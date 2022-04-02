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Новости Война
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Вся Киевщина освобождена от российских оккупантов, - Маляр

зсу

Вся территория Киевской области освобождена от российско-оккупационных войск.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине. Фоторепортаж

Ирпень (370) Киевская область (4118) увольнение (2674) Буча (458) Гостомель (105) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+77
Деблокада Маріуполя має стати пріоритетом
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02.04.2022 20:38
+56
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02.04.2022 20:44
+46
Мужичок с гармошкой, проиграл немножко..
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02.04.2022 20:43
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Нічого собі. Ще б харківщину і чернігівщину звільнити.
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02.04.2022 20:37 Ответить
и лугандонию
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02.04.2022 20:39 Ответить
По логике, свиноцапам Черниговская область без присутствия в Киевской теперь не нужна.
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02.04.2022 20:41 Ответить
Фаланги полные чухАнов
Идут на Киев как орда
А на казармах эту нечисть
**.ут кадырки холуи
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02.04.2022 20:48 Ответить
и юг
и Крым....
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03.04.2022 02:06 Ответить
Деблокада Маріуполя має стати пріоритетом
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02.04.2022 20:38 Ответить
не реально сейчас очень много людей положим при этом без нового вооружения - это глупо
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02.04.2022 21:11 Ответить
не пиши дурню. є чим воювати
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02.04.2022 21:22 Ответить
Слава збройним силам!!!
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02.04.2022 20:39 Ответить
Щоб це, не дай Бог, не була підготовкою до ядерного удару.🙏
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02.04.2022 21:09 Ответить
Або хімічної зброї. Американці декілька днів тому закликали всіх американців негайно покинути територію України і кацапії. Не виключено що вони мають якусь інсайдерську інформацію. Плюс зараз надають допомогу у вигляді захисту від хімічної зброї.
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02.04.2022 22:47 Ответить
это ужасно напрягает...
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03.04.2022 02:07 Ответить
там ще поліції купа роботи...думаю шо ті на "ученіях" ще десь шастають
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02.04.2022 20:40 Ответить
і мародерів то точно непоубавилось
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02.04.2022 20:41 Ответить
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02.04.2022 20:40 Ответить
И унитазы
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02.04.2022 20:43 Ответить
В землю закопали, надпись написали. Лучше би нє бралі (
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02.04.2022 20:46 Ответить
А єщьо за щєку, таваріщ камандір!.. Тріжди.
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02.04.2022 21:38 Ответить
Молодці. Слава Україні. Героям Слава. Слава Нації. Смерть ворогам.
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02.04.2022 20:42 Ответить
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02.04.2022 20:46 Ответить
Сайт прцює дуже погано. Немає можливості підписатись. нажаль
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02.04.2022 21:12 Ответить
Слава нашим захисникам, героям слава!!!
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02.04.2022 20:42 Ответить
Киньте помощь на Юго восток!
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02.04.2022 20:43 Ответить
Мужичок с гармошкой, проиграл немножко..
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02.04.2022 20:43 Ответить
Ги! Оч красіво лєг.
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02.04.2022 20:47 Ответить
Я цього гармоніста вже другий раз лайкаю.
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02.04.2022 21:39 Ответить
Ну Кобзону нужен-же аккомпанимент!
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02.04.2022 21:57 Ответить
Тре' його палкою потикати - може, бухий?
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02.04.2022 22:08 Ответить
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02.04.2022 20:44 Ответить
Класс!!!!. Фотку украду)))
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02.04.2022 21:08 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.04.2022 20:45 Ответить
Інформація оптимістична, але й насторожує: надто швидко кацапня втікала звідусіль і одночасно.
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02.04.2022 20:46 Ответить
ну когда по вам стреляют со всех сторон постоянно то вы бы тоже побежали.
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02.04.2022 20:49 Ответить
Та я ж тільки "за", але одразу звідусіль? Якось надто вже дивно. Тим паче, що питання відходу вирішується не на місцях, а "зверху" - який сенс було настільки довго удобрювати Гостомель трупами кацапні, таки взяти під контроль і потім так швидко вивести залишки?
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02.04.2022 20:58 Ответить
Спочатку планувалось взяти Київ, коли зрозуміли що це неможливо, на мою думку хотіли тримати там сили щоб відволікти ЗСУ від інших операційних регіонів, коли почали світитись від радіації вирішили тікати якнайшвидше звідти, якось так. Точно так само поки тримають сили на Сумщині, але коли зазеленіють ліси цим силам стане максимально некомфортно і вони так само будуть тікати.
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02.04.2022 21:03 Ответить
Можливо, що саме так - не можуть тримати всі напрямки.
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02.04.2022 21:34 Ответить
их спешка очень напрягает...как бы чего...но может, это у меня параноя...
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03.04.2022 02:09 Ответить
Судя по тому как их ******* и как они бросили наморадеренное, переодевшись по гражданке и дали по тапкам в Беларусь, то уже не вояки а так себе... Воевать они опять не пойдут.
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02.04.2022 21:49 Ответить
они спасали шкуры но тепрь всей толпой на донбасс попрут
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02.04.2022 21:12 Ответить
Какой им Донбасс? К мамке обратно (откуда вылезли).

