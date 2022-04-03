12 335 6
Ворог безуспішно намагався вийти до Вугледару та Мар’їнки, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владимир #427487
показати весь коментар03.04.2022 02:28 Відповісти Мені подобається 13
Дмитрий Сириус
показати весь коментар03.04.2022 02:53 Відповісти Мені подобається 2
✘
время
показати весь коментар03.04.2022 03:13 Відповісти Мені подобається 8
A rt #506652
показати весь коментар03.04.2022 06:41 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль