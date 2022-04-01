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На Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантами загинули 7 осіб, - Кириленко

війна

Внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині 1 квітня загинули семеро осіб.

Про це у Telegram повдіомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них - троє дітей.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (8335) Кириленко Павло (907)


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А днровцы ******* три недели назад что Угледар взяли и аж я в это поверил. Хотя знакомая оттуда позже писала что это не так
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01.04.2022 21:59 Відповісти
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01.04.2022 22:07 Відповісти
 
 