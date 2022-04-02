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Новости Война
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Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины, - глава МИД Ди Майо

італія

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины.

Об этом он сказал журналистам в Баку в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр.

Ди Майо также отметил, что в результате санкций против России встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора.

"В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, обладающими большим потенциалом, в частности Азербайджаном", - отметил глава МИД.

Кроме того, он сказал, что "Италия в рамках составленного плана энергетической безопасности нацелена на удаление от российского рынка".

"С этой целью Рим намерен усилить работу по направлению к Средиземноморскому региону", - добавил глава МИД Италии.

Читайте: В США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины

безопасность (1101) Газ (10223) Италия (1640) россия (95372) гарантия (154) Луиджи Ди Майо (24)


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Топ комментарии
+54
Йдіть в дупу зі своїми гарантіями. Гарантія безпеки України це мій АК.
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02.04.2022 14:51
+36
Без Штатов и Британии -чепуха це все.
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02.04.2022 14:51
+27
От до чого доводить ляпання язиком, це той самий меморандум
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02.04.2022 14:50
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Volodymyr Viatrovyc@viatrovych

https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч

Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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02.04.2022 14:50 Ответить
Але дурням і коллаборантам із ОП на це схоже начхати. В них договора з кацапнею на часі. А Італія-гарант
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02.04.2022 14:59 Ответить
Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України, - глава МЗС Ді Майо
=============
1 квітня було вчора
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02.04.2022 15:39 Ответить
Гарант нейтрального статуси це зничить що вони будуть слідкувати за тим щоб ми не дай боже не вирішили знову йти до НАТО. Гарантії нейтрального статуси це не тей саме що гарантіі безпеки. Не даремно русня просила про це Італію
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02.04.2022 15:55 Ответить
От до чого доводить ляпання язиком, це той самий меморандум
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02.04.2022 14:50 Ответить
Йдіть в дупу зі своїми гарантіями. Гарантія безпеки України це мій АК.
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02.04.2022 14:51 Ответить
Італяля - мутний гарант..(
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02.04.2022 14:51 Ответить
Без Штатов и Британии -чепуха це все.
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02.04.2022 14:51 Ответить
А в Італії є озброєння?
Є армія?
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02.04.2022 14:51 Ответить
В них є спагетті. Схоже для дєрьмака цього достатньо.
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02.04.2022 15:00 Ответить
Італія готова стати гарантом нашого нейтралітету, а не гарантом нашої безпеки. Тобто вони готові слідкувати за тим як Україна виконує взятий на себе тягар виконання так званого мирного договору з мордором якщо він буде підписаний. Такий собі "надзіратєль" щоб Україна не дай боже щось таке не зробила що не сподобається кацапстану. Ось що нам хочуть втюхати замість НАТО
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02.04.2022 15:45 Ответить
В них есть Берлускони, ностальгия по Муссолини, движение "Лига Севера" и "семь звезд".
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02.04.2022 18:52 Ответить
Востаннє справжньою потугою європейського рівня на цих теренах була Римська імперія. От тоді і справді вартувало брати їх, як грантів. Останні сто років про успіхи італійців, як військових нічого не відомо.
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02.04.2022 14:52 Ответить
Я б сказав, останні 1800 років
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02.04.2022 19:13 Ответить
Нууу, там ще Гаррібальді був. Якого до речі запорізькі козаки підтримували. Ну і Венеційська і Генуезька республіки непоганий флот мали.
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02.04.2022 19:26 Ответить
Гарантами могут быт, искл., ядерные государства
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02.04.2022 14:53 Ответить
Ага. И сколько сколько сотен тысяч солдат и сотен самолетов с танками Италия сможет нам поставить в случае нападения 500-тысячной а то и миллионной армии РФ?
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02.04.2022 14:53 Ответить
Они закидают лапшой. На уши.
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02.04.2022 15:15 Ответить
Гарантом нейтрального статусу України? Не гарантом безпеки для України? Це різні речі.
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02.04.2022 14:53 Ответить
Италия гарантирует прекратить поставку макарон в случае агрессии **********
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02.04.2022 14:58 Ответить
Так...Італія буде гарантувати росії, що Україна ніколи не вступить у НАТО.
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02.04.2022 14:59 Ответить
саме цю туфту нам і впарюють
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02.04.2022 15:11 Ответить
Україні потрібна ПЕРЕМОГА, а не мир!
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02.04.2022 14:54 Ответить
А хто вам сказав, що нам треба нейтральний статус ? Україна буде в НАТО. Або НАТО в Україні. І хто це такі Італія ?
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02.04.2022 14:55 Ответить
Бізнес на крові.

