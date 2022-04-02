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Новини Війна
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Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України, - глава МЗС Ді Майо

італія

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до числа гарантів нейтрального статусу України.

Про це він сказав журналістам у Баку в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр 

Ді Майо також зазначив, що в результаті санкцій проти Росії постало питання прискорення розширення енергетичного сектора.

"У цьому контексті з боку Італії приділяється особлива увага розвитку співпраці з надійними партнерами, що мають великий потенціал, зокрема Азербайджаном", - зазначив глава МЗС.

Крім того, він сказав, що "Італія в рамках складеного плану енергетичної безпеки націлена на віддалення від російського ринку".

"З цією метою Рим має намір посилити роботу в напрямку Середземноморського регіону", - додав глава МЗС Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив Байдена надати Україні гарантії безпеки: "США розглядають цю пропозицію"

Автор: 

безпека (929) газ (10409) Італія (1564) росія (64946) гарантія (267) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+54
Йдіть в дупу зі своїми гарантіями. Гарантія безпеки України це мій АК.
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02.04.2022 14:51
+36
Без Штатов и Британии -чепуха це все.
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02.04.2022 14:51
+27
От до чого доводить ляпання язиком, це той самий меморандум
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02.04.2022 14:50
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Volodymyr Viatrovyc@viatrovych

https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч

Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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02.04.2022 14:50 Відповісти
Але дурням і коллаборантам із ОП на це схоже начхати. В них договора з кацапнею на часі. А Італія-гарант
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02.04.2022 14:59 Відповісти
Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України, - глава МЗС Ді Майо
=============
1 квітня було вчора
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02.04.2022 15:39 Відповісти
Гарант нейтрального статуси це зничить що вони будуть слідкувати за тим щоб ми не дай боже не вирішили знову йти до НАТО. Гарантії нейтрального статуси це не тей саме що гарантіі безпеки. Не даремно русня просила про це Італію
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02.04.2022 15:55 Відповісти
От до чого доводить ляпання язиком, це той самий меморандум
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02.04.2022 14:50 Відповісти
Йдіть в дупу зі своїми гарантіями. Гарантія безпеки України це мій АК.
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02.04.2022 14:51 Відповісти
Італяля - мутний гарант..(
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02.04.2022 14:51 Відповісти
Без Штатов и Британии -чепуха це все.
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02.04.2022 14:51 Відповісти
А в Італії є озброєння?
Є армія?
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02.04.2022 14:51 Відповісти
В них є спагетті. Схоже для дєрьмака цього достатньо.
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02.04.2022 15:00 Відповісти
Італія готова стати гарантом нашого нейтралітету, а не гарантом нашої безпеки. Тобто вони готові слідкувати за тим як Україна виконує взятий на себе тягар виконання так званого мирного договору з мордором якщо він буде підписаний. Такий собі "надзіратєль" щоб Україна не дай боже щось таке не зробила що не сподобається кацапстану. Ось що нам хочуть втюхати замість НАТО
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02.04.2022 15:45 Відповісти
В них есть Берлускони, ностальгия по Муссолини, движение "Лига Севера" и "семь звезд".
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02.04.2022 18:52 Відповісти
Востаннє справжньою потугою європейського рівня на цих теренах була Римська імперія. От тоді і справді вартувало брати їх, як грантів. Останні сто років про успіхи італійців, як військових нічого не відомо.
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02.04.2022 14:52 Відповісти
Я б сказав, останні 1800 років
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02.04.2022 19:13 Відповісти
Нууу, там ще Гаррібальді був. Якого до речі запорізькі козаки підтримували. Ну і Венеційська і Генуезька республіки непоганий флот мали.
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02.04.2022 19:26 Відповісти
Гарантами могут быт, искл., ядерные государства
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02.04.2022 14:53 Відповісти
Ага. И сколько сколько сотен тысяч солдат и сотен самолетов с танками Италия сможет нам поставить в случае нападения 500-тысячной а то и миллионной армии РФ?
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02.04.2022 14:53 Відповісти
Они закидают лапшой. На уши.
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02.04.2022 15:15 Відповісти
Гарантом нейтрального статусу України? Не гарантом безпеки для України? Це різні речі.
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02.04.2022 14:53 Відповісти
Италия гарантирует прекратить поставку макарон в случае агрессии **********
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02.04.2022 14:58 Відповісти
Так...Італія буде гарантувати росії, що Україна ніколи не вступить у НАТО.
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02.04.2022 14:59 Відповісти
саме цю туфту нам і впарюють
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02.04.2022 15:11 Відповісти
Україні потрібна ПЕРЕМОГА, а не мир!
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02.04.2022 14:54 Відповісти
А хто вам сказав, що нам треба нейтральний статус ? Україна буде в НАТО. Або НАТО в Україні. І хто це такі Італія ?
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02.04.2022 14:55 Відповісти
Бізнес на крові.

