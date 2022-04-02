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Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом. ФОТОрепортаж

1 апреля украинские войска освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в фейсбуке.

"Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили воду, сок из Адыгеи. Но пришли "наши котики" из сил сопротивления Северщины и освободили Шестовицу", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это ВСУ заставили россиян отойти от Чернигова, - командующий ОК "Північ" Николюк

Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом 01
Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом 02
Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це ЗСУ змусили росіян відійти від Чернігова, - командувач ОК "Північ" Ніколюк

Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом 04
Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом 05
Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом 06
Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговом 07

Автор: 

увольнение (2679) Черниговщина (1485) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+31
нефть упала. на рынок вышли иран и венесуэла. сдохните орки.
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01.04.2022 23:41
+28
Слава Украине, слава ВСУ и всем защитникам.
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01.04.2022 23:38
+20
Серйозно? Говорили що США і ще купа країн викидають резерви. Новина прекрасна.
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01.04.2022 23:42
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Слава Украине, слава ВСУ и всем защитникам.
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01.04.2022 23:38 Ответить
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01.04.2022 23:40 Ответить
нефть упала. на рынок вышли иран и венесуэла. сдохните орки.
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01.04.2022 23:41 Ответить
Серйозно? Говорили що США і ще купа країн викидають резерви. Новина прекрасна.
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01.04.2022 23:42 Ответить
с ирана сняли санкции. ну без комментариев.
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01.04.2022 23:45 Ответить
Посмотрел биржу, 105 как была вчера, сегодня и осталась. По Ирану где-то ещё месяц будут рассматривать ядерное соглашение и надо 4 месяца на восстановление добычи. По Венесуэле тоже тоже ещё нету соглашения, и на восстановление там надо пол года. Нефть упадет, но не раньше чем через пол года. Нам надо чтобы она стояла хотя бы 60 баксов, тогда рф это почувствует. А пока цена 105 долларов (даже с учётом текущей скидки в 30 долларов), то рф спокойно перекрывает действие санкций и имеет профицит бюджета
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01.04.2022 23:49 Ответить
это дело долгое. уже фьючерсы заключают осторжно. 85-90. думаю месяц и будет 60.
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01.04.2022 23:53 Ответить
еще падение спроса на 30% на российскую нефть снижает им выручку. 105 - 30=75 и еще минус 30% общей выручки. в результате по заходу валюты в страну выходит они как бы по 50 продают
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02.04.2022 00:16 Ответить
США расконсервировали нефтяную жобычу, обещают выкидывать по 170 млн.баррелей. Также обратились с просьбой нарастить добычу к ОАЭ и Саудовской Аравии. Это должно успокоить рынок и в перспективе привести к снижению цен.
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02.04.2022 00:52 Ответить
Ти мабуть мав на увазі не профіцит бюджету, а додатнє сальдо завнішньоекономічної торгівлі?
Так це сальдо і далі буде додатнім, поки ембарго на нафту не введуть і ЄС від газу не відмовиться.
Але це нічого не означає - рфія через санкціії не може нічого купити - от і сальдо.
Саме сальдо споживати не будеш.
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02.04.2022 00:52 Ответить
И где ты, такой умный, раньше был?
Всего неделю на Цензоре, что так?
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02.04.2022 10:31 Ответить
У ***** рак щитовидки. Об этом рассказали в службе Навального которые провели детальное расследование относительно врачей которые регулярно пребывают рядом с ******.
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01.04.2022 23:42 Ответить
*** с тем ******, вся русня от мала до велика , должна ответить за то что их орки натворили у нас в стране.
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01.04.2022 23:46 Ответить
Боже, як же ти допомагаєш українцям. То річка Ірпінь як ніколи розлилася, і місто визволили, то їх танки грузнуть завдяки дощу, то бджоли їх до смерті кусають, при тому що Ющенко своїх ще в резерві залишив. Я вже не кажу про гусей. А скоро бойові комарі покажуть кацапам кузькіну мать.
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01.04.2022 23:42 Ответить
Блін, ну хто у вас пише?!?!?! "під Чернігівим", потім "під Чернігівом" - ну не кабздець? )) Чим же ж ав тору так не підходить "під Черніговом"? )))
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01.04.2022 23:45 Ответить
Напевно, під черговим Черніговом.
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01.04.2022 23:51 Ответить
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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01.04.2022 23:48 Ответить
А де ж самі орки? кобзон засумує
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01.04.2022 23:48 Ответить
Как только начинается бой, многие бросают технику и бегут, ибо по бегущей пехоте стрелять не будут.
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02.04.2022 00:06 Ответить
А чего не будут?
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02.04.2022 00:11 Ответить
Потому что все сосредоточены на технике и лупят по ней. Смотрите вот на многих фотках куча спаленной техники и нет погибших русских? А почему? Да потому что они разбегаются. Наши ж не в курсе что техника просто стоит и не стреляет, поэтому бьют по ней. Это все тупо звучит со стороны, но так оно и есть.
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02.04.2022 00:22 Ответить
дело в том, что "Human Rights Watch" выступили с протестом против публикации фото дохлых орков. Типа это нарушает права личности. Думаю, наши не хотят ссориться с "цивилизованным миром" поэтому и не публикуют фотки горелой русни.
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02.04.2022 00:55 Ответить
Оо клас. Шестовиця на правому березі Десни.А це значить що Чернігів уже деблоковано.
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01.04.2022 23:49 Ответить
Шестовиця, на об'їзній Че! Скоро деблокують вже древній Чернігів 😴
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01.04.2022 23:52 Ответить
На Житомирщині вже два дні дощ поливає, потрібно щоб окупанти з'їхали з дороги і там погрузли.
Там не бити сильно, а просто поганяти, чи з імітувати атаку.
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01.04.2022 23:54 Ответить
Фотографія з блискучою танковою гусеницею має якийсь сюрреалізм...

Типовий мордор. Кує засоби, покликані вбивати.
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01.04.2022 23:59 Ответить
Коменти в сторону пішли. А між тим, якщо подивитись на карту, звільнення цього села дозволяє розблокувати Чернігів. З тактичної точки зору це дуже важливе досягнення!
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01.04.2022 23:59 Ответить
Для повноцінної краси не вистачає лише світлин з дохлими орками.
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02.04.2022 00:07 Ответить
>Чернігівим

це на азірівській мові?
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02.04.2022 00:48 Ответить
 
 