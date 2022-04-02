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Україна веде переговори з Китаєм через дипломатичні канали, - Арахамія

китай,україна

Україна сподівається, що Китай врешті долучиться до перемовин з нашою державою.

Про це у Telegram повідомив керівник делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо переговори з КНР через дипломатичні канали.Стан перемовин із Китаєм, напевно, найменш готовий, якщо порівнювати з іншими країнами, які нам допомагають. З ними ми підтримуємо контакти два рази на день, а от із Китаєм усе трохи важче.

Думаю, що Китай врешті-решт долучиться. Лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що треба надати Україні максимальні умови, щоб наступив мир. Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Китай (4509) перемовини (2856) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+19
хламідія який немає генетичного звязку з Україною вирішує долю народу України. хто йому цьому блазню надав право?
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02.04.2022 23:08
+15
Хламідія, яким боком ти до дипломатії і перемовин?
Що ти таке, щоб від нашого імені вирішувати долю країни?
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02.04.2022 23:08
+14
Этот Арахамия, какой-то дурноватый. Ну, прямо, спец по Китаю.
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02.04.2022 23:03
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Этот Арахамия, какой-то дурноватый. Ну, прямо, спец по Китаю.
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02.04.2022 23:03 Відповісти
Арахамия падло сьезди в Бучу и покажи фото - своим китайским ублюдкам
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02.04.2022 23:43 Відповісти
Цікаво, а через які ЩЕ к анали агрохімія вміє вести переговори?
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03.04.2022 00:00 Відповісти
Хламідія, яким боком ти до дипломатії і перемовин?
Що ти таке, щоб від нашого імені вирішувати долю країни?
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02.04.2022 23:08 Відповісти
ну что Вы ... он жеж так хотел чтоб как в Китае))) это его мечта...не обрубайте крылья его мечте ))))
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02.04.2022 23:23 Відповісти
Краще голову?
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02.04.2022 23:36 Відповісти
чи хоча би вухо!
бо інколи треба шоб хоч шось за Україну боліло (коли серце мовчить а розуму катьма)
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02.04.2022 23:40 Відповісти
хламідія який немає генетичного звязку з Україною вирішує долю народу України. хто йому цьому блазню надав право?
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02.04.2022 23:08 Відповісти
Фельдмаршал ВАЗеленський.
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02.04.2022 23:10 Відповісти
Мудрий український нарід шляхом виборів.
І таких арахамій там напевно процентів 80 як не більше.
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02.04.2022 23:11 Відповісти
"Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують"

То Україна ще має дістати дозвіл від КНР на вирішення своїх проблем?
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02.04.2022 23:08 Відповісти
Как єто? А раньше хламидиоз через какие канали вел ?
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02.04.2022 23:09 Відповісти
КНР здвигають арахмії у спеціальний канал
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02.04.2022 23:09 Відповісти
заяви абізянії розраховані виключно на тупоголових імбицилів, які далі прикольних відосіків нічого не бачать. Оскільки китайцям Україна і нахер не потрібна. Скажу більше, китайські хакери атакували Україну 24.02. китайський "мавік" передав рашистам спецобладнання, яке доволяє оперативно виявляти місця запуску дронів українських розвідників. Поки дрон у небі рашисти знають координати оператора і миттєво стрілять по цим координатам вбиваючи оператора. От такий надійний гарант від чорноротого абхаза бібізянії. А ще ж є ісраїль, який лиже дупу рашистам. Може зебіли фашистску угорщину запросять щось гарантувати?
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02.04.2022 23:12 Відповісти
Арахамія що він меле комуніст *****
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02.04.2022 23:13 Відповісти
Якщо арахімію не забрати з переговорів від імені України з окупантами і не послати його за рашистським коритом, то він,разом з "зе" переговорниками договориться до того, що західний світ пошле Україну за рашистським кораблем.
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02.04.2022 23:13 Відповісти
Кто-то может эту обезъяну скажем так мягко - ***башить?
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02.04.2022 23:15 Відповісти
відправте це недолуге шимпанзе на історічєскую родіну
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02.04.2022 23:16 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUbX20sixgYv3Epwu30MxcOYC-********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?

Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.

Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.

Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.

І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?
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02.04.2022 23:17 Відповісти
Китай давно уже должен был отобрать всю Сибир по Урал. По мнению наших горе-аналитиков. Но что-то пошло не так.
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02.04.2022 23:17 Відповісти
китайцы ссцыкуны ..
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02.04.2022 23:45 Відповісти
Кто нибудь может написать алгоритм как убрать Арахамию из переговоров?

Залайкайте пусть вопрос наверх всплывет.
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02.04.2022 23:22 Відповісти
Агрохімія, що ти верзеш?Піди за посиланням та почитай : У впливовому німецькому журналі Der Spiegel надруковане інтерв'ю з послом Китаю в Німеччині Ву Кеном під промовистою назвою Warum kann China Russland nicht kritisieren, Herr Wu? (Чому Китай не може критикувати Росію, пане Ву?). Це інтерв'ю взяли Георг Фаріон та Крістоф Шульт Досвідченим німецьким журналістам вдалося своїми чіткими запитаннями розговорити пана Ву. І той висловив дійсну позицію Китаю, який вважає, що Україна має бути неодмінно покарана за своє бажання приєднатися до західної цивілізації, частиною якої вона є за своїм географічним розташуванням і за менталітетом свого народу." https://www.obozrevatel.com/politics-news/pochemu-kitaj-ne-mozhet-kritikovat-rossiyu.htm Почему Китай не может критиковать Россию?
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02.04.2022 23:25 Відповісти
а может арахамию специально на переговоры запустили ? )) ну чтоб думали что дурачка легче вокруг пальца обвести? ))) а он умный, на самом деле но хитрый, не показывает))) хотя... бред !! ))))))
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02.04.2022 23:26 Відповісти
Там з обох сторін відправили кого не жаль
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02.04.2022 23:30 Відповісти
-Але, это Китай? Арахамия вас беспокоит, хочу переговоры провести.
- А кто вы?
- Депутат Рады...
- Ок, сейчас пришлем депутатку нашего совета,... доярку из провинции Хунань...
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02.04.2022 23:47 Відповісти
Чебурахимия, делай что хочешь, а что бы китайцы были наши! Прищепки на уши- и вперёд, за своего сойдёшь!
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02.04.2022 23:28 Відповісти
на переговоры с ним отправят - слесаря 3 разряда завода "им. 26 пекнских коммунаров"))
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02.04.2022 23:40 Відповісти
Це одна єдина країна , яка має вплив на Росію…надіюсь що переговори проведуть без вибриків , які застосовували в Европі .
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02.04.2022 23:38 Відповісти
Десятки миллиардов долларов по сообщениям зарубежных СМИ потратила Фашисдия на подкуп украинских политиков. И вы думаете после такого подкупа переговорщики не отдадут Фашиздии Крым и Донбасс? Шансов, что не отдадут мало. Нудно отрабатывать деньги.
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02.04.2022 23:50 Відповісти
Зачем отрабатывать, если уже дали? Принцип Коломойского никто не отменял.
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03.04.2022 00:52 Відповісти
Не підпускайте арахамію до розмов із Китаєм, у нього там свої дуже шкурні інтереси, з Китаєм лише досвідчені дипломати мають говорити і колективний захід. Китай грає свою підкилимну гру і вже шквариться своїми дронами, які зливали інфу рашистам через Китай... Думаю що ще про багато китайських падлянок дізнаємось із часом
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03.04.2022 00:27 Відповісти
когда хламидия начинает говорить о китае, то складывается впечатление, что у него особый китайский рак головного мозга... скорее бы эта хламидия подохла, задолбал дебилизмом...
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03.04.2022 06:14 Відповісти
 
 