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Всю Київщину звільнено від російських окупантів, - Маляр

зсу

Вся територія Київської області звільнена від російсько-окупаційних військ.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Крцюбинське на Чернігівщині. ФОТОрепортаж"

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4007) звільнення (2667) Буча (539) Гостомель (139) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+77
Деблокада Маріуполя має стати пріоритетом
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02.04.2022 20:38
+56
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02.04.2022 20:44
+46
Мужичок с гармошкой, проиграл немножко..
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02.04.2022 20:43
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Нічого собі. Ще б харківщину і чернігівщину звільнити.
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02.04.2022 20:37 Відповісти
и лугандонию
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02.04.2022 20:39 Відповісти
По логике, свиноцапам Черниговская область без присутствия в Киевской теперь не нужна.
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02.04.2022 20:41 Відповісти
Фаланги полные чухАнов
Идут на Киев как орда
А на казармах эту нечисть
**.ут кадырки холуи
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02.04.2022 20:48 Відповісти
и юг
и Крым....
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03.04.2022 02:06 Відповісти
Деблокада Маріуполя має стати пріоритетом
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02.04.2022 20:38 Відповісти
не реально сейчас очень много людей положим при этом без нового вооружения - это глупо
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02.04.2022 21:11 Відповісти
не пиши дурню. є чим воювати
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02.04.2022 21:22 Відповісти
Слава збройним силам!!!
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02.04.2022 20:39 Відповісти
Щоб це, не дай Бог, не була підготовкою до ядерного удару.🙏
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02.04.2022 21:09 Відповісти
Або хімічної зброї. Американці декілька днів тому закликали всіх американців негайно покинути територію України і кацапії. Не виключено що вони мають якусь інсайдерську інформацію. Плюс зараз надають допомогу у вигляді захисту від хімічної зброї.
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02.04.2022 22:47 Відповісти
это ужасно напрягает...
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03.04.2022 02:07 Відповісти
там ще поліції купа роботи...думаю шо ті на "ученіях" ще десь шастають
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02.04.2022 20:40 Відповісти
і мародерів то точно непоубавилось
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02.04.2022 20:41 Відповісти
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02.04.2022 20:40 Відповісти
И унитазы
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02.04.2022 20:43 Відповісти
В землю закопали, надпись написали. Лучше би нє бралі (
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02.04.2022 20:46 Відповісти
А єщьо за щєку, таваріщ камандір!.. Тріжди.
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02.04.2022 21:38 Відповісти
Молодці. Слава Україні. Героям Слава. Слава Нації. Смерть ворогам.
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02.04.2022 20:42 Відповісти
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02.04.2022 20:46 Відповісти
Сайт прцює дуже погано. Немає можливості підписатись. нажаль
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02.04.2022 21:12 Відповісти
Слава нашим захисникам, героям слава!!!
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02.04.2022 20:42 Відповісти
Киньте помощь на Юго восток!
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Мужичок с гармошкой, проиграл немножко..
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Ги! Оч красіво лєг.
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02.04.2022 20:47 Відповісти
Я цього гармоніста вже другий раз лайкаю.
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02.04.2022 21:39 Відповісти
Ну Кобзону нужен-же аккомпанимент!
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02.04.2022 21:57 Відповісти
Тре' його палкою потикати - може, бухий?
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02.04.2022 22:08 Відповісти
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02.04.2022 20:44 Відповісти
Класс!!!!. Фотку украду)))
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02.04.2022 21:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.04.2022 20:45 Відповісти
Інформація оптимістична, але й насторожує: надто швидко кацапня втікала звідусіль і одночасно.
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02.04.2022 20:46 Відповісти
ну когда по вам стреляют со всех сторон постоянно то вы бы тоже побежали.
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02.04.2022 20:49 Відповісти
Та я ж тільки "за", але одразу звідусіль? Якось надто вже дивно. Тим паче, що питання відходу вирішується не на місцях, а "зверху" - який сенс було настільки довго удобрювати Гостомель трупами кацапні, таки взяти під контроль і потім так швидко вивести залишки?
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02.04.2022 20:58 Відповісти
Спочатку планувалось взяти Київ, коли зрозуміли що це неможливо, на мою думку хотіли тримати там сили щоб відволікти ЗСУ від інших операційних регіонів, коли почали світитись від радіації вирішили тікати якнайшвидше звідти, якось так. Точно так само поки тримають сили на Сумщині, але коли зазеленіють ліси цим силам стане максимально некомфортно і вони так само будуть тікати.
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02.04.2022 21:03 Відповісти
Можливо, що саме так - не можуть тримати всі напрямки.
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02.04.2022 21:34 Відповісти
их спешка очень напрягает...как бы чего...но может, это у меня параноя...
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03.04.2022 02:09 Відповісти
Судя по тому как их ******* и как они бросили наморадеренное, переодевшись по гражданке и дали по тапкам в Беларусь, то уже не вояки а так себе... Воевать они опять не пойдут.
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02.04.2022 21:49 Відповісти
они спасали шкуры но тепрь всей толпой на донбасс попрут
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02.04.2022 21:12 Відповісти
Какой им Донбасс? К мамке обратно (откуда вылезли).