https://business.24tv.ua/biznes-krovi-yaku-pozitsiyu-obrala-kompaniya-mars-shhodo-roboti_n1927147
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02.04.2022 14:56 Відповісти
Безпеку самій Італії хтось би гарантував...)
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02.04.2022 14:57 Відповісти
Тільки мені смішно від цієї гуморески?
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02.04.2022 14:57 Відповісти
***** разом з кораблем!
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02.04.2022 14:57 Відповісти
Для повноти марення про нейтральний статус, бракує гарантії від Занзібара.
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02.04.2022 14:57 Відповісти
Хтось вірить, що ці торговці предметами розкошу будуть воювати за нас з Росією?

Ймовірні реальні гаранти - США, Британія, Польща, Туреччина. Але там теж не все так просто. В них повинен бути серйозний інтерес в Україні, щоб впрягатись за нас. Наприклад заводи їхніх компаній на нашій території, багатомільярдні інвестиції в Україну. А цього немає, бо корупція. Ніхто не вкладатиме серйозні гроші туди, де їх зможе віджати будь-який суддя Вовк.
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02.04.2022 14:58 Відповісти
***** пропутинские ******
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02.04.2022 14:58 Відповісти
який нейтральний статус?це порушення конституції один Агрохамія сказав і всі підхватили навіть якщо референдум пройде як думаете більшість українців проголосує за чи проти нато?нейтральний статус це смерть України так, поки зараз не не хоче нато нас взяти але все рівно треба намагатися ввійти і показувати кацапам що ми не ідем на поводу хотелок ***** який вимагає не ввступ в нато і завдяки Подоляку і Агрохамії вже озвучуемо що ми згодні і показуемо слабкість кацапам а Італія війска свої до нас не пішле в випадку нової війни
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02.04.2022 14:58 Відповісти
На жаль, вони активно промивають мізки українцям, щоб підтримували нейтральний статус і швидке закінчення війни будь-якою ціною. Боти травлять будь-кого, хто критикує нейтральні статуси. Серед населення 80% людей, які піддаються впливу і промиванню мізків. Єдина надія - на військових.
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02.04.2022 15:08 Відповісти
Італія? - щіпнить мене хтось
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02.04.2022 14:59 Відповісти
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02.04.2022 16:00 Відповісти
яким на...уй ще гарантом якщо Італія зажала виплату допомоги біженцям з України ...
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02.04.2022 14:59 Відповісти
Який **** нейтральний статус?
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02.04.2022 15:00 Відповісти
тот который хомякам по телеку продвигает зеленьба, который спасёт нас от геноцида расии, ведь рузкие не виоваты. эта путин...
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02.04.2022 15:01 Відповісти
Вы максимум можете стать гарантом пиццы 4 сыра...
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02.04.2022 15:00 Відповісти
вони самім собі нічого гарантувати не можуть.
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02.04.2022 15:02 Відповісти
Італія - військово сильна, до зубів озброєна країна із ядерною зброєю, яка зможе протистояти Росії? Солдати Італії прийдуть воювати на територію України, коли на нас знову нападе раша (а при нейтралітеті новий напад - питання часу)? У Італії є винищувачі і пілоти, що фізично закриють небо над Україною? Отож!
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02.04.2022 15:02 Відповісти
які перемовини такі і гаранти.
італія, млять, гарант... - це вже квартал 96 шостий...
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02.04.2022 15:02 Відповісти
Гамількар Барка 25%