https://business.24tv.ua/biznes-krovi-yaku-pozitsiyu-obrala-kompaniya-mars-shhodo-roboti_n1927147
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02.04.2022 14:56 Ответить
Безпеку самій Італії хтось би гарантував...)
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02.04.2022 14:57 Ответить
Тільки мені смішно від цієї гуморески?
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02.04.2022 14:57 Ответить
***** разом з кораблем!
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02.04.2022 14:57 Ответить
Для повноти марення про нейтральний статус, бракує гарантії від Занзібара.
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02.04.2022 14:57 Ответить
Хтось вірить, що ці торговці предметами розкошу будуть воювати за нас з Росією?

Ймовірні реальні гаранти - США, Британія, Польща, Туреччина. Але там теж не все так просто. В них повинен бути серйозний інтерес в Україні, щоб впрягатись за нас. Наприклад заводи їхніх компаній на нашій території, багатомільярдні інвестиції в Україну. А цього немає, бо корупція. Ніхто не вкладатиме серйозні гроші туди, де їх зможе віджати будь-який суддя Вовк.
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02.04.2022 14:58 Ответить
***** пропутинские ******
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02.04.2022 14:58 Ответить
який нейтральний статус?це порушення конституції один Агрохамія сказав і всі підхватили навіть якщо референдум пройде як думаете більшість українців проголосує за чи проти нато?нейтральний статус це смерть України так, поки зараз не не хоче нато нас взяти але все рівно треба намагатися ввійти і показувати кацапам що ми не ідем на поводу хотелок ***** який вимагає не ввступ в нато і завдяки Подоляку і Агрохамії вже озвучуемо що ми згодні і показуемо слабкість кацапам а Італія війска свої до нас не пішле в випадку нової війни
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02.04.2022 14:58 Ответить
На жаль, вони активно промивають мізки українцям, щоб підтримували нейтральний статус і швидке закінчення війни будь-якою ціною. Боти травлять будь-кого, хто критикує нейтральні статуси. Серед населення 80% людей, які піддаються впливу і промиванню мізків. Єдина надія - на військових.
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02.04.2022 15:08 Ответить
Італія? - щіпнить мене хтось
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02.04.2022 14:59 Ответить
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02.04.2022 16:00 Ответить
яким на...уй ще гарантом якщо Італія зажала виплату допомоги біженцям з України ...
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02.04.2022 14:59 Ответить
Який **** нейтральний статус?
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02.04.2022 15:00 Ответить
тот который хомякам по телеку продвигает зеленьба, который спасёт нас от геноцида расии, ведь рузкие не виоваты. эта путин...
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02.04.2022 15:01 Ответить
Вы максимум можете стать гарантом пиццы 4 сыра...
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02.04.2022 15:00 Ответить
вони самім собі нічого гарантувати не можуть.
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02.04.2022 15:02 Ответить
Італія - військово сильна, до зубів озброєна країна із ядерною зброєю, яка зможе протистояти Росії? Солдати Італії прийдуть воювати на територію України, коли на нас знову нападе раша (а при нейтралітеті новий напад - питання часу)? У Італії є винищувачі і пілоти, що фізично закриють небо над Україною? Отож!
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02.04.2022 15:02 Ответить
які перемовини такі і гаранти.
італія, млять, гарант... - це вже квартал 96 шостий...
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02.04.2022 15:02 Ответить
Гамількар Барка 25%


