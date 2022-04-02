УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9525 відвідувачів онлайн
Новини
2 510 4

Нацполіція та ЗСУ перевіряють Київщину на наявність диверсійних груп, - Маляр

маляр

У Київській області завершуються рейди по виявленню ворога, в населених пунктах проводиться перевірка будівель, сховищ на предмет наявності диверсійних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр

У повідомленні зазначається: "Станом на зараз у Київській області завершується проведення рейдових дій на предмет виявлення та знищення противника. Сьогодні противника не виявлено.

Громадянам рекомендовано поки що утриматись від повернення у звільнені населені пункти, оскільки проводиться перевірка укрить, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп.

Також зараз проводиться розмінування. Ворог залишив багато мін і нажаль є трагічні випадки підривів на мінах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю Київщину звільнено від російських окупантів, - Маляр

Автор: 

Київська область (4007) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Например?
показати весь коментар
02.04.2022 23:57 Відповісти
Що з московським патріархатом?
показати весь коментар
02.04.2022 23:56 Відповісти
Недобитки еще могли остатся. Нужно брать пример с чеченцев и отрезать головы кацапам. А потом фоткать и отправлять ихним самкам и личинкам
показати весь коментар
02.04.2022 23:57 Відповісти
 
 