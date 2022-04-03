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За добу 2 квітня на Донеччині загинула 1 цивільна особа, - ОВА

ода,донецька

На Донеччині за добу загинула щонайменше 1 людина та уточнили інформацію про смерть ще однієї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

"Сьогодні внаслідок обстрілів у Бахмуті загинула 1 людина і 3 зазнали поранень. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений у Мар’їнці.

Крім того, у Бахмуті надано медичну допомогу одній людині, яка отримала поранення на Луганщині.

Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненої дитини у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантами загинули 7 осіб, - Кириленко

Автор: 

смерть (6741) Донецька область (8335) Кириленко Павло (907)


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Как вы можете знать сколько там погибло людей?!

Мы только увидели что оккупанты творят на оккупированных территориях, после их освобождения, а освободили только крохотную часть.
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03.04.2022 01:51 Відповісти
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03.04.2022 01:55 Відповісти
****, жартуєте?
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03.04.2022 03:26 Відповісти
Ще одна зелена арахаміч подолячка ,там в Маріке кожен день десятки вбитих,а скільки під завалами.м ти ротворці хреновв
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03.04.2022 07:52 Відповісти
 
 