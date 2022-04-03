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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ірландія може стати однією з країн-гарантів безпеки України, - Зеленський

зеленський

У списку потенційних країн-гарантів України може також з'явитися Ірландія. Керівництву країни передано проєкти документів для ознайомлення та внесення правок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського каналу Fox News.

"Нам потрібні гарантії безпеки від провідних держав, і РФ розуміє, що у нас можуть бути сперечання з приводу тієї чи іншої країни. Але серед ключових країн-гарантів можуть бути як члени НАТО, так і позаблокові. Йдеться про ключових гравців, ми розглядаємо ключових гравців світу. Але ще раз скажу: ми хочемо бачити гарантами ті країни, які готові приєднатися до процесу відкрито. Крім США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини. Чому я назвав цей список? Це ще не все. Ми б хотіли, щоб Китай приєднався до нього. Я знаю про Ізраїль та Ірландію", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що він говорить поки тільки про ті країни, які готові виступити гарантами безпеки України, або ж про ті, з якими вдається знайти спільну мову в цьому питанні. Президент вважає, що Росія також має бути присутня в цій угоді, бо вона безпосередньо є стороною війни.

Також читайте: Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України, - глава МЗС Ді Майо

Автор: 

безпека (929) Зеленський Володимир (23705) Ірландія (167)


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Топ коментарі
+54
А Зимбабве и Намибия - не? Это уже какой-то фарс. Гарантией для страны есть народ и вооруженные силы. Все остальное ни о чем. Никто не будет за нас воевать.
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03.04.2022 07:01
+46
ГАРАНТ -- Армия Украины Народ Украины !!!
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03.04.2022 06:57
+44
Люксембургу приготуватись
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03.04.2022 07:06
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ГАРАНТ -- Армия Украины Народ Украины !!!
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03.04.2022 06:57 Відповісти
Зєля, не сіпайся як кобила в болоті, бо ти вже й так подібний на "екстрасенса під наркотою"...
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03.04.2022 14:29 Відповісти
МОЖЕ - ключевая приставка к названию страны. Вот увидим когда дойдёт дело к подписанию
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03.04.2022 07:00 Відповісти
Не нужны нам никакие ГАРАНТЫ !!! Мы сами ГАРАНТ остановили чуму не дали им пойти дальше !!! Разбудите нашего гаранта а то дерьмак его гипнотизирует ... Такую херню придумал с гарантами что все от него жахаються.. Видно будапешского договора мало
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03.04.2022 07:04 Відповісти
Вася не делай быстрых выводов остановили, не дали. Вот когда до границы догоним по всем (прошу заметить по всех направлениях) вот тогда и будем пышаться. Не так уж все сладко с победами, много инфы преувеличение
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03.04.2022 07:18 Відповісти
Красавцы, что остановили, вы Василий на каком конкретно фронте сейчас сражаетесь? Север, восток или юг?
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03.04.2022 07:42 Відповісти
Причем здесь на каком фронте сражаетесь? Вы спросите наших бойцов на передовой, и они вам скажут примерно то что сказал Василий
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03.04.2022 11:16 Відповісти
что мы курим, что мы пьем... или снова было покушение?
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03.04.2022 07:00 Відповісти
Дык,только вчера с колумбийцем о сотрудничестве договаривался и-результат не заставил себя ждать,шустрый малый,однако
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03.04.2022 10:32 Відповісти
А Зимбабве и Намибия - не? Это уже какой-то фарс. Гарантией для страны есть народ и вооруженные силы. Все остальное ни о чем. Никто не будет за нас воевать.
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03.04.2022 07:01 Відповісти
гарантом чего?ты что там куришь ?Ирландия прекрасная страна но не для этой цели
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03.04.2022 07:02 Відповісти
Люксембургу приготуватись
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03.04.2022 07:06 Відповісти
Наступне,Князівство Монако
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03.04.2022 07:07 Відповісти
Боевую Андорру не забудьте.
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03.04.2022 07:21 Відповісти
Лихтенштейн
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03.04.2022 08:12 Відповісти
Сан-марино, поговаривают, вообще звери
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03.04.2022 08:43 Відповісти
В князівстві Монако самий найбільший і самий найдорожчий флот. Їх також треба брати гарантами.
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03.04.2022 08:46 Відповісти
Ви маєте родичів на Волині?
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03.04.2022 09:01 Відповісти
о, так 10 тис вояк Ірландії здатні зупинити росію від нападу.
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03.04.2022 07:06 Відповісти
проект в урядовому кур'єрі з ПіБ і підписами усіх "переговорників" виключно в друкованому вигляді на громадське обговорення.
Нагадування "переговорникам": ви - ніхто, і звати вас - ніхто.
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03.04.2022 07:06 Відповісти
Чому так скромну? Якщо вже набирати то краще оптом, наприклад цілий континент у ґаранти.
Дешево і вагомо.

