войной заблокировала поставки. Теперь будем надеяться только на поставки из Литвы, Польши и Румынии.
Нефтепереработку русские разбомбили, предприятия ВПК тоже.
Беда . . .

Но русским это не поможет. Что бы они не делали, 200- или 300-тысячный контингент не победит 40-миллионную страну.

Когда этот ад закончится, выводы о ПВО / ПРО / авиацию / флот надо сделать.
Кстати, самолётов хоть и мало у нас, но авиация героически сражается. А флот - что в первом акте войны (Крым) сдал корабли, что в этом акте войны всё потерял сразу. С берега русские корабли топят, а на море сражений, по крайней мере хоть сколько-нибудь успешных, не было . . . Так что по флоту усилия нужны вообще другого порядка быть.
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03.04.2022 00:10 Відповісти
Яку марку нафти переробляв завод ? Якщо кацапську , то буде повід для модернізації .
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03.04.2022 00:15 Відповісти
нашу нафту, практично тільки нашу (прикарпаття, чернигівщина, полтавщина)
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03.04.2022 18:55 Відповісти
 
 