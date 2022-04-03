Ірландія може стати однією з країн-гарантів безпеки України, - Зеленський
У списку потенційних країн-гарантів України може також з'явитися Ірландія. Керівництву країни передано проєкти документів для ознайомлення та внесення правок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського каналу Fox News.
"Нам потрібні гарантії безпеки від провідних держав, і РФ розуміє, що у нас можуть бути сперечання з приводу тієї чи іншої країни. Але серед ключових країн-гарантів можуть бути як члени НАТО, так і позаблокові. Йдеться про ключових гравців, ми розглядаємо ключових гравців світу. Але ще раз скажу: ми хочемо бачити гарантами ті країни, які готові приєднатися до процесу відкрито. Крім США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини. Чому я назвав цей список? Це ще не все. Ми б хотіли, щоб Китай приєднався до нього. Я знаю про Ізраїль та Ірландію", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що він говорить поки тільки про ті країни, які готові виступити гарантами безпеки України, або ж про ті, з якими вдається знайти спільну мову в цьому питанні. Президент вважає, що Росія також має бути присутня в цій угоді, бо вона безпосередньо є стороною війни.
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Нагадування "переговорникам": ви - ніхто, і звати вас - ніхто.
Дешево і вагомо.
Надолго если умер, а если идиот, то навсегда.
А делают их другие.
Які до іпінєй гарантії. Поясніть вже хтось тому недоумку що то повна лажа. Фіни і Шведи які максимально відгороджувались від усіх конфліктів вступають у нато. Цей як шаріков той брєд несе
Колумбія, Голландія, Ірландія. Як там таліби?
любая политическая поддержка важна.
Питається: які гарантії Ірландія може надати?!
До нейтральності країни приходять самі, а не через атаки танкових армад. Нейтральними стають маючи добрих сусідів.
А нейтральність поряд із рашкою це синонім капітуляції 😬
А основні не готові сприймати цю маячню.
Я вчера понял почему он так маниакально хочет встретиться с ******.
Он именно эту тему с гарантами и нейтральным статусом и хотел продвинуть ещё до войны.
Это стало понятно когда вчера на ТВ подоляк сказал что это инициативы презедента. А перед этим арестович заявил что в войне виноват Порошенко, вынесший в конституцию курс на НАТО.
Добавьте сюда тезисы о том что война выгодна Порошенко и нужно просто перестать стрелять. Исходя из этого убеждения и было прекращено финансирование армии и ракетных програм, а активисты и генерал Марченко были посажены. Все сходится!
Ми хочемо через дейкий час знов повторити всю цю іторію, тільки в худшому варіанті?
Я впевнений, що коли почтеться те саме вдруге , то ці сцикуни типу Германії , обов"яково найдуть відговорки.
Хай Кравчук зараз подивиться на Бучу, на братські могили наших людей, наших матерів і дітей і скаже нам ше раз , шо ядерну зброю нам було важко сопровждати, *****.