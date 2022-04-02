Вся Киевщина освобождена от российских оккупантов, - Маляр

Вся территория Киевской области освобождена от российско-оккупационных войск.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков", – говорится в сообщении.

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