Батькам російських окупантів почали приходити "похоронки". ДОКУМЕНТ
Батькам російських окупантів почали розсилати так звані "похоронки", в листах повідомляється про загибель їхніх синів.
Про це у Facebook повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України скінчились достроково. У мо рф розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка. Далі буде...", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 ptn hlo #451489
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+27 Eufrasia Dilorenzo
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+23 Перехватчик
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Аж сім лямів отримає, не зря сина ростив.
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
Но в этот раз соснул не лапу!
👍
Прошу не путать.
Людожери
(с) Михайло Ткач:
Канал грозный тв зробив сюжет про те, як кадиров піклується про чеченців і фонд кадирова піклується про родини тих, хто пішов вбивати українців і тих, хто вже загинув в Україні.
Вони постелили клейонку, розклали набори на однаковій відстані, познімали і сказали, що повезли по родинах.
Вони розклали їжу просто щоб гарно познімати.
Там вже голодомор чи ще ні?
І двухсотка представника фонда кадирова, який привіз картоплю і цибулю.
https://t.me/operativnoZSU/17025
@SputnikATO
·
https://twitter.com/SputnikATO/status/1510128519317233667 14 ч
37 дней идут учения, многих учеников уже трудно разбудить.
https://twitter.com/i/status/1510128519317233667
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 2 hrs ·
Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?
Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.
Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.
Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.
І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?
Смерть московітам ***** в Україні!
просто "погиб"
а где героическое описание что он там героически "сражался"?
Вы думаете, что "спецоперация! началась с 24..?
Нет, вы глубоко ошибаетесь!!!
Все началось со "сватов" и "голобородько"!!!
А может и раньше...