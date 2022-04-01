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Новости Агрессия России против Украины Война
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Это ВСУ заставили россиян отойти от Чернигова, - командующий ОК "Північ" Николюк

техніка,чернігівщина

Захватчики только заявили о планах отвода воск, но на самом деле оставались на местах. Только действия Вооруженных Сил Украины вынудили их отойти.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал командующий войсками оперативного командования "Північ", генерал-майор Виктор Николюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне вынуждены отводить свои войска от Чернигова. Потому что мы нанесли им огненное поражение и сейчас то морально-психологическое состояние, состояние техники, обеспечение материально-техническими средствами и боеприпасами, конечно, заставляет их отводить войска. Такой факт есть, они отводят войска. , мы наносим огневые поражения – выгоняем врага с нашей территории", – сказал он.

Также смотрите: В Черниговской области партизаны уничтожают отступающих оккупантов. ВИДЕО

Николюк отмечает, что отходить с Черниговщины враг вынужден именно из-за действий ВСУ.

"Россияне объявили об уходе, но как такового отвода войск не было. Напротив, боевые действия продолжались, они наносили авиационные и артиллерийские удары, как по нашим подразделениям, так и по Чернигову. Они были направлены на нанесение ущерба и угрозы жизни местному населению. Поэтому мы продолжаем выполнение задач, был принят ряд военных мероприятий, которые побуждали их начать уход, даже на вчерашний день (31 марта – Ред.), когда мы зашли в одно из сел, они не собирались выходить, но после того, как мы нанесли огневые поражения, буквально через несколько часов, они вышли из села. В дальнейшем, уже за селом, мы продолжали наносить огневые поражения, потому что мы не ведем огонь по нашим селам, используем только тактику действия мелких подразделений", - пояснил он.

Смотрите также: Враг потихоньку уходит с Черниговщины, но расслабляться еще рано, - председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

Сейчас, по словам Николюка, защитники Украины делают все, чтобы жители области могли вернуться домой.

"Мы проводим мероприятия по восстановлению инфраструктуры – это свет, вода. Проводим разминирование территории. Думаю, в течение 5 суток мы все эти мероприятия выполним", - сказал генерал-майор.

Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+30
Героическое отступление свинособак))
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01.04.2022 17:07
+23
Ну под Черниговом там реально партизаны ************* все обеспечение армии рф. На тех позициях долго не протянуть без пополнения.
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01.04.2022 17:08
+22
Касап пока сапогом по рылу не получит сам не отступит.
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01.04.2022 17:10
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Героическое отступление свинособак))
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01.04.2022 17:07 Ответить
А наша таємнича зброя - птахи ще і не починали...

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01.04.2022 17:12 Ответить
згадалася світлина періода війни кацапів з хамоном - "Не мы начяли ету войну!" )))
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01.04.2022 17:28 Ответить
Та ми знаємо що ЗСУ. Ми поруч - Конотоп. Батурин, Бахмач. ******* орків разом далі!
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01.04.2022 18:51 Ответить
і "позорне" переслідування їх підрозділами Збройних Сил України!
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01.04.2022 17:24 Ответить
Ну под Черниговом там реально партизаны ************* все обеспечение армии рф. На тех позициях долго не протянуть без пополнения.
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01.04.2022 17:08 Ответить
Касап пока сапогом по рылу не получит сам не отступит.
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01.04.2022 17:10 Ответить
Дяка і слава ЗСУ.

Але треба бути чесними. мордор відступає, тому що зелень "договорилась" і буде ці домовленності проштовхувати як велику перемогу.
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01.04.2022 17:12 Ответить
Схоже на правду
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01.04.2022 17:13 Ответить
Тим часом ми втратили контроль над Ізюмом....
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01.04.2022 17:17 Ответить
Не пиши куйню. Кацапи відступають, бо ЗСУ їх вимотали.
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01.04.2022 17:19 Ответить
Ти в окопі,чи з польші?
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01.04.2022 17:36 Ответить
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01.04.2022 17:13 Ответить
Тільки той, хто несе на своїх плечах Перемогу, має право вести перемовини. Паркетним свіздоболам там робити немає чого
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01.04.2022 17:14 Ответить
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01.04.2022 17:15 Ответить
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01.04.2022 17:16 Ответить
Успешное контрнаступление украинской армии: освобождены 30 населенных пунктов
14:59

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины освободили от российских войск 30 населенных пунктов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Генштаб ВСУ.

Так, подразделения ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

«Наблюдается частичное отведение подразделений российских войск из Полесского и Северского направлений. В то же время, враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины», - говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что противник проводит перегруппировку и, вероятно, сосредотачивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.

«На Северском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины. После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка», - сообщили в Генштабе.

В то же время на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков и обстреливать из артиллерии города, на захваченных рубежах переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий.

На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий.

«Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий», - говорится в сводке Генштаба.

На Донецком направлении российские войска продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам и пытаются их штурмовать.

«Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь», - сообщили в Генштабе.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстреливать из артиллерии позиции ВСУ.
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01.04.2022 17:31 Ответить
ЗСУ хоче вкрасти "велику перемогу" чалих-агрохімій-подоляків.
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01.04.2022 17:59 Ответить
***** змінює плани.

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01.04.2022 18:56 Ответить
А я думаю что это вы за Киев на переговорах договорились, а на восток вам насрать и теперь они освободившимися силами весь восток и отожмут. Изюм уже все. Дальше ООС, Харьков и пошло поехало.
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02.04.2022 09:15 Ответить
 
 