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03.04.2022 07:07 Відповісти
росія вимагала позаблокового статусу України. Зелені і до війни і зараз як тільки можуть продалюють цю ж хєрню. Хоча і тупому зрозуміло, тільки НАТО стане надійним гарантом безпеки
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03.04.2022 07:08 Відповісти
Ірландія так, кацапія нет, нікагда.
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03.04.2022 07:08 Відповісти
зелене чм-о
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03.04.2022 07:10 Відповісти
Если речь идёт о военных гарантиях, то это ни о чем.
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03.04.2022 07:11 Відповісти
а чем она поможет ? вискарем ?
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03.04.2022 07:12 Відповісти
Віскар там відмінний , знають толк .
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03.04.2022 07:16 Відповісти
Был Будапешт и что? Только своя армия и вооружений народ является гарантом. Оружие должно быть в каждом доме
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03.04.2022 07:12 Відповісти
скорее всего, хорошо прошел телефонный разговор с президентом колумбии... зеленский увидел голубые ели... а когда присмотрелся, то увидел, что голубые не только ели, но и пели...
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03.04.2022 07:13 Відповісти
Если человек идиот, то это надолго
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03.04.2022 07:14 Відповісти
Ошибаетесь, батенька.
Надолго если умер, а если идиот, то навсегда.
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03.04.2022 07:49 Відповісти
Китай би до цього списку , і все .
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03.04.2022 07:14 Відповісти
🤣 кєтай може бути гарантом лише на електрочайник.
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03.04.2022 07:17 Відповісти
І то тільки на один рік з виключеннями.
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03.04.2022 09:04 Відповісти
Ще б Ватикан погодився і можна бути спокійним. А взагалі, за слово "нейтральність" вже пора бити у пику. Ми були нейтральними і не думали ні про яке НАТО до 2014 року. І до чого це призвело? Пам'ять коротка? Так і пнеться виконати всі вимоги путєна. Аж зі штанів вистрибує.
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03.04.2022 07:14 Відповісти
Я бачу що ви теж вірите що НАТО захистить. Я вас розчарую. Біда в тому що з нашою корупцією нас туди не візьмуть ніколи. Ба більше, ніхто не стане гарантом безпеки якщо наша країна буде корумпована і матиме армію, з якою ми почали війну в сенсі забезпечення зброєю. Тому, єдиним і найкращим гарантом безпеки є перемога корупції, створення потужної економіки і армії.
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03.04.2022 07:22 Відповісти
Ага, зараз тільки Коломойський нажреться і корупції не стане так через років 30-40.
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03.04.2022 07:30 Відповісти
Ну зе-команда є гарантом корупції в країні. Вони все ніяк не понажираються зі своїм каломойше
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03.04.2022 08:48 Відповісти
Яке кончене,ще а спортлото звернись,
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03.04.2022 07:16 Відповісти
У Ірландії є дуже потужна зброя. У неї найефективніша сєрьйозная озабочєнность.
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03.04.2022 07:17 Відповісти
Україні не потрібні гарантії, потрібна ядерна зброя. І сьогодні самий момент про це заявляти.
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03.04.2022 07:24 Відповісти
Нікарагуа, Еретрея та Зімбабве гаранти безпеки України
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03.04.2022 07:28 Відповісти
За що нам така ганбьа?
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03.04.2022 07:32 Відповісти
У нас по Конституції курс на НАТО. Гарант обдовбаний.
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03.04.2022 07:36 Відповісти
Нам не гаранты нужны(возможно, кроме США), а умное руководство, которое понимает, что экономика и ракеты "Нептун" важнее видосиков и коломойского. Не знаю, что чувствует сейчас Зеленский в контексте всего того, что он знает, но выводы он делает странно-неуместные.
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03.04.2022 07:47 Відповісти
Скорее всего, выводы ему приносят на бумажке с пометкой «мои выводы».
А делают их другие.
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03.04.2022 07:51 Відповісти
...ЗЄ-прєзідєнт повернувся до любимого разговорного жанру, постійні виступи онлайн, відосіки, тепер колекціонує гарантів, пора переходити до країн Африки. Ото як щось, озабочєнності набиратимемо, як жид в торбу (народний вислів). Ну звичайно його коньок - лічна встрєча з х...йлом та подпісаніє договору з рашистом, який бвиває, гвалтує та грабує. УГАМАНІСЬ - гарант України ВСУ та народ!
