УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11202 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
15 682 30

Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим. ФОТОрепортаж

1 квітня українські війська звільнили населений пункт Шестовиця під Чернігівом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у фейсбуці. 

"Сиділи орки в чернігівському лісі, курили на колоді, пили воду, сік з Адигеї. Та прийшли "наші котики" з сил спротиву Сіверщини і звільнили Шестовицю", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На чернігівському напрямку Україну атакували від 15 до 20 тис. росіян, - командувач ОК "Північ" Ніколюк

Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим 01
Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим 02
Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це ЗСУ змусили росіян відійти від Чернігова, - командувач ОК "Північ" Ніколюк

Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим 04
Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим 05
Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим 06
Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим 07

Автор: 

звільнення (2675) Чернігівщина (1584) ЗСУ (7544)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
нефть упала. на рынок вышли иран и венесуэла. сдохните орки.
показати весь коментар
01.04.2022 23:41
+28
Слава Украине, слава ВСУ и всем защитникам.
показати весь коментар
01.04.2022 23:38
+20
Серйозно? Говорили що США і ще купа країн викидають резерви. Новина прекрасна.
показати весь коментар
01.04.2022 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Украине, слава ВСУ и всем защитникам.
показати весь коментар
01.04.2022 23:38 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 23:40 Відповісти
нефть упала. на рынок вышли иран и венесуэла. сдохните орки.
показати весь коментар
01.04.2022 23:41 Відповісти
Серйозно? Говорили що США і ще купа країн викидають резерви. Новина прекрасна.
показати весь коментар
01.04.2022 23:42 Відповісти
с ирана сняли санкции. ну без комментариев.
показати весь коментар
01.04.2022 23:45 Відповісти
Посмотрел биржу, 105 как была вчера, сегодня и осталась. По Ирану где-то ещё месяц будут рассматривать ядерное соглашение и надо 4 месяца на восстановление добычи. По Венесуэле тоже тоже ещё нету соглашения, и на восстановление там надо пол года. Нефть упадет, но не раньше чем через пол года. Нам надо чтобы она стояла хотя бы 60 баксов, тогда рф это почувствует. А пока цена 105 долларов (даже с учётом текущей скидки в 30 долларов), то рф спокойно перекрывает действие санкций и имеет профицит бюджета
показати весь коментар
01.04.2022 23:49 Відповісти
это дело долгое. уже фьючерсы заключают осторжно. 85-90. думаю месяц и будет 60.
показати весь коментар
01.04.2022 23:53 Відповісти
еще падение спроса на 30% на российскую нефть снижает им выручку. 105 - 30=75 и еще минус 30% общей выручки. в результате по заходу валюты в страну выходит они как бы по 50 продают
показати весь коментар
02.04.2022 00:16 Відповісти
США расконсервировали нефтяную жобычу, обещают выкидывать по 170 млн.баррелей. Также обратились с просьбой нарастить добычу к ОАЭ и Саудовской Аравии. Это должно успокоить рынок и в перспективе привести к снижению цен.
показати весь коментар
02.04.2022 00:52 Відповісти
Ти мабуть мав на увазі не профіцит бюджету, а додатнє сальдо завнішньоекономічної торгівлі?
Так це сальдо і далі буде додатнім, поки ембарго на нафту не введуть і ЄС від газу не відмовиться.
Але це нічого не означає - рфія через санкціії не може нічого купити - от і сальдо.
Саме сальдо споживати не будеш.
показати весь коментар
02.04.2022 00:52 Відповісти
И где ты, такой умный, раньше был?
Всего неделю на Цензоре, что так?
показати весь коментар
02.04.2022 10:31 Відповісти
У ***** рак щитовидки. Об этом рассказали в службе Навального которые провели детальное расследование относительно врачей которые регулярно пребывают рядом с ******.
показати весь коментар
01.04.2022 23:42 Відповісти
*** с тем ******, вся русня от мала до велика , должна ответить за то что их орки натворили у нас в стране.
показати весь коментар
01.04.2022 23:46 Відповісти
Боже, як же ти допомагаєш українцям. То річка Ірпінь як ніколи розлилася, і місто визволили, то їх танки грузнуть завдяки дощу, то бджоли їх до смерті кусають, при тому що Ющенко своїх ще в резерві залишив. Я вже не кажу про гусей. А скоро бойові комарі покажуть кацапам кузькіну мать.
показати весь коментар
01.04.2022 23:42 Відповісти
Блін, ну хто у вас пише?!?!?! "під Чернігівим", потім "під Чернігівом" - ну не кабздець? )) Чим же ж ав тору так не підходить "під Черніговом"? )))
показати весь коментар
01.04.2022 23:45 Відповісти
Напевно, під черговим Черніговом.
показати весь коментар
01.04.2022 23:51 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
показати весь коментар
01.04.2022 23:48 Відповісти
А де ж самі орки? кобзон засумує
показати весь коментар
01.04.2022 23:48 Відповісти
Как только начинается бой, многие бросают технику и бегут, ибо по бегущей пехоте стрелять не будут.
показати весь коментар
02.04.2022 00:06 Відповісти
А чего не будут?
показати весь коментар
02.04.2022 00:11 Відповісти
Потому что все сосредоточены на технике и лупят по ней. Смотрите вот на многих фотках куча спаленной техники и нет погибших русских? А почему? Да потому что они разбегаются. Наши ж не в курсе что техника просто стоит и не стреляет, поэтому бьют по ней. Это все тупо звучит со стороны, но так оно и есть.
показати весь коментар
02.04.2022 00:22 Відповісти
дело в том, что "Human Rights Watch" выступили с протестом против публикации фото дохлых орков. Типа это нарушает права личности. Думаю, наши не хотят ссориться с "цивилизованным миром" поэтому и не публикуют фотки горелой русни.
показати весь коментар
02.04.2022 00:55 Відповісти
Оо клас. Шестовиця на правому березі Десни.А це значить що Чернігів уже деблоковано.
показати весь коментар
01.04.2022 23:49 Відповісти
Шестовиця, на об'їзній Че! Скоро деблокують вже древній Чернігів 😴
показати весь коментар
01.04.2022 23:52 Відповісти
На Житомирщині вже два дні дощ поливає, потрібно щоб окупанти з'їхали з дороги і там погрузли.
Там не бити сильно, а просто поганяти, чи з імітувати атаку.
показати весь коментар
01.04.2022 23:54 Відповісти
Фотографія з блискучою танковою гусеницею має якийсь сюрреалізм...

Типовий мордор. Кує засоби, покликані вбивати.
показати весь коментар
01.04.2022 23:59 Відповісти
Коменти в сторону пішли. А між тим, якщо подивитись на карту, звільнення цього села дозволяє розблокувати Чернігів. З тактичної точки зору це дуже важливе досягнення!
показати весь коментар
01.04.2022 23:59 Відповісти
Для повноцінної краси не вистачає лише світлин з дохлими орками.
показати весь коментар
02.04.2022 00:07 Відповісти
>Чернігівим

це на азірівській мові?
показати весь коментар
02.04.2022 00:48 Відповісти
 
 