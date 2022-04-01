Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим. ФОТОрепортаж

1 квітня українські війська звільнили населений пункт Шестовиця під Чернігівом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у фейсбуці.

"Сиділи орки в чернігівському лісі, курили на колоді, пили воду, сік з Адигеї. Та прийшли "наші котики" з сил спротиву Сіверщини і звільнили Шестовицю", - відзначається у повідомленні.

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