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Новини Війна
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Батькам російських окупантів почали приходити "похоронки". ДОКУМЕНТ

рф

Батькам російських окупантів почали розсилати так звані "похоронки", в листах повідомляється про загибель їхніх синів.

Про це у Facebook повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України скінчились достроково. У мо рф розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка. Далі буде...", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин

Батькам російських окупантів почали приходити похоронки 01

Автор: 

росія (64946) втрати (4385)


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Топ коментарі
+34
Русофашисти на росії і в Україні.
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02.04.2022 23:14
+27
Не оккупантов, а представителей "страны гаранта нашей безопасности" (с) Арахмия

Прошу не путать.
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02.04.2022 23:09
+23
путник News АТО


@SputnikATO

·
https://twitter.com/SputnikATO/status/1510128519317233667 14 ч



37 дней идут учения, многих учеников уже трудно разбудить.

https://twitter.com/i/status/1510128519317233667
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02.04.2022 23:11
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Які ж сумні новини,для самок московитів.
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02.04.2022 23:07 Відповісти
сумні??вроди как 7 000 000(правда деревянными!! однако и так пойдёт!!) обещанно!! наоборот! радости то сколько!
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02.04.2022 23:13 Відповісти
угу. обіцянка-цяцянка. Зариють і пом'януть скломиєм
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02.04.2022 23:43 Відповісти
То, что кацапа убили где-то, под Киевом, не гарантирует выплаты рашкой денег родственникам. Должно быть документальное тому подтверждение, что "воен" участвовал в "спецоперации", а не числился на "учениях".
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03.04.2022 01:10 Відповісти
Главное не написали сколько пол литра водяры выделяют и где и скока бабок получить????
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02.04.2022 23:27 Відповісти
ПаРаша "бахатая страна" - два мешка лука и мешок картошки наверное выдадут (конечно если сумма продуктов не превысит сумму компенсации бумажками).
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03.04.2022 11:17 Відповісти
От звезло так звезло Юрію Петровичу.
Аж сім лямів отримає, не зря сина ростив.
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02.04.2022 23:08 Відповісти
Ага, повезло, бо іншим сказали, що їх сини були "на учєніях" і уй їм, а е 7 мільйонів
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02.04.2022 23:11 Відповісти
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
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02.04.2022 23:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=35O5X-S2RoM
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02.04.2022 23:18 Відповісти
Сосать захотелось вдруг кацапу,
Но в этот раз соснул не лапу!

👍
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02.04.2022 23:09 Відповісти
Не оккупантов, а представителей "страны гаранта нашей безопасности" (с) Арахмия

Прошу не путать.
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02.04.2022 23:09 Відповісти
Не арахмия. Хламидия ийо в миру зовут.
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02.04.2022 23:14 Відповісти
Рашка в список гарантов попала, исключительно потому, что, до сих пор явяется членом собеза Европы... Только что видел другой список. Тоже, озвученный Арахамией. Т.н. "второе НАТО". Рашки там нет.
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03.04.2022 01:13 Відповісти
"...проявив стойкость и мужество..." - ну це вони вже тролять родичів))
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02.04.2022 23:10 Відповісти
Свиноматки ешо нарожають...
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02.04.2022 23:10 Відповісти
ЫзвєщЄнія вам суки всім , масового

Людожери
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02.04.2022 23:10 Відповісти
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02.04.2022 23:11 Відповісти
Сім'ї загиблих кадировців отримали мішок картоплі та літру олії - і то не факт

(с) Михайло Ткач:
Канал грозный тв зробив сюжет про те, як кадиров піклується про чеченців і фонд кадирова піклується про родини тих, хто пішов вбивати українців і тих, хто вже загинув в Україні.
Вони постелили клейонку, розклали набори на однаковій відстані, познімали і сказали, що повезли по родинах.
Вони розклали їжу просто щоб гарно познімати.
Там вже голодомор чи ще ні?
І двухсотка представника фонда кадирова, який привіз картоплю і цибулю.
https://t.me/operativnoZSU/17025
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02.04.2022 23:39 Відповісти
вот это позорище - ну если кадыровцев кидают на гробовые то кажись кацапии скоро пистец
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03.04.2022 00:01 Відповісти
путник News АТО


@SputnikATO

·
https://twitter.com/SputnikATO/status/1510128519317233667 14 ч



37 дней идут учения, многих учеников уже трудно разбудить.

