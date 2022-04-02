Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом. ФОТОрепортаж

1 апреля украинские войска освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в фейсбуке.

"Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили воду, сок из Адыгеи. Но пришли "наши котики" из сил сопротивления Северщины и освободили Шестовицу", - отмечается в сообщении.

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