@ganimed31

·
https://twitter.com/ganimed31/status/1510164325327065093 4 ч



Колеги звертають увагу на таке. Від "переговрів з окупантом відмовилися усі кадрові дипломати". Принаймні, вони не беруть участі в цій ганьбі. Питання: чому? Друге: хто ці підо*аси, які поїкали на переговори?
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02.04.2022 15:03 Відповісти
Путинские консервы продолжают взрываться. Это поможет сытой Европе проснуться.
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02.04.2022 15:04 Відповісти
Не поможет. Когда пара ракет прилетит на европейскую землю, тогда проснутся.
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02.04.2022 18:54 Відповісти
Это он сообщает, что станет гарантом хотелки путлера? Безопасность и целостность Украины его не интересует? Италия гарант чего либо - смешно.
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02.04.2022 15:05 Відповісти
И украинские макароны лучше итальянских!
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02.04.2022 15:09 Відповісти
Одна країна дає гарантії іншій країні...згодом до влади у країні,що давала гарантії безпеки приходять до влади куплені політики,і знаходяться тисячі причин не виконувати договори..."демократія" сер...
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02.04.2022 15:08 Відповісти
ні ні вітаємо "дружню" країну як гаранта
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02.04.2022 15:09 Відповісти
це гарантія нейтрального статусу, а не безпеки та захисту!))
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02.04.2022 15:09 Відповісти
І чим вони збираються щось гарантувати?
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02.04.2022 15:09 Відповісти
вам не подобаються спагетті?
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02.04.2022 15:15 Відповісти
Вместо лишних слов дайте свои ARX-160, самые точные винтовки. Вот тогда было бы perfecto!.
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02.04.2022 15:10 Відповісти
Вы что думаете, что Италия пошлёт в Украину свой контингент если паРаша опять нападёт после "мира"?
Будет так же как в 14м году -- они просто скажут, "нет, мы очень огорчены происходящим но увы".
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02.04.2022 15:11 Відповісти
тей контінгент італійський тре спочаку знайти, а вже потім кудись слать.
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02.04.2022 15:17 Відповісти
Італія виступить гарантом захисту вілли зе? І то не маю впевненості.
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02.04.2022 15:11 Відповісти
С вас макаронники такие гаранты, как с меня балерина.
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02.04.2022 15:13 Відповісти
Та що може та Італія? В нас армія сильніша.Це просто смішною.
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02.04.2022 15:14 Відповісти
Зеля, дзвони в Зімбабве, в парі з Італійцями вони Рашку враз зажмурять, якщо Пуйло порушить гарантії ? Чи не віриш ?
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02.04.2022 15:17 Відповісти
Гарантией безопасности Украины может быть исключительно ее нахождение в мощном военном антироссийском союзе. Как бы он не назывался.
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02.04.2022 15:18 Відповісти
та є вже і назва і союз - НАТО.
зелені зільють все - навіть попри Констітуції.
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02.04.2022 15:24 Відповісти
Нейтральний статус неможливий! В Конституціїї прописана інтеграція в НАТО.
Саме перше - деокупація Криму та Донбасу з Луганськом!
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02.04.2022 15:20 Відповісти
Та Італія, Франція, Німеччина собі не можуть безпеку гарантувати, всцялися перед бункерним недопалком. Україна вже була нейтральною, і ось результат, війна. До дупи такі перемовини, всякі Чалі та Арахам'ї там такого набалакали, пахнуть проросійським лайном ті домовленості
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02.04.2022 15:22 Відповісти
Италия ещё минимум на поколение касапам продана..
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02.04.2022 15:24 Відповісти
Vai al culo,pastiglie russe.
Ciò che ti è richiesto è un'arma, non le tue puzzolenti garanzie.
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02.04.2022 15:25 Відповісти
figli italiani di una puttana russa
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02.04.2022 15:39 Відповісти
Come giustamente fai notare, amico mio. Togliendomi il cappello.
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02.04.2022 17:26 Відповісти
Nu neznaju , italjanci - padzhopniki ruskih , kak ta strjomna snimi ...
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02.04.2022 15:26 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1510231160957321225 4 мин