Я слабо надеюсь что в этой недоармии ещё есть с мозгами и пойдут брать кремль, а не помирать в Украине. А если пойдут, то земля этим ******** стекловатой.
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02.04.2022 21:58 Ответить
Попереду дві доби зачистки, гарного полювання нашим хлопцям!
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02.04.2022 20:46 Ответить
дві доби?Боюсь там треба рік щоб все розмінувати.
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02.04.2022 20:59 Ответить
Не доколупуйся, я тільки про дві доби комендантськоі години по трьох районах Київщині
А на розмінування може й року не вистачить
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02.04.2022 21:49 Ответить
Хіба Чернобиль та Красітичі звільнили вже?
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02.04.2022 20:47 Ответить
Проснулся? Орки унесли ноги из Чернобыля.
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02.04.2022 20:50 Ответить
в гостомели говорят остались дрг прикрывающие убегающих
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02.04.2022 21:13 Ответить
Там зачистка сейчас. Будет комендантский час круглосуточно, всех недобитков прикончат.
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02.04.2022 21:24 Ответить
Нне понимаю.. Зачем кацапы лезут бронёй на Джавелины?Они газет не читают? А Джавелины не знают, что они "списанное оружие". Совпадение? Не думаю..
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02.04.2022 20:49 Ответить
Американці готуються до масової поставки gamechanger'а switchblade 300 та 600, це той же джавелін але б'є на 40-80 км, може програмуватись для автоматичного виявлення і знищення техніки чи виявлення і денацифікації "замовлених"людей з фотокартки.
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02.04.2022 20:54 Ответить
Там говорять що у кацапів назріває Бєлгородська народна республіка...
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02.04.2022 20:50 Ответить
Дальше на Чернигов и на брянск..
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02.04.2022 20:54 Ответить
Очень хорошо. Давайте остальные освобождайте.
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02.04.2022 20:55 Ответить
В твіттері бачив,що іскандери їдуть в глиб Білорусі.Незрозуміло чому.
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02.04.2022 20:56 Ответить
Могли ракети закінчитись.
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02.04.2022 21:04 Ответить
По Шепетівці вдарили,є навіть новина на цензорі.Хоча може і закінчилися.
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02.04.2022 21:16 Ответить
Вони можуть бити різними типами ракет
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02.04.2022 21:29 Ответить
Іскандер М стріляє тільки балістичними,в нього одразу дві ракети стоїть.А Іскандер К,крилатою ракетою,подібною до калібра.На Іскандер К,ставиться тільки одна ракета.Але все одно дальність стрільби у двох до 500 км.Експортний варіант дальність стрільби до 300 км.
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02.04.2022 21:40 Ответить
вы такой оптимист
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03.04.2022 02:10 Ответить
Може бояться наших ударів чи ще чогось.
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02.04.2022 21:18 Ответить
Може точок у бояться.Але тоді і вони зможуть менше куди добивати.Може вони і так хочуть.
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02.04.2022 21:31 Ответить
Територія України зараз обстрілюється зі всіх сторін. Так що, нічого вони не втрачають.
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02.04.2022 21:43 Ответить
З самого початку обстрілювалася зі всіх сторін.Буде вже видно,що вони мутять.
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02.04.2022 21:50 Ответить
Розшифровка расєйських тактичних позначок: Z - засрані, O - обісрані, V - всрані
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02.04.2022 20:58 Ответить
А МАРІУПОЛЬ ??????
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02.04.2022 21:02 Ответить
ждут новое вооружение
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02.04.2022 21:15 Ответить
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02.04.2022 21:05 Ответить
Якось швидко все відбулося. Далі буде.
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02.04.2022 22:31 Ответить
Шоб это не был "Славянск14-2" Эти войска ж не испарились...И что? ДНепр? Мариуполь? Одесса?
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02.04.2022 22:31 Ответить
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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02.04.2022 23:16 Ответить
 
 