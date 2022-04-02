Всю Київщину звільнено від російських окупантів, - Маляр

Вся територія Київської області звільнена від російсько-окупаційних військ.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - йдеться в повідомленні.

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