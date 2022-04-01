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На Чернігівщині партизани знищують окупантів, які відступають. ВIДЕО

У Чернігівській області партизани знищують російськіх окупантів, які відступають.

Відповідне відео опублікувало Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівщина - край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу! Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

Автор: 

Чернігівщина (1584) партизани (192)


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Топ коментарі
+55
Тікаючих підарасів,а не відступаючих
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01.04.2022 15:55
+54
и это еще зеленка не началась ))
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01.04.2022 15:57
+41
Проверка на дорогах!
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01.04.2022 15:54
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Проверка на дорогах!
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01.04.2022 15:54 Відповісти
Кто бы подумал, что черниговские партизаны будут перерабатывать в труху рашистов?
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01.04.2022 15:54 Відповісти
Всі так думали , ніхто й не сумнівався (окрім рашистів ) !
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01.04.2022 16:47 Відповісти
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01.04.2022 15:55 Відповісти
Тікаючих підарасів,а не відступаючих
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01.04.2022 15:55 Відповісти
и это еще зеленка не началась ))
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01.04.2022 15:57 Відповісти
так они и тикают, пока не началась....
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01.04.2022 16:00 Відповісти
Они всегда тикают. Просто камуфляж меняют.
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01.04.2022 16:23 Відповісти
Посівна....гумус.
Добрива дороги коштують
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01.04.2022 15:59 Відповісти
Я бью второго.👍👌
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01.04.2022 15:59 Відповісти
Героям слава !!!
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01.04.2022 16:00 Відповісти
Немного неверно сделана засада...
Нужно было 3х человек выставить на той дороге и ударить по головной машине в морду... Тем самым блок Руя трачу и останавливая колону.
А остальные с ЭТОЙ позиции крыли бы или остановившиеся или снизивших скорость...
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01.04.2022 16:01 Відповісти
Так, при такій швидкості та фланговому русі цілі для РПГ-7 треба упередження близько 2 - 2,5 фігур брати((
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01.04.2022 16:39 Відповісти
ну може й не ефективно багато снарядів тратити на відступаючих, наші воїни знають що роблять .
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01.04.2022 16:48 Відповісти
Може якраз тебе там третім і не вистачало...
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01.04.2022 17:01 Відповісти
Я так и думал, что по сути возражений не будет !
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01.04.2022 17:03 Відповісти
это война, детка
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01.04.2022 16:02 Відповісти
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01.04.2022 16:04 Відповісти
Прикро що не влучили по цапах.
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01.04.2022 16:04 Відповісти
Отлично.просто прекрасно .я очень рад.СПАСИБО.ДЯКУЮ!
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01.04.2022 16:06 Відповісти
Молодці!!! бийте наволоч кацапську!!
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01.04.2022 16:25 Відповісти
Не довезли кацапським самкам накрадене)
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01.04.2022 16:28 Відповісти
Почнетця зеленка тоді і їм зовсім п**да
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01.04.2022 16:33 Відповісти
Не отступают они, а перебазируются на Донбасс. Именно там будет главная битва этой войны.
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01.04.2022 16:36 Відповісти
я помню в чечне фугасы ставили у дорог и мочили их аж гай шумел

https://www.youtube.com/watch?v=NOabuNTe-QE
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01.04.2022 16:43 Відповісти
Хай у вас ручки не болять...
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01.04.2022 17:11 Відповісти
Пидоров вычислить мало, коли их острым штыком в *****! Слава Украине!!
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01.04.2022 17:52 Відповісти
 
 