Вся Киевщина освобождена от российских оккупантов, - Маляр
Вся территория Киевской области освобождена от российско-оккупационных войск.
Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков", – говорится в сообщении.
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Идут на Киев как орда
А на казармах эту нечисть
**.ут кадырки холуи
и Крым....
Я слабо надеюсь что в этой недоармии ещё есть с мозгами и пойдут брать кремль, а не помирать в Украине. А если пойдут, то земля этим ******** стекловатой.
А на розмінування може й року не вистачить