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03.04.2022 07:51 Відповісти
Ага, будут гарантами озабоченности и обеспокоенность. Лишь присутствие войск этих стран вдоль границ может гарантировать их вмешательства. Остальное все "Будапештский меморандум" 2.0
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03.04.2022 07:51 Відповісти
Абыр-абырвал
Які до іпінєй гарантії. Поясніть вже хтось тому недоумку що то повна лажа. Фіни і Шведи які максимально відгороджувались від усіх конфліктів вступають у нато. Цей як шаріков той брєд несе
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03.04.2022 07:54 Відповісти
Єдине виправдання ЦЬОГО - міжнародний політикум усвідомлює наскільки він імбецил, жадібний і злочинно підлий імбецил
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03.04.2022 07:56 Відповісти
А Монако будет гарантом нашей безопасности? У них такие высокие и подтянутые княжеские карабины возле дворца. Пойдут деблокировать Мариуполь. Ещё нужны швейцарские гвардейцы в количестве 20 человек обязательно с алебардами и акребузами. Пойдут зачищать Волноваху и Донецк. Они там всех порвут.
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03.04.2022 08:07 Відповісти
Здається гаранту нашому вже пора трохи перепочити...
Колумбія, Голландія, Ірландія. Як там таліби?
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03.04.2022 08:07 Відповісти
Я одного не розумію,на яку МАТЬ нам ГАРАНТИ хоч УСЬОГО СВІТУ,якщо НІХТО не підписується в випадку нападу на Україну---ВОЮВАТИ з нападником,співчувань нам хватить на все життя!!!!!
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03.04.2022 08:08 Відповісти
Це все будапешт2 котрий не спрацює
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03.04.2022 09:20 Відповісти
Пока Лихтенштейн не подключится - дела не будет.
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03.04.2022 08:14 Відповісти
А чи потрібні були Ірландцям якісь гарантії при освоєнні Північної Америки?! Чи полягались тільки на себе??
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03.04.2022 08:14 Відповісти
В світі тільки одна організація є дієва- це НАТО. Все інше від лукавого (або зрадників).
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03.04.2022 08:16 Відповісти
Ещё Ямайку. У них есть самое мощное оружие. Оно очень приятное. Многие его знают и некоторые даже используют. Но это уже химическое оружие. Пусть его дадут . Мы устроим при помощи его дымовую завесу и все станут друзьями...
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03.04.2022 08:17 Відповісти
Ещё Сан Марино. Они дадут нам супер скоростные боевые гоночные болиды. По отремонтированными Зеленским дорогми они будут опережатьмы и сканеры и кинжалы и сбивать их
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03.04.2022 08:27 Відповісти
ага, а ще Монако і Гібралтар
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03.04.2022 08:18 Відповісти
Зєля вперто напрошується на пи*дюлі. Виродок.
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03.04.2022 08:19 Відповісти
Ещё Ямайка. У них есть химоружие растительное происхождения. Мы создадим дымовую завесу и орки станут нашими друзьями.
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03.04.2022 08:22 Відповісти
Молодец Зе, всё верно.
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03.04.2022 08:30 Відповісти
У Ірландії армії фактично немає. Клоун, чим вони нам допоможуть?
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03.04.2022 08:44 Відповісти
не я, а лично ты клоун. любая политическая поддержка важна.
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03.04.2022 09:04 Відповісти
клоун, чим Ірландія нам може допомогти окрім політичної стурбованності?! У них ні армії, ні ядерної зброї, ні політичної ваги у світі. Так чісто паржать з таких гарантів!
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03.04.2022 09:31 Відповісти
снова не я, а ты клоун, уже дважды. не с них, а чисто с тебя паржать.
любая политическая поддержка важна.
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04.04.2022 03:51 Відповісти
Про Ботсвану не забудь. В них є бойові бабуїни, якщо щось...
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03.04.2022 08:32 Відповісти
А хіба асфальтовані дороги за 300 млрд не гарантують безпеку України?!
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03.04.2022 08:43 Відповісти
Ну ЗЕбіл!... Що з нього крім аналізів взяти!
Питається: які гарантії Ірландія може надати?!
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03.04.2022 08:56 Відповісти
Я, если честно в шоке от этих стран-гарантов - Италия, Ирландия, Израиль... Они же в военном плане очень слабые и помощи от них, как с козла молока будет, если орки снова попрут...
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03.04.2022 09:00 Відповісти
