Всю Київщину звільнено від російських окупантів, - Маляр
Вся територія Київської області звільнена від російсько-окупаційних військ.
Про це у Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+77 Максим Мороз #391980
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+56 Олександр Дніпро
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+46 ptn hlo #451489
показати весь коментар02.04.2022 20:43
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Идут на Киев как орда
А на казармах эту нечисть
**.ут кадырки холуи
и Крым....
Я слабо надеюсь что в этой недоармии ещё есть с мозгами и пойдут брать кремль, а не помирать в Украине. А если пойдут, то земля этим ******** стекловатой.
А на розмінування може й року не вистачить