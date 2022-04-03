Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя морем
Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.
За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.
"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого оборонного відомства. Така ініціатива передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе у цій країні", - сказав Акар.
Топ коментарі
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.04.2022 03:11
+3 And Kansay
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+2 Инь Янь #217452
показати весь коментар03.04.2022 03:06
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Маріуполь вже понад місяць Росія тримає у блокаді. Люди там під постійними обстрілами у підвалах без світла, тепла, води та їжі.
Я бачу тільки про готовність надати кораблі але нічого про надання, чи навіть вимогу пропустити також цивільних та поранених.
Більше того, підозрюю що кораблі можуть бути обстріляні, з подальшим звинуваченням за це української сторони. Адже Маріуполь захищають ті самі "ужасниє нацисти "Азова".
на жаль це така правда...
огранічена...