Израиль никогда не станет гарантом. У них своих проблем выше крыши.
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03.04.2022 11:28 Відповісти
Зухвале невігластво криворізького дегенерата є просто неймовірне. Ірландія століттями не здатна забезпечити своєї власної територіальної цілосності, не кажучи про гарантіі Україні. Окрім того, Ірландія є нейтральною державою і тому навіть зброї Україні не постачатиме.
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03.04.2022 09:04 Відповісти
Обовязково потрібні ФІНАНСОВІ ГАРАНТИ безпеки !!!!! Навіть різні офшорні острівці. Кароч, на випадок агресії в будь якому вигляді, для України повинні бути зарезервовані сотні мільярдів доларів. А без агресії в мирний час гаранти повинні забезпечувати фінансово до 20% потреб ЗСУ в озброєнні з інших країн. Безоплатно або з розстрочкою на десятки років під символічні % .
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03.04.2022 09:12 Відповісти
Нейтральний статус це ьакий саме фейк, як і будапешстький меморандум, мінська угода і решта папірців.
До нейтральності країни приходять самі, а не через атаки танкових армад. Нейтральними стають маючи добрих сусідів.
А нейтральність поряд із рашкою це синонім капітуляції 😬
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03.04.2022 09:14 Відповісти
З всією повагою до ірландії це перебор, і рашки не тре і китаю не треба
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03.04.2022 09:17 Відповісти
після оману бєню і його зюзю -треба булоброзстріляти......от тепер маємо...і арахамію з польотами до фірташа,і портнова,і загравання з окупантами.... а то все ліквідовують,ліквідовують.... і ні гу-гу!А в Америці цілі бригади фсбешних консерв просваляють петрушку музиката на роялі та пруть на Джо! А тут захисник нашого гімну (його й так ні жодне падло не посміє) а з другого боку "закончикб єніренигата" про наглядові ради вже й проскакав!!!! Воїни,нас зновунайобують!
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03.04.2022 09:34 Відповісти
НАТО це крапка для кацапський ревізіоністів по відношенню до України, все решта це облуда. Всі ці "гарантії" такі собі будапештські меморандуми, які нічого не варті.
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03.04.2022 09:36 Відповісти
Тепер я зовсім спокійний.
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03.04.2022 09:39 Відповісти
Ірландія може гарантувати тільки пиво та віскі.
А основні не готові сприймати цю маячню.
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03.04.2022 09:45 Відповісти
Всі країни,котрі зі слів пРезидента готові стати гарантами безпеки,уже можуть починати гарантувати безпеку,і вводити свої війська на територію України.Чому вони цього не роблять сьогодні,і де гаратія що вони підуть помирати за Україну в майбутньому.Єдина наша гарантія безпеки - ЗСУ! зеленський просто шукає виправдання для підписання "мирної"угоди з мордором,а фактично КАПІТУЛЯЦІЇ.
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03.04.2022 09:55 Відповісти
А Ліхтенштейн?
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03.04.2022 09:59 Відповісти
Яка кацапія в угоді???? Навіщо вона всралася??
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03.04.2022 10:24 Відповісти
Это горе-юрист на посту презедента.
Я вчера понял почему он так маниакально хочет встретиться с ******.
Он именно эту тему с гарантами и нейтральным статусом и хотел продвинуть ещё до войны.
Это стало понятно когда вчера на ТВ подоляк сказал что это инициативы презедента. А перед этим арестович заявил что в войне виноват Порошенко, вынесший в конституцию курс на НАТО.
Добавьте сюда тезисы о том что война выгодна Порошенко и нужно просто перестать стрелять. Исходя из этого убеждения и было прекращено финансирование армии и ракетных програм, а активисты и генерал Марченко были посажены. Все сходится!
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03.04.2022 10:29 Відповісти
Вчора з колумбійцем домовлявся про торгівлю після війни,а сьогодні з ірландцем про якісь гарантії В одних кокс,в других-віскі Збіг обставин?-Не думаю
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03.04.2022 10:42 Відповісти
Без фізичної присутності країн гарантів на території України, тобто військових баз, всі гарантії паперові автоматично стають будапештським меморандумом. А військова база США чи Британії на території України це присутність членів НАТО.
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03.04.2022 11:06 Відповісти
Исландию не забудь, малохольный.
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03.04.2022 11:27 Відповісти
Маразм? Или Предательство ? А если вспомнить разминирование дорог из Крыма?
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03.04.2022 11:32 Відповісти
Ми повинні бути в НАТО , бо нам вже помогли раз після Будапешського меморандуму.(Там тоже було багато країн)

