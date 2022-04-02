Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины, - глава МИД Ди Майо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины.

Об этом он сказал журналистам в Баку в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр.

Ди Майо также отметил, что в результате санкций против России встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора.

"В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, обладающими большим потенциалом, в частности Азербайджаном", - отметил глава МИД.

Кроме того, он сказал, что "Италия в рамках составленного плана энергетической безопасности нацелена на удаление от российского рынка".

"С этой целью Рим намерен усилить работу по направлению к Средиземноморскому региону", - добавил глава МИД Италии.

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