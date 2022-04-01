РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11533 посетителя онлайн
Новости Видео Война
48 347 28

В Черниговской области партизаны уничтожают отступающих оккупантов. ВИДЕО

В Черниговской области партизаны уничтожают отступающих российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовало Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Черниговщина - край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из-за войны в Украине под угрозой оказалось мировое наследие. На сегодняшний день повреждено 53 объекта, - ЮНЕСКО

Черниговщина (1485) партизаны (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+55
Тікаючих підарасів,а не відступаючих
показать весь комментарий
01.04.2022 15:55
+54
и это еще зеленка не началась ))
показать весь комментарий
01.04.2022 15:57
+41
Проверка на дорогах!
показать весь комментарий
01.04.2022 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проверка на дорогах!
показать весь комментарий
01.04.2022 15:54 Ответить
Кто бы подумал, что черниговские партизаны будут перерабатывать в труху рашистов?
показать весь комментарий
01.04.2022 15:54 Ответить
Всі так думали , ніхто й не сумнівався (окрім рашистів ) !
показать весь комментарий
01.04.2022 16:47 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 15:55 Ответить
Тікаючих підарасів,а не відступаючих
показать весь комментарий
01.04.2022 15:55 Ответить
и это еще зеленка не началась ))
показать весь комментарий
01.04.2022 15:57 Ответить
так они и тикают, пока не началась....
показать весь комментарий
01.04.2022 16:00 Ответить
Они всегда тикают. Просто камуфляж меняют.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:23 Ответить
Посівна....гумус.
Добрива дороги коштують
показать весь комментарий
01.04.2022 15:59 Ответить
Я бью второго.👍👌
показать весь комментарий
01.04.2022 15:59 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:00 Ответить
Немного неверно сделана засада...
Нужно было 3х человек выставить на той дороге и ударить по головной машине в морду... Тем самым блок Руя трачу и останавливая колону.
А остальные с ЭТОЙ позиции крыли бы или остановившиеся или снизивших скорость...
показать весь комментарий
01.04.2022 16:01 Ответить
Так, при такій швидкості та фланговому русі цілі для РПГ-7 треба упередження близько 2 - 2,5 фігур брати((
показать весь комментарий
01.04.2022 16:39 Ответить
ну може й не ефективно багато снарядів тратити на відступаючих, наші воїни знають що роблять .
показать весь комментарий
01.04.2022 16:48 Ответить
Може якраз тебе там третім і не вистачало...
показать весь комментарий
01.04.2022 17:01 Ответить
Я так и думал, что по сути возражений не будет !
показать весь комментарий
01.04.2022 17:03 Ответить
это война, детка
показать весь комментарий
01.04.2022 16:02 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 16:04 Ответить
Прикро що не влучили по цапах.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:04 Ответить
Отлично.просто прекрасно .я очень рад.СПАСИБО.ДЯКУЮ!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:06 Ответить
Молодці!!! бийте наволоч кацапську!!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:25 Ответить
Не довезли кацапським самкам накрадене)
показать весь комментарий
01.04.2022 16:28 Ответить
Почнетця зеленка тоді і їм зовсім п**да
показать весь комментарий
01.04.2022 16:33 Ответить
Не отступают они, а перебазируются на Донбасс. Именно там будет главная битва этой войны.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:36 Ответить
я помню в чечне фугасы ставили у дорог и мочили их аж гай шумел

https://www.youtube.com/watch?v=NOabuNTe-QE
показать весь комментарий
01.04.2022 16:43 Ответить
Хай у вас ручки не болять...
показать весь комментарий
01.04.2022 17:11 Ответить
Пидоров вычислить мало, коли их острым штыком в *****! Слава Украине!!
показать весь комментарий
01.04.2022 17:52 Ответить
 
 