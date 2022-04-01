Це ЗСУ змусили росіян відійти від Чернігова, - командувач ОК "Північ" Ніколюк
Загарбники лише заявили про плани відведення віськ, але насправді залишалися на місцях. Лише дії Збройних Сил України змусили їх відійти.
Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова. Тому що ми нанесли їм вогневе ураження і наразі той морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами, звичайно, змушує їх відводити війська. Такий факт є, вони наразі відводять війська, ми наносимо вогневі ураження – виганяємо ворога з нашої території", – сказав він.
Ніколюк наголошує, що відходити з Чернігівщини ворог змушений саме через дії ЗСУ.
"Росіяни оголосили про відхід, але як такого відводу військ не було. Навпаки, бойові дії продовжувалися, вони наносили авіаційні та артилерійські удари, як по наших підрозділах, так і по Чернігову. Вони були направлені на нанесення збитків і загрози життю місцевому населенню. Тому ми продовжуємо виконання завдань. Було прийнято ряд військових заходів, які спонукали їх розпочати відхід. Навіть на вчорашній день (31 березня. – Ред.), коли ми зайшли в одне з сіл, вони не збиралися виходити, але після того, як ми нанесли вогневі ураження, буквально за декілька годин вони вийшли з села. В подальшому, вже за селом, ми продовжували наносити вогневі ураження, тому що ми не ведемо вогонь по нашим селам, використовуємо лише тактику дії дрібних підрозділів", - пояснив він.
Зараз, за словами Ніколюка, захисники україни ролять все, щоб мешканці області могли повернутися додому.
"Ми проводимо заходи по відновленню інфраструктури – це світло, вода. Проводимо розмінування території. Думаю, протягом до 5 діб ми всі ці заходи виконаємо", - сказав генерал-майор.
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Але треба бути чесними. мордор відступає, тому що зелень "договорилась" і буде ці домовленності проштовхувати як велику перемогу.
14:59
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины освободили от российских войск 30 населенных пунктов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Генштаб ВСУ.
Так, подразделения ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.
«Наблюдается частичное отведение подразделений российских войск из Полесского и Северского направлений. В то же время, враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины», - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник проводит перегруппировку и, вероятно, сосредотачивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.
«На Северском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины. После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка», - сообщили в Генштабе.
В то же время на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков и обстреливать из артиллерии города, на захваченных рубежах переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий.
На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий.
«Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий», - говорится в сводке Генштаба.
На Донецком направлении российские войска продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам и пытаются их штурмовать.
«Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь», - сообщили в Генштабе.
В Южнобужском направлении противник продолжает обстреливать из артиллерии позиции ВСУ.