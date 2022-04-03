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Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя морем

туреччина

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого оборонного відомства. Така ініціатива передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе у цій країні", - сказав Акар.

Також читайте: На прохання Ердогана у Маріуполі 3 квітня відкриють гумкоридор для евакуації іноземців, - Міноборони РФ

Автор: 

Маріуполь (3224) евакуація (2305)


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Топ коментарі
+7
Смертельний цинізм: Путін "погодився" відпустити людей з Маріуполя морем - та тільки іноземців
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03.04.2022 03:11
+3
Допоможи, Туреччина, допоможи!!
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03.04.2022 02:57
+2
Дайте вгадаю - під супровод фашистських десантних кораблів...
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03.04.2022 03:06
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...Эрдогана, наконец- то осенило? Респект!...
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03.04.2022 02:56 Відповісти
Допоможи, Туреччина, допоможи!!
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03.04.2022 02:57 Відповісти
Смертельний цинізм: Путін "погодився" відпустити людей з Маріуполя морем - та тільки іноземців
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03.04.2022 03:11 Відповісти
(
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03.04.2022 03:25 Відповісти
Дайте вгадаю - під супровод фашистських десантних кораблів...
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03.04.2022 03:06 Відповісти
Може бути ще гірше-без супроводу з обстрілами, щоб звинуватити Україну
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03.04.2022 11:03 Відповісти
Смертельний цинізм: Путін "погодився" відпустити людей з Маріуполя морем - та тільки іноземців.

Маріуполь вже понад місяць Росія тримає у блокаді. Люди там під постійними обстрілами у підвалах без світла, тепла, води та їжі.
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03.04.2022 03:07 Відповісти
эвакуации иностранцев, чего не дописуете!

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03.04.2022 03:13 Відповісти
поки ви зберетесь нікого буде евакуйовувати ...
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03.04.2022 03:28 Відповісти
"Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем"

Я бачу тільки про готовність надати кораблі але нічого про надання, чи навіть вимогу пропустити також цивільних та поранених.
Більше того, підозрюю що кораблі можуть бути обстріляні, з подальшим звинуваченням за це української сторони. Адже Маріуполь захищають ті самі "ужасниє нацисти "Азова".
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03.04.2022 03:29 Відповісти
Нет, они просто отпустят только 30 турков, которые в Мариуполе остались. Только иностранцев. Это не для украинцев, понимаешь?
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03.04.2022 03:56 Відповісти
правильно ли я понимаю, что АЗОВ окопался и не подпускает высадку на берег обстреливая фашистов, потопив уже не одину попытку высадки.... и здесь появляется Эрдоган... а не будет ли это троянским конём, с помощью которого десантные или патрульные корабли РФ якобы для сопровождения подойдут и под шумок - высадятся на берег? Я только ЗА эвакуацию, деблокаду итд итп пути спасения как военных так и гражданских, но как-то это очень опасно выглядит...... очень.... надеюсь там всё учтено, при переговорах
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03.04.2022 03:54 Відповісти
АЗОВ або відібьеться сам без ніякої допомоги з Києва або загине.
на жаль це така правда...
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03.04.2022 05:50 Відповісти
можлива огранічена підтримка з воздуха.
огранічена...
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03.04.2022 05:58 Відповісти
 
 