В Черниговской области партизаны уничтожают отступающих оккупантов. ВИДЕО
В Черниговской области партизаны уничтожают отступающих российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовало Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Черниговщина - край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий01.04.2022 15:55
+54 Urs
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+41 Михаил Сомов #454446
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Добрива дороги коштують
Нужно было 3х человек выставить на той дороге и ударить по головной машине в морду... Тем самым блок Руя трачу и останавливая колону.
А остальные с ЭТОЙ позиции крыли бы или остановившиеся или снизивших скорость...
https://www.youtube.com/watch?v=NOabuNTe-QE