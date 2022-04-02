Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України, - глава МЗС Ді Майо
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до числа гарантів нейтрального статусу України.
Про це він сказав журналістам у Баку в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр
Ді Майо також зазначив, що в результаті санкцій проти Росії постало питання прискорення розширення енергетичного сектора.
"У цьому контексті з боку Італії приділяється особлива увага розвитку співпраці з надійними партнерами, що мають великий потенціал, зокрема Азербайджаном", - зазначив глава МЗС.
Крім того, він сказав, що "Італія в рамках складеного плану енергетичної безпеки націлена на віддалення від російського ринку".
"З цією метою Рим має намір посилити роботу в напрямку Середземноморського регіону", - додав глава МЗС Італії.
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https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч
Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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1 квітня було вчора
Є армія?
https://business.24tv.ua/biznes-krovi-yaku-pozitsiyu-obrala-kompaniya-mars-shhodo-roboti_n1927147
Ймовірні реальні гаранти - США, Британія, Польща, Туреччина. Але там теж не все так просто. В них повинен бути серйозний інтерес в Україні, щоб впрягатись за нас. Наприклад заводи їхніх компаній на нашій території, багатомільярдні інвестиції в Україну. А цього немає, бо корупція. Ніхто не вкладатиме серйозні гроші туди, де їх зможе віджати будь-який суддя Вовк.
італія, млять, гарант... - це вже квартал 96 шостий...
@ganimed31
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https://twitter.com/ganimed31/status/1510164325327065093 4 ч
Колеги звертають увагу на таке. Від "переговрів з окупантом відмовилися усі кадрові дипломати". Принаймні, вони не беруть участі в цій ганьбі. Питання: чому? Друге: хто ці підо*аси, які поїкали на переговори?
Будет так же как в 14м году -- они просто скажут, "нет, мы очень огорчены происходящим но увы".
зелені зільють все - навіть попри Констітуції.
Саме перше - деокупація Криму та Донбасу з Луганськом!
Ciò che ti è richiesto è un'arma, non le tue puzzolenti garanzie.
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1510231160957321225 4 мин
Глава МИД Италии: Италия готова стать гарантом по Украине. Гарантом чего блть? Что вы можете гарантировать ссыкливые импотенты? Просто подыгрывают жуликам из ОП, чтобы тем легче было впарить мудрому нариду фуфловый договор.
Чтобы ваши гарантии звучали "убедительнее", вам нужна озвучка голосом и риторикой муссолини.
Наіру може ще?
та мало ли ще десь якись попуасів...
опа не закидуйся по субота....
До сраки ті гарантії. Дайте Україні все, що можете і не можете, поможіть зараз і ніякі гарантії не ************ в принципі.
Або продовжуйте заспокоювати русню і отримаєте, може не сьогодні і не завтра, але отримаєте на 100% сто кілотон по своїх домівках. Тоді ви може щось зрозумієте, але нікому воно вже не допоможе.
А нам подають нейтральний статус як вже вирішене питання, тільки зміщується акцент на підбір міфічних "гарантів". Це кінець країни.
Руки прочь!
Вони будуть гарантувати, що Україна не вмтупить ні в який військовий блок?