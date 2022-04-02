Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины, - глава МИД Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины.
Об этом он сказал журналистам в Баку в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр.
Ди Майо также отметил, что в результате санкций против России встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора.
"В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, обладающими большим потенциалом, в частности Азербайджаном", - отметил глава МИД.
Кроме того, он сказал, что "Италия в рамках составленного плана энергетической безопасности нацелена на удаление от российского рынка".
"С этой целью Рим намерен усилить работу по направлению к Средиземноморскому региону", - добавил глава МИД Италии.
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https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч
Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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1 квітня було вчора
Є армія?
https://business.24tv.ua/biznes-krovi-yaku-pozitsiyu-obrala-kompaniya-mars-shhodo-roboti_n1927147
Ймовірні реальні гаранти - США, Британія, Польща, Туреччина. Але там теж не все так просто. В них повинен бути серйозний інтерес в Україні, щоб впрягатись за нас. Наприклад заводи їхніх компаній на нашій території, багатомільярдні інвестиції в Україну. А цього немає, бо корупція. Ніхто не вкладатиме серйозні гроші туди, де їх зможе віджати будь-який суддя Вовк.
італія, млять, гарант... - це вже квартал 96 шостий...
@ganimed31
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https://twitter.com/ganimed31/status/1510164325327065093 4 ч
Колеги звертають увагу на таке. Від "переговрів з окупантом відмовилися усі кадрові дипломати". Принаймні, вони не беруть участі в цій ганьбі. Питання: чому? Друге: хто ці підо*аси, які поїкали на переговори?
Будет так же как в 14м году -- они просто скажут, "нет, мы очень огорчены происходящим но увы".
зелені зільють все - навіть попри Констітуції.
Саме перше - деокупація Криму та Донбасу з Луганськом!
Ciò che ti è richiesto è un'arma, non le tue puzzolenti garanzie.
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1510231160957321225 4 мин
Глава МИД Италии: Италия готова стать гарантом по Украине. Гарантом чего блть? Что вы можете гарантировать ссыкливые импотенты? Просто подыгрывают жуликам из ОП, чтобы тем легче было впарить мудрому нариду фуфловый договор.
Чтобы ваши гарантии звучали "убедительнее", вам нужна озвучка голосом и риторикой муссолини.
Наіру може ще?
та мало ли ще десь якись попуасів...
опа не закидуйся по субота....
До сраки ті гарантії. Дайте Україні все, що можете і не можете, поможіть зараз і ніякі гарантії не ************ в принципі.
Або продовжуйте заспокоювати русню і отримаєте, може не сьогодні і не завтра, але отримаєте на 100% сто кілотон по своїх домівках. Тоді ви може щось зрозумієте, але нікому воно вже не допоможе.
А нам подають нейтральний статус як вже вирішене питання, тільки зміщується акцент на підбір міфічних "гарантів". Це кінець країни.
Руки прочь!
Вони будуть гарантувати, що Україна не вмтупить ні в який військовий блок?