@ganimed31

·
https://twitter.com/ganimed31/status/1510164325327065093 4 ч



Колеги звертають увагу на таке. Від "переговрів з окупантом відмовилися усі кадрові дипломати". Принаймні, вони не беруть участі в цій ганьбі. Питання: чому? Друге: хто ці підо*аси, які поїкали на переговори?
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02.04.2022 15:03 Ответить
Путинские консервы продолжают взрываться. Это поможет сытой Европе проснуться.
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02.04.2022 15:04 Ответить
Не поможет. Когда пара ракет прилетит на европейскую землю, тогда проснутся.
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02.04.2022 18:54 Ответить
Это он сообщает, что станет гарантом хотелки путлера? Безопасность и целостность Украины его не интересует? Италия гарант чего либо - смешно.
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02.04.2022 15:05 Ответить
И украинские макароны лучше итальянских!
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02.04.2022 15:09 Ответить
Одна країна дає гарантії іншій країні...згодом до влади у країні,що давала гарантії безпеки приходять до влади куплені політики,і знаходяться тисячі причин не виконувати договори..."демократія" сер...
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02.04.2022 15:08 Ответить
ні ні вітаємо "дружню" країну як гаранта
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02.04.2022 15:09 Ответить
це гарантія нейтрального статусу, а не безпеки та захисту!))
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02.04.2022 15:09 Ответить
І чим вони збираються щось гарантувати?
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02.04.2022 15:09 Ответить
вам не подобаються спагетті?
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02.04.2022 15:15 Ответить
Вместо лишних слов дайте свои ARX-160, самые точные винтовки. Вот тогда было бы perfecto!.
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02.04.2022 15:10 Ответить
Вы что думаете, что Италия пошлёт в Украину свой контингент если паРаша опять нападёт после "мира"?
Будет так же как в 14м году -- они просто скажут, "нет, мы очень огорчены происходящим но увы".
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02.04.2022 15:11 Ответить
тей контінгент італійський тре спочаку знайти, а вже потім кудись слать.
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02.04.2022 15:17 Ответить
Італія виступить гарантом захисту вілли зе? І то не маю впевненості.
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02.04.2022 15:11 Ответить
С вас макаронники такие гаранты, как с меня балерина.
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02.04.2022 15:13 Ответить
Та що може та Італія? В нас армія сильніша.Це просто смішною.
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02.04.2022 15:14 Ответить
Зеля, дзвони в Зімбабве, в парі з Італійцями вони Рашку враз зажмурять, якщо Пуйло порушить гарантії ? Чи не віриш ?
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02.04.2022 15:17 Ответить
Гарантией безопасности Украины может быть исключительно ее нахождение в мощном военном антироссийском союзе. Как бы он не назывался.
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02.04.2022 15:18 Ответить
та є вже і назва і союз - НАТО.
зелені зільють все - навіть попри Констітуції.
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02.04.2022 15:24 Ответить
Нейтральний статус неможливий! В Конституціїї прописана інтеграція в НАТО.
Саме перше - деокупація Криму та Донбасу з Луганськом!
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02.04.2022 15:20 Ответить
Та Італія, Франція, Німеччина собі не можуть безпеку гарантувати, всцялися перед бункерним недопалком. Україна вже була нейтральною, і ось результат, війна. До дупи такі перемовини, всякі Чалі та Арахам'ї там такого набалакали, пахнуть проросійським лайном ті домовленості
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02.04.2022 15:22 Ответить
Италия ещё минимум на поколение касапам продана..
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02.04.2022 15:24 Ответить
Vai al culo,pastiglie russe.
Ciò che ti è richiesto è un'arma, non le tue puzzolenti garanzie.
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02.04.2022 15:25 Ответить
figli italiani di una puttana russa
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02.04.2022 15:39 Ответить
Come giustamente fai notare, amico mio. Togliendomi il cappello.
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02.04.2022 17:26 Ответить
Nu neznaju , italjanci - padzhopniki ruskih , kak ta strjomna snimi ...
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02.04.2022 15:26 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1510231160957321225 4 мин