Ми хочемо через дейкий час знов повторити всю цю іторію, тільки в худшому варіанті?
Я впевнений, що коли почтеться те саме вдруге , то ці сцикуни типу Германії , обов"яково найдуть відговорки.

Хай Кравчук зараз подивиться на Бучу, на братські могили наших людей, наших матерів і дітей і скаже нам ше раз , шо ядерну зброю нам було важко сопровждати, *****.
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03.04.2022 11:35 Відповісти
Ватикан, Монако, Науру, Тувалу, Сан-Марино, Ліхтенштейн, Маршаллові Острови - ось наші гаранти
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03.04.2022 12:27 Відповісти
A Nauru chi ostrowa Fidzi ne garantujut. Sradnyk buw sradnykom sostawsja si wsieju selenoju komando ju. Wsi sagybli na jogo sowisti jakscho wona w njogo wsagali e. 73% spiwajte osannu swoemu kumyru.
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03.04.2022 12:46 Відповісти
Щось туго з гарантами для зеленого варіанту...
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03.04.2022 14:53 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/v-konstituczii-propisan-kurs-v-nato/ Вопрос Олег, у нас в Конституции прописан курс в НАТО. А в НАТО есть что то подобное официально зафиксированное конкретно по Украине с конкретными оговорками (чтобы не было поля для ложных заявлений и манипуляций, что Украину, якобы, в НАТО не ждут)? Ответ Конечно, есть! Именно официально. Именно - яснее не куда! (и зачем повторять это каждый день, когда это есть?! Зафиксировано официально). Итак, я имею в виду итоговую Декларацию Бухарестского Саммита 2008! В ней официально и черным по белому зафиксировано, что Украина станет членом НАТО. Понимаете формулировку? Не - может станет. Не - вдруг станет, если мы пригласим либо она захочет и тд. Нет. Украина в один прекрасный день (без указания конкретной даты) 100% станет членом НАТО. Факт. И Россия драматически серьезно воспринимает этот документ (как и Конституцию Украины) и требует его отменить (как и изменить Конституцию Украины). Требование России за два месяца до вторжения Россия требует официально отменить решение 2008 года о перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО. МИД России выступило с официальным заявлением к "коллективному Западу" об отмене решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года, в рамках которого было принято решение о перспективах Украины и Грузии в неопределенном будущем стать членами Альянса. Полный текст заявления размещен на сайте МИД России. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство Кремля продолжило свою риторику последних недель, обвинив Украину в подготовке к "силовому сценарию на Донбассе", а страны Запада в "поощрении русофобии" и "выгораживании киевского режима по срыву Минских договоренностей". "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ- "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран. Подробнее: Как работает военная помощь США в контексте выделения средств? Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказано в заявлении. Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин заявил о планах начать переговоры с НАТО о предоставлении "юридических гарантии" нерасширения Альянса на восток. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представитель Белого дома Джен Псаки напомнили России о том, что у нее нет права вето на присоединения Украины к Альянсу. 7 декабря президенты Джо Байден и Владимир Путин провели двухчасовую конференцию, ключевой темой которой стала Украина. И немного лирики Я не устану писать о НАТО и Украине. Ибо это дело моей жизни. Я посвятил этому более восьми лет. Я убеждал сотни западных и украинских политиков часами и часами (на саммитах НАТО Расмуссена в Копенгагене, на ежегодном Киевском международном экономическом Форуме, на Всемирной книжной Ярмарке во Франкфурте и тд , во всех своих интервью, статьях и книгах). И я все равно оптимист. Всё пройдет рано или поздно, но в один день Украина будет в НАТО. Другого пути нет рядом с Ордой. Спасибо. 7 Источник: https://www.ponomaroleg.com/v-konstituczii-propisan-kurs-v-nato/
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03.04.2022 15:17 Відповісти
 
 