Я слабо надеюсь что в этой недоармии ещё есть с мозгами и пойдут брать кремль, а не помирать в Украине. А если пойдут, то земля этим ******** стекловатой.
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02.04.2022 21:58 Відповісти
Попереду дві доби зачистки, гарного полювання нашим хлопцям!
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02.04.2022 20:46 Відповісти
дві доби?Боюсь там треба рік щоб все розмінувати.
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02.04.2022 20:59 Відповісти
Не доколупуйся, я тільки про дві доби комендантськоі години по трьох районах Київщині
А на розмінування може й року не вистачить
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02.04.2022 21:49 Відповісти
Хіба Чернобиль та Красітичі звільнили вже?
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02.04.2022 20:47 Відповісти
Проснулся? Орки унесли ноги из Чернобыля.
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02.04.2022 20:50 Відповісти
в гостомели говорят остались дрг прикрывающие убегающих
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02.04.2022 21:13 Відповісти
Там зачистка сейчас. Будет комендантский час круглосуточно, всех недобитков прикончат.
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02.04.2022 21:24 Відповісти
Нне понимаю.. Зачем кацапы лезут бронёй на Джавелины?Они газет не читают? А Джавелины не знают, что они "списанное оружие". Совпадение? Не думаю..
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02.04.2022 20:49 Відповісти
Американці готуються до масової поставки gamechanger'а switchblade 300 та 600, це той же джавелін але б'є на 40-80 км, може програмуватись для автоматичного виявлення і знищення техніки чи виявлення і денацифікації "замовлених"людей з фотокартки.
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02.04.2022 20:54 Відповісти
Там говорять що у кацапів назріває Бєлгородська народна республіка...
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02.04.2022 20:50 Відповісти
Дальше на Чернигов и на брянск..
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02.04.2022 20:54 Відповісти
Очень хорошо. Давайте остальные освобождайте.
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02.04.2022 20:55 Відповісти
В твіттері бачив,що іскандери їдуть в глиб Білорусі.Незрозуміло чому.
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02.04.2022 20:56 Відповісти
Могли ракети закінчитись.
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02.04.2022 21:04 Відповісти
По Шепетівці вдарили,є навіть новина на цензорі.Хоча може і закінчилися.
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02.04.2022 21:16 Відповісти
Вони можуть бити різними типами ракет
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02.04.2022 21:29 Відповісти
Іскандер М стріляє тільки балістичними,в нього одразу дві ракети стоїть.А Іскандер К,крилатою ракетою,подібною до калібра.На Іскандер К,ставиться тільки одна ракета.Але все одно дальність стрільби у двох до 500 км.Експортний варіант дальність стрільби до 300 км.
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02.04.2022 21:40 Відповісти
вы такой оптимист
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03.04.2022 02:10 Відповісти
Може бояться наших ударів чи ще чогось.
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02.04.2022 21:18 Відповісти
Може точок у бояться.Але тоді і вони зможуть менше куди добивати.Може вони і так хочуть.
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02.04.2022 21:31 Відповісти
Територія України зараз обстрілюється зі всіх сторін. Так що, нічого вони не втрачають.
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02.04.2022 21:43 Відповісти
З самого початку обстрілювалася зі всіх сторін.Буде вже видно,що вони мутять.
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02.04.2022 21:50 Відповісти
Розшифровка расєйських тактичних позначок: Z - засрані, O - обісрані, V - всрані
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02.04.2022 20:58 Відповісти
А МАРІУПОЛЬ ??????
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02.04.2022 21:02 Відповісти
ждут новое вооружение
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02.04.2022 21:15 Відповісти
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02.04.2022 21:05 Відповісти
Якось швидко все відбулося. Далі буде.
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Шоб это не был "Славянск14-2" Эти войска ж не испарились...И что? ДНепр? Мариуполь? Одесса?
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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02.04.2022 23:16 Відповісти
 
 