Нацполіція та ЗСУ перевіряють Київщину на наявність диверсійних груп, - Маляр

У Київській області завершуються рейди по виявленню ворога, в населених пунктах проводиться перевірка будівель, сховищ на предмет наявності диверсійних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр

У повідомленні зазначається: "Станом на зараз у Київській області завершується проведення рейдових дій на предмет виявлення та знищення противника. Сьогодні противника не виявлено.

Громадянам рекомендовано поки що утриматись від повернення у звільнені населені пункти, оскільки проводиться перевірка укрить, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп.

Також зараз проводиться розмінування. Ворог залишив багато мін і нажаль є трагічні випадки підривів на мінах".

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