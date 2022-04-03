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Ворог безуспішно намагався вийти до Вугледару та Мар’їнки, - Генштаб ЗСУ

оос,техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6507) Донбас (22354)


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03.04.2022 02:28 Відповісти
Как бальзам на душу
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03.04.2022 02:53 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю.Цапи не мають право на життя!!!
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03.04.2022 03:13 Відповісти
https://t.me/minval_az/30338 ⚡️ВС Украины взяли в плен россиянина из «миротворческого» контингента в Карабахе. Миротворцы из Карабаха в Украину не направились, заверял на этой неделе российский посол в Баку Бочарников.
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03.04.2022 06:41 Відповісти
 
 