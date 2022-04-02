Україна веде переговори з Китаєм через дипломатичні канали, - Арахамія
Україна сподівається, що Китай врешті долучиться до перемовин з нашою державою.
Про це у Telegram повідомив керівник делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ведемо переговори з КНР через дипломатичні канали.Стан перемовин із Китаєм, напевно, найменш готовий, якщо порівнювати з іншими країнами, які нам допомагають. З ними ми підтримуємо контакти два рази на день, а от із Китаєм усе трохи важче.
Думаю, що Китай врешті-решт долучиться. Лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що треба надати Україні максимальні умови, щоб наступив мир. Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують", - йдеться в повідомленні.
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+19 Руслан Михайленко #465775
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Що ти таке, щоб від нашого імені вирішувати долю країни?
бо інколи треба шоб хоч шось за Україну боліло (коли серце мовчить а розуму катьма)
І таких арахамій там напевно процентів 80 як не більше.
То Україна ще має дістати дозвіл від КНР на вирішення своїх проблем?
Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?
Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.
Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.
Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.
І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?
Залайкайте пусть вопрос наверх всплывет.
- А кто вы?
- Депутат Рады...
- Ок, сейчас пришлем депутатку нашего совета,... доярку из провинции Хунань...