Это ВСУ заставили россиян отойти от Чернигова, - командующий ОК "Північ" Николюк
Захватчики только заявили о планах отвода воск, но на самом деле оставались на местах. Только действия Вооруженных Сил Украины вынудили их отойти.
Об этом в интервью "Суспільному" рассказал командующий войсками оперативного командования "Північ", генерал-майор Виктор Николюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россияне вынуждены отводить свои войска от Чернигова. Потому что мы нанесли им огненное поражение и сейчас то морально-психологическое состояние, состояние техники, обеспечение материально-техническими средствами и боеприпасами, конечно, заставляет их отводить войска. Такой факт есть, они отводят войска. , мы наносим огневые поражения – выгоняем врага с нашей территории", – сказал он.
Николюк отмечает, что отходить с Черниговщины враг вынужден именно из-за действий ВСУ.
"Россияне объявили об уходе, но как такового отвода войск не было. Напротив, боевые действия продолжались, они наносили авиационные и артиллерийские удары, как по нашим подразделениям, так и по Чернигову. Они были направлены на нанесение ущерба и угрозы жизни местному населению. Поэтому мы продолжаем выполнение задач, был принят ряд военных мероприятий, которые побуждали их начать уход, даже на вчерашний день (31 марта – Ред.), когда мы зашли в одно из сел, они не собирались выходить, но после того, как мы нанесли огневые поражения, буквально через несколько часов, они вышли из села. В дальнейшем, уже за селом, мы продолжали наносить огневые поражения, потому что мы не ведем огонь по нашим селам, используем только тактику действия мелких подразделений", - пояснил он.
Сейчас, по словам Николюка, защитники Украины делают все, чтобы жители области могли вернуться домой.
"Мы проводим мероприятия по восстановлению инфраструктуры – это свет, вода. Проводим разминирование территории. Думаю, в течение 5 суток мы все эти мероприятия выполним", - сказал генерал-майор.
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Але треба бути чесними. мордор відступає, тому що зелень "договорилась" і буде ці домовленності проштовхувати як велику перемогу.
14:59
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины освободили от российских войск 30 населенных пунктов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Генштаб ВСУ.
Так, подразделения ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.
«Наблюдается частичное отведение подразделений российских войск из Полесского и Северского направлений. В то же время, враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины», - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник проводит перегруппировку и, вероятно, сосредотачивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.
«На Северском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины. После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка», - сообщили в Генштабе.
В то же время на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков и обстреливать из артиллерии города, на захваченных рубежах переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий.
На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий.
«Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20 общевойсковой армий», - говорится в сводке Генштаба.
На Донецком направлении российские войска продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам и пытаются их штурмовать.
«Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь», - сообщили в Генштабе.
В Южнобужском направлении противник продолжает обстреливать из артиллерии позиции ВСУ.