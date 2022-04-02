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Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили от российских оккупантов населенный пункт Михайло-Коцюбинское в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Північ".

"Наши котики из Сил сопротивления Северщины отчитываются: Михаило-Коцюбинское - наше", - отмечается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом. Фоторепортаж

Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 01
Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 02
Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 03
Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 04
Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 05
Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 06
Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 07
Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине 08

увольнение (2679) Черниговщина (1485)


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Сіверським котикам респект...
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02.04.2022 19:35 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.04.2022 19:36 Ответить
Героям Слава!
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02.04.2022 19:36 Ответить
всім здрастуйте - ми з України!
нас тут не міряно!
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02.04.2022 19:37 Ответить
що це на останньому фото ?
якісь ракети ?
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02.04.2022 19:47 Ответить
На останньому фото мабуть постріли град або ураган
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02.04.2022 20:23 Ответить
Михайло коцюбинске, бывшее название Козлы старое козацкое поселение ,ему скоро 1000 лет будет, у меня там родня ,,еще мацквы не было а это село было !
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02.04.2022 20:51 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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02.04.2022 20:52 Ответить
и снова ********* ипаные, которые не нападали
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02.04.2022 21:57 Ответить
 
 