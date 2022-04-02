Украинские силы освободили населенный пункт Михайло-Коцюбинское на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили от российских оккупантов населенный пункт Михайло-Коцюбинское в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Північ".

"Наши котики из Сил сопротивления Северщины отчитываются: Михаило-Коцюбинское - наше", - отмечается в сообщении.

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