https://twitter.com/i/status/1510128519317233667
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02.04.2022 23:11 Відповісти
Не помер, а здох. Не похоронка, а диплом. Він же був "на учєніях", якщо не помиляюсь.
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02.04.2022 23:12 Відповісти
Про диплом хорошо. Одобрямс.
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02.04.2022 23:16 Відповісти
Незачот получил
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02.04.2022 23:36 Відповісти
Навпаки, отримав 200 балів.
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03.04.2022 01:13 Відповісти
Выглядит как поздравительная телеграмма!)
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02.04.2022 23:12 Відповісти
Правда не все вдовушки весточку получат кого собаки сожрали кто згорел до костей значит чуваш денежку не даст.
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02.04.2022 23:12 Відповісти
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02.04.2022 23:14 Відповісти
...и молодая не узнает, какой у парня был конец
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02.04.2022 23:48 Відповісти
Обвязать георгиевской ленточкой и отправить жене
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03.04.2022 10:42 Відповісти
https://t.me/s/rf200_nooow
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02.04.2022 23:13 Відповісти
Русофашисти на росії і в Україні.
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02.04.2022 23:14 Відповісти
А мігалки де ?
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02.04.2022 23:16 Відповісти
як гарнюньо!
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03.04.2022 00:27 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUbX20sixgYv3Epwu30MxcOYC-********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 2 hrs ·



Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?

Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.

Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.

Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.

І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?
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02.04.2022 23:15 Відповісти
т.е. два манто, мясорубку и блендер не привезет из Украины вам ваша сыначка.... никогда...
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02.04.2022 23:16 Відповісти
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02.04.2022 23:16 Відповісти
спасибо за ночь такое приятное, успокоительное лучше ромашки, отвечаю!
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02.04.2022 23:20 Відповісти
То, мабуть, свої ж і з'їли
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02.04.2022 23:20 Відповісти
Свинособаки?
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02.04.2022 23:38 Відповісти
Явно "Хищник" (Predator) поработал. Срочно звоните Шварцнеггеру!
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03.04.2022 01:17 Відповісти
Юрій Пєтровічь ще нарожає )))
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02.04.2022 23:19 Відповісти
Віддавати рештків кацапів не треба в принципі, нехай їдуть шукають безвісті зниклих.
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02.04.2022 23:22 Відповісти
Бумага хоть белая?
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02.04.2022 23:22 Відповісти
Здається,туалетної відмотали...біла коштує дорого,а її багато треба....
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02.04.2022 23:29 Відповісти
Противно читать отето мужество и героизм ради тоталитарной власти кремлевской бункерной крысы. Тьху.
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02.04.2022 23:23 Відповісти
так у них так уже 800 лет примерно... только там было - мэмэмэ Вельми понеже, вашэ багародие
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02.04.2022 23:26 Відповісти
Свято наближається!!!
Смерть московітам ***** в Україні!
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02.04.2022 23:24 Відповісти
Только началась война и массово началось трупообразование оккупантов, писали родственникам на рабсею за бессмысленную войну. А они в ответ эта всё ниправда, ани по гражданским не стреляют и скоро будем жить в одной стране....
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02.04.2022 23:27 Відповісти
Такі звісточки повинні радувати забуханих кацапьонків
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02.04.2022 23:27 Відповісти
Кацапи досі шикують висилаючи "вітальні листівочки" форматом А4, у них же дефіцит ксероксного паперу і тонерів. Надіюсь, що скоро з метою економію, будуть більш лаконічні: "Саня все((("
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02.04.2022 23:27 Відповісти
усьо , іпотєка за корову погашена
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02.04.2022 23:37 Відповісти
в одном предложении три раза самоходно-артилерийский))
просто "погиб"
а где героическое описание что он там героически "сражался"?
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02.04.2022 23:57 Відповісти
Будут описывать геноцид, убийства связанных мирных в затылок и изнасилования? Или мародерства орков сыночкав этих самок? У этого народа-пи**са все еще впереди
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03.04.2022 00:10 Відповісти
не, они будут раздавать награбленное и снятое с убитых добро в качестве крмпенсации рашистским мамашкам
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03.04.2022 00:20 Відповісти
COZY@postz5

Вы думаете, что "спецоперация! началась с 24..?
Нет, вы глубоко ошибаетесь!!!
Все началось со "сватов" и "голобородько"!!!
А может и раньше...
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03.04.2022 00:03 Відповісти
чимбільше таких гарненьких папірчиків в расєю-матушку!
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03.04.2022 00:17 Відповісти
не маю ані краплиночки співчуття до отих расєйських батьків - пожинають те, що посіяли!
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03.04.2022 00:23 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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03.04.2022 00:47 Відповісти
Можливо й дадуть копійчину-сюжет на тв,давайте мамки заробляйте-женіть своїх діточок на війну та чекайте джекпота...
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03.04.2022 01:05 Відповісти
Свинособаці свинособача смерть!
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03.04.2022 01:07 Відповісти
А зачем адрес замазывать в фото? Пусть все видят где эта мразь родилась
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03.04.2022 03:33 Відповісти
Желаю всем кацапским самкам по такому подарку. Пусть ваш род закончится на удобрении вашими орками чернозема Украины
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03.04.2022 04:29 Відповісти
погано що не написано здох як собака
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03.04.2022 07:49 Відповісти
 
 