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Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим. ФОТОрепортаж
1 квітня українські війська звільнили населений пункт Шестовиця під Чернігівом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у фейсбуці.
"Сиділи орки в чернігівському лісі, курили на колоді, пили воду, сік з Адигеї. Та прийшли "наші котики" з сил спротиву Сіверщини і звільнили Шестовицю", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+31 оззи
показати весь коментар01.04.2022 23:41
+28 wittmann1980
показати весь коментар01.04.2022 23:38
+20 Назар Курта #512516
показати весь коментар01.04.2022 23:42
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Так це сальдо і далі буде додатнім, поки ембарго на нафту не введуть і ЄС від газу не відмовиться.
Але це нічого не означає - рфія через санкціії не може нічого купити - от і сальдо.
Саме сальдо споживати не будеш.
Всего неделю на Цензоре, что так?
Там не бити сильно, а просто поганяти, чи з імітувати атаку.
Типовий мордор. Кує засоби, покликані вбивати.
це на азірівській мові?