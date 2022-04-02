Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом. ФОТОрепортаж
1 апреля украинские войска освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в фейсбуке.
"Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили воду, сок из Адыгеи. Но пришли "наши котики" из сил сопротивления Северщины и освободили Шестовицу", - отмечается в сообщении.
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+31 оззи
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+28 wittmann1980
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+20 Назар Курта #512516
показать весь комментарий01.04.2022 23:42
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Так це сальдо і далі буде додатнім, поки ембарго на нафту не введуть і ЄС від газу не відмовиться.
Але це нічого не означає - рфія через санкціії не може нічого купити - от і сальдо.
Саме сальдо споживати не будеш.
Всего неделю на Цензоре, что так?
Там не бити сильно, а просто поганяти, чи з імітувати атаку.
Типовий мордор. Кує засоби, покликані вбивати.
це на азірівській мові?