Глава МИД Италии: Италия готова стать гарантом по Украине. Гарантом чего блть? Что вы можете гарантировать ссыкливые импотенты? Просто подыгрывают жуликам из ОП, чтобы тем легче было впарить мудрому нариду фуфловый договор.
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02.04.2022 15:27 Відповісти
Во, ещё одни великие харанты и "воители" нашлись.
Чтобы ваши гарантии звучали "убедительнее", вам нужна озвучка голосом и риторикой муссолини.
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02.04.2022 15:29 Відповісти
прорашистський арахімія і прорашистські переговорники в Турції потихенько навязують свтові рашистську вимогу "нейтральний статус" для України , продажні шкіри мають іти разом з італійськими гарантами "нейтрально" ,але завжди за руским коритом "накуй"
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02.04.2022 15:35 Відповісти
Міністр передивився Овсяннікової та Чао-2020. Вже Україна була нейтральною.
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02.04.2022 15:35 Відповісти
З Італії такий гарант як з мене папа римський.
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02.04.2022 15:37 Відповісти
гарант НЕЙТРАЛІТЕТУ...)) + тонна спагеті + міланський показ моди в блакитно-жовтих кольорах з написом "ніт війні"... одним словом "бесаме мучо пуйло"
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02.04.2022 15:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tSAk9h-AOtg "бесаме мучо" то іспаньске і мексіканьке - італійці тут і поруч не стояли
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02.04.2022 15:56 Відповісти
дівчина з саксофоном шось нагадуе ...
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02.04.2022 16:13 Відповісти
італія кажете, гарант?
Наіру може ще?
та мало ли ще десь якись попуасів...
опа не закидуйся по субота....
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02.04.2022 15:48 Відповісти
Макаронники можуть тільки лизати дупу куйла
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02.04.2022 15:51 Відповісти
То все добре, гарантії-х#янтії, навіть якщо будуть гарантії від країни з ядерною зброєю, а не від посміховиська типу Італії. Але якщо Україну вкотре кинуть? От сказали "гаранти" в разі чергового нападу русні: "ми передумали, роз#обуйтесь самі" І ЩО??? Що хто їм зробить? Україна обуриться? Їм насрати.
До сраки ті гарантії. Дайте Україні все, що можете і не можете, поможіть зараз і ніякі гарантії не ************ в принципі.
Або продовжуйте заспокоювати русню і отримаєте, може не сьогодні і не завтра, але отримаєте на 100% сто кілотон по своїх домівках. Тоді ви може щось зрозумієте, але нікому воно вже не допоможе.
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02.04.2022 15:58 Відповісти
Дивні справи. Нам готують нейтральний статус, з узгодженими кількістю Армією, без наступальної зброї, без навчань. І гарантом всьому цьому буде сама Кацапія і її самі вірні друзі в Європі - Німеччина, Франція, Італія. Ще Венгрію залишилось "вмовити".
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02.04.2022 15:58 Відповісти
Украине нужен статус члена НАТО, а не наоборот.
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02.04.2022 16:00 Відповісти
Не здивуюсь, коли Папуа Нова Гвінея теж долучиться до арахамівських "гарантів".
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02.04.2022 16:02 Відповісти
Да, гаранты конкретные Франция, Германия, Италия. Уже стоит насторожиться. Они ведь все купленные ******. Неужели Украина клюнет на этих гарантов.
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02.04.2022 16:05 Відповісти
Италия этим заявлением поддержала Россию в нейтральном статусе Украины. Украине нужен статус члена НАТО!!!
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02.04.2022 16:06 Відповісти
Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (московити) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. терористами в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором бандитська болщівська Росія офіційно цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголошували війну Українській державі. І вже у 1920 р. повнзлочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапУкраинскаяською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали мільйонами вбивати та морити голодом українців, намагаючись повністю знищити не лише країну, а й усю українську націю. І такий жах із такими підписантами-капітулянтами може повторитися!
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02.04.2022 16:10 Відповісти
Ми стікаємо кров'ю, повсюди тисячі нових могил ...
А нам подають нейтральний статус як вже вирішене питання, тільки зміщується акцент на підбір міфічних "гарантів". Це кінець країни.
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02.04.2022 16:15 Відповісти
Гарантом нейтрального статусу України це як? Буде гарантувати щоб Україна дотримувалась нейтрального статусу?
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02.04.2022 16:34 Відповісти
Італія іде вслід за рашинським кораблем , на.... й і наші переговорники !
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02.04.2022 16:36 Відповісти
Маячня!!!
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02.04.2022 16:55 Відповісти
если честно, то из Италии гарант - как из говна пуля
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02.04.2022 17:40 Відповісти
Люди меня беспокоит что ***** убирает свои войска с Киевской стороны. Не кинет ли ***** атомную бомбу? Очень тревожно на луше.
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02.04.2022 17:40 Відповісти
А еще если должны быть гаранты то это должны быть США , Великобритания, Канада, Турция. Больше я никакую страну здесь не вижу. Не дай бог там будут Гермария, Франция, Италия. Еще для хохмы Венгрия.
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02.04.2022 17:49 Відповісти
речь уже идёт про гарантов нейтрального статуса - т.е. о хотелках хуъла
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02.04.2022 18:28 Відповісти
честно говоря, из Италии гарант - как из говна пуля
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02.04.2022 17:54 Відповісти
как быстро переделали гарантов безопасности Украины в гарантов нейтрального статуса !

Руки прочь!
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02.04.2022 18:27 Відповісти
Італійці ********** *****, вони здебільшого прокацапські. Звичайно, що зараз вони будуть це приховувати. Італійці - пихаті сноби, їм шкода рузкіх плєнних солдатіков, а не покалічених та вбитих українських дітей.
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02.04.2022 19:18 Відповісти
Що значить "гарант нейтрального статусу"?
Вони будуть гарантувати, що Україна не вмтупить ні в який військовий блок?
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02.04.2022 20:46 Відповісти
 
 