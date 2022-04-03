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Глава МЗС Британії шокована звірствами росіян у Бучі та інших містах
Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс поділилася враженнями після отриманої інформації про злочини російської армії у Бучі та інших раніше захоплених РФ містах під Києвом.
Як передає Цензор.НЕТ про це вона написала у Twitter.
"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів з розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала Трасс.
Топ коментарі
+65 Александр Чуднивец #474549
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+58 Ukraino TV
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+40 Кот Бегемот #477582
показати весь коментар03.04.2022 07:30
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Абсолютна істина!
Слава нації
Смерть москалям
Расея - не страна а сорт говна.
Хороший кацап - это дохлый кацап.
Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
Таке враження, що переляканий Захід нас зливає путлєру як Чехословаччину у 1938 році гітлєру!
Тільки Україна 2022 року - не Чехословаччина 1938 -го!!!
Angelica@ThisThornyRose
https://mobile.twitter.com/hashtag/Poland?src=hashtag_click #Poland This is a collaborator who helped the russian thugs & gave them the liss of the Ukrainian patriots She is said to be trying to get to Poland. Osoba, która współpracowała z rosyjskimi mordercami, chce uciec do https://mobile.twitter.com/hashtag/Polska?src=hashtag_click #Polska
Куди йде Людство?
Світом править Сатана?
Де Бог, куди дивиться Бог?
Йому повилазило і позакладало, руки покорчило?
Кого він створив і випустив на свободу з Раю?
Людину?
Нищили армію, провалили всі закупки нових ракет, які розробили, поламали ппо (дбр клістрони), розмінували вихід з Криму до Маріуполя.
Коли зсу дали відсіч наввипередки побігли підписувати капітуляцію України.
относительно вчерашнего бреда в интервью расийским "журналистам" :
чувак, у нас нет никаких "компромиссных территорий" - у нас есть компромиссный презедент
(надеюсь, лишь на период войны)
*****
с таким "руководством" и врагов не нужно. блдь"
чувак, у нас нет никаких "компромиссных территорий" - у нас есть компромиссный презедент
(надеюсь, лишь на период войны)
*****
с таким "руководством" и врагов не нужно. блдь"
@KoTexno
·
9 год
У відповідь
@Garry51302808
Я знаю, що ті хто звільнювали Бучу і тд, нікого з русні в полон не брали, бо там просто пекло нелюдське, сьогодні розповів один з учасників звільнення, просто був "наказ" в полон свинособак не брати, всіх косити. Бо то ***** не люди і не армія