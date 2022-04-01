На Чернігівщині партизани знищують окупантів, які відступають. ВIДЕО
У Чернігівській області партизани знищують російськіх окупантів, які відступають.
Відповідне відео опублікувало Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Чернігівщина - край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу! Слава Україні!", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+55 Mикола 1979
показати весь коментар01.04.2022 15:55
+54 Urs
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+41 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар01.04.2022 15:54
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Добрива дороги коштують
Нужно было 3х человек выставить на той дороге и ударить по головной машине в морду... Тем самым блок Руя трачу и останавливая колону.
А остальные с ЭТОЙ позиции крыли бы или остановившиеся или снизивших скорость...
https://www.youtube.com/watch?v=NOabuNTe-QE