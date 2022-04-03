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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Глава МЗС Британії шокована звірствами росіян у Бучі та інших містах

трасс

Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс поділилася враженнями після отриманої інформації про злочини російської армії у Бучі та інших раніше захоплених РФ містах під Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ про це вона написала у Twitter.

"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів з розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала Трасс.

Також дивіться: "Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Автор: 

Велика Британія (5553) Буча (539) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+65
Всі кацапські вбивці які вдерлись в Україну мають бути знищені до останього ...
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03.04.2022 07:21
+58
Ті кацапи, які НЕ вдерлися в Україну, мають бути знищені також
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03.04.2022 07:26
+40
Кацап - это не национальность а диагноз.
Расея - не страна а сорт говна.

Хороший кацап - это дохлый кацап.

Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
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03.04.2022 07:30
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Всі кацапські вбивці які вдерлись в Україну мають бути знищені до останього ...
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03.04.2022 07:21 Відповісти
Ті кацапи, які НЕ вдерлися в Україну, мають бути знищені також
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03.04.2022 07:26 Відповісти
+++++++++!!!!!!!
Абсолютна істина!
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03.04.2022 07:34 Відповісти
Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

Слава нації
Смерть москалям
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03.04.2022 07:40 Відповісти
Включая личинок, не сделать сейчас - попрут сюда убивать через 15 лет

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03.04.2022 08:29 Відповісти
Дебилы. Генетические дебилы из поколения в поколение.
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03.04.2022 10:47 Відповісти
пропонуєте вбивати дітей? ми з"їдемо з глузду і станемо як кацапи. Ні ми того робити не будемо. Краще провести деімперіалізацію москалей і виховувати своїх дітей так, щоб вже ніколи москалі нас не обманули.
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03.04.2022 11:02 Відповісти
потрібно троздробити кацапію на кільканадцять зон рокупації і утримувати під зовнішнім управлінням мінімум 50 років, користуючись її ресурсами і перевиховуючи орків
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03.04.2022 12:24 Відповісти
имея домашние адреса фигурантов - перевести $$ местным специалистам и зачистить жен и детей этих ублюдков не так уж и сложно
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03.04.2022 12:48 Відповісти
не вийде, ми тоді будемо змушені покинути всі справи в своїй країні на пару поколінь, нам то треба? проведіть деімперіалізацію росії, цього має вистачити.
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03.04.2022 11:05 Відповісти
И, какие действия, все в шоке, какие реальные действия. Только ******* нарезаете, потом пойдут фразы с ключевыми словами МОЖЕТ, ХОТИМ, РАСМОТРИМ, СОВЕТУЕМ, ОБСУДИМ
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03.04.2022 07:24 Відповісти
Сергей Николаевич - 🖕.
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03.04.2022 07:38 Відповісти
так і буде...пройде деякий час...залишиться -озабоченность
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03.04.2022 07:49 Відповісти
Все будет! Готовят общественное мнение под более решительные действия👍😁
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03.04.2022 08:32 Відповісти
Кацап - это не национальность а диагноз.
Расея - не страна а сорт говна.

Хороший кацап - это дохлый кацап.

Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
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03.04.2022 07:30 Відповісти
Касап( казап), в перекладі з тюркської - горлоріз( живодёр), так що вони повністю відповідають своїй історичній назві.
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03.04.2022 08:01 Відповісти
На турецькій мові це "kasap".
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03.04.2022 10:51 Відповісти
Хороший россиянский солдат тот, которого не видно в тепловизор.
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03.04.2022 08:15 Відповісти
Якщо після цього Україні не нададуть закрите небо, та відповідне ПВО, то Захід кончені сцикуни і мудаки.
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03.04.2022 07:30 Відповісти
Ну не можна бути такими наївними! В кращому випадку продовження імпотентного серіалу - "Пекельні санкції - 2". Хоча Британія, треба віддати належне, хоч шось реально робить.
Таке враження, що переляканий Захід нас зливає путлєру як Чехословаччину у 1938 році гітлєру!
Тільки Україна 2022 року - не Чехословаччина 1938 -го!!!
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03.04.2022 07:53 Відповісти
Закривати не будуть. Ви просто не розумієте що таке закрити небо в розумінні військових НАТО. Закрити небо в їх розумінні це збивати літаки РФ, а якщо по їх літаках буде працювати локатор, то знищити його навіть якщо він на території РФ. Тобто закрити небо означає воювати з РФ повноцінно. До цього вони ще не доросли, та і підгузники мокрі треба міняти якраз
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03.04.2022 08:03 Відповісти
Чтобы подать заявку в НАТО, нужно чтобы эту заявку там кто-то