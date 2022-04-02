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Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Українські захисники звільнили від російських окупантів населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці ОК "Північ".
"Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське - наше", - зазначається у повідомленні.
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якісь ракети ?