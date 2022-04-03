Ірландія може стати однією з країн-гарантів безпеки України, - Зеленський

У списку потенційних країн-гарантів України може також з'явитися Ірландія. Керівництву країни передано проєкти документів для ознайомлення та внесення правок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського каналу Fox News.

"Нам потрібні гарантії безпеки від провідних держав, і РФ розуміє, що у нас можуть бути сперечання з приводу тієї чи іншої країни. Але серед ключових країн-гарантів можуть бути як члени НАТО, так і позаблокові. Йдеться про ключових гравців, ми розглядаємо ключових гравців світу. Але ще раз скажу: ми хочемо бачити гарантами ті країни, які готові приєднатися до процесу відкрито. Крім США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини. Чому я назвав цей список? Це ще не все. Ми б хотіли, щоб Китай приєднався до нього. Я знаю про Ізраїль та Ірландію", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що він говорить поки тільки про ті країни, які готові виступити гарантами безпеки України, або ж про ті, з якими вдається знайти спільну мову в цьому питанні. Президент вважає, що Росія також має бути присутня в цій угоді, бо вона безпосередньо є стороною війни.

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