Глава МИД Италии: Италия готова стать гарантом по Украине. Гарантом чего блть? Что вы можете гарантировать ссыкливые импотенты? Просто подыгрывают жуликам из ОП, чтобы тем легче было впарить мудрому нариду фуфловый договор.
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02.04.2022 15:27 Ответить
Во, ещё одни великие харанты и "воители" нашлись.
Чтобы ваши гарантии звучали "убедительнее", вам нужна озвучка голосом и риторикой муссолини.
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02.04.2022 15:29 Ответить
прорашистський арахімія і прорашистські переговорники в Турції потихенько навязують свтові рашистську вимогу "нейтральний статус" для України , продажні шкіри мають іти разом з італійськими гарантами "нейтрально" ,але завжди за руским коритом "накуй"
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02.04.2022 15:35 Ответить
Міністр передивився Овсяннікової та Чао-2020. Вже Україна була нейтральною.
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02.04.2022 15:35 Ответить
З Італії такий гарант як з мене папа римський.
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02.04.2022 15:37 Ответить
гарант НЕЙТРАЛІТЕТУ...)) + тонна спагеті + міланський показ моди в блакитно-жовтих кольорах з написом "ніт війні"... одним словом "бесаме мучо пуйло"
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02.04.2022 15:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tSAk9h-AOtg "бесаме мучо" то іспаньске і мексіканьке - італійці тут і поруч не стояли
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02.04.2022 15:56 Ответить
дівчина з саксофоном шось нагадуе ...
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02.04.2022 16:13 Ответить
італія кажете, гарант?
Наіру може ще?
та мало ли ще десь якись попуасів...
опа не закидуйся по субота....
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02.04.2022 15:48 Ответить
Макаронники можуть тільки лизати дупу куйла
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02.04.2022 15:51 Ответить
То все добре, гарантії-х#янтії, навіть якщо будуть гарантії від країни з ядерною зброєю, а не від посміховиська типу Італії. Але якщо Україну вкотре кинуть? От сказали "гаранти" в разі чергового нападу русні: "ми передумали, роз#обуйтесь самі" І ЩО??? Що хто їм зробить? Україна обуриться? Їм насрати.
До сраки ті гарантії. Дайте Україні все, що можете і не можете, поможіть зараз і ніякі гарантії не ************ в принципі.
Або продовжуйте заспокоювати русню і отримаєте, може не сьогодні і не завтра, але отримаєте на 100% сто кілотон по своїх домівках. Тоді ви може щось зрозумієте, але нікому воно вже не допоможе.
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02.04.2022 15:58 Ответить
Дивні справи. Нам готують нейтральний статус, з узгодженими кількістю Армією, без наступальної зброї, без навчань. І гарантом всьому цьому буде сама Кацапія і її самі вірні друзі в Європі - Німеччина, Франція, Італія. Ще Венгрію залишилось "вмовити".
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02.04.2022 15:58 Ответить
Украине нужен статус члена НАТО, а не наоборот.
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02.04.2022 16:00 Ответить
Не здивуюсь, коли Папуа Нова Гвінея теж долучиться до арахамівських "гарантів".
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02.04.2022 16:02 Ответить
Да, гаранты конкретные Франция, Германия, Италия. Уже стоит насторожиться. Они ведь все купленные ******. Неужели Украина клюнет на этих гарантов.
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02.04.2022 16:05 Ответить
Италия этим заявлением поддержала Россию в нейтральном статусе Украины. Украине нужен статус члена НАТО!!!
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02.04.2022 16:06 Ответить
Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (московити) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. терористами в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором бандитська болщівська Росія офіційно цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголошували війну Українській державі. І вже у 1920 р. повнзлочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапУкраинскаяською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали мільйонами вбивати та морити голодом українців, намагаючись повністю знищити не лише країну, а й усю українську націю. І такий жах із такими підписантами-капітулянтами може повторитися!
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02.04.2022 16:10 Ответить
Ми стікаємо кров'ю, повсюди тисячі нових могил ...
А нам подають нейтральний статус як вже вирішене питання, тільки зміщується акцент на підбір міфічних "гарантів". Це кінець країни.
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02.04.2022 16:15 Ответить
Гарантом нейтрального статусу України це як? Буде гарантувати щоб Україна дотримувалась нейтрального статусу?
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02.04.2022 16:34 Ответить
Італія іде вслід за рашинським кораблем , на.... й і наші переговорники !
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02.04.2022 16:36 Ответить
Маячня!!!
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02.04.2022 16:55 Ответить
если честно, то из Италии гарант - как из говна пуля
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02.04.2022 17:40 Ответить
Люди меня беспокоит что ***** убирает свои войска с Киевской стороны. Не кинет ли ***** атомную бомбу? Очень тревожно на луше.
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02.04.2022 17:40 Ответить
А еще если должны быть гаранты то это должны быть США , Великобритания, Канада, Турция. Больше я никакую страну здесь не вижу. Не дай бог там будут Гермария, Франция, Италия. Еще для хохмы Венгрия.
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02.04.2022 17:49 Ответить
речь уже идёт про гарантов нейтрального статуса - т.е. о хотелках хуъла
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02.04.2022 18:28 Ответить
честно говоря, из Италии гарант - как из говна пуля
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02.04.2022 17:54 Ответить
как быстро переделали гарантов безопасности Украины в гарантов нейтрального статуса !

Руки прочь!
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02.04.2022 18:27 Ответить
Італійці ********** *****, вони здебільшого прокацапські. Звичайно, що зараз вони будуть це приховувати. Італійці - пихаті сноби, їм шкода рузкіх плєнних солдатіков, а не покалічених та вбитих українських дітей.
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02.04.2022 19:18 Ответить
Що значить "гарант нейтрального статусу"?
Вони будуть гарантувати, що Україна не вмтупить ні в який військовий блок?
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02.04.2022 20:46 Ответить
 
 