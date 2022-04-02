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Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Українські захисники звільнили від російських окупантів населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці ОК "Північ".

"Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське - наше", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим. ФОТОрепортаж

Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 01
Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 02
Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 03
Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 04
Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 05
Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 06
Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 07
Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 08

Автор: 

звільнення (2675) Чернігівщина (1584)


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Сіверським котикам респект...
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02.04.2022 19:35 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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02.04.2022 19:36 Відповісти
Героям Слава!
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02.04.2022 19:36 Відповісти
всім здрастуйте - ми з України!
нас тут не міряно!
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02.04.2022 19:37 Відповісти
що це на останньому фото ?
якісь ракети ?
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02.04.2022 19:47 Відповісти
На останньому фото мабуть постріли град або ураган
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02.04.2022 20:23 Відповісти
Михайло коцюбинске, бывшее название Козлы старое козацкое поселение ,ему скоро 1000 лет будет, у меня там родня ,,еще мацквы не было а это село было !
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02.04.2022 20:51 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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02.04.2022 20:52 Відповісти
и снова ********* ипаные, которые не нападали
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02.04.2022 21:57 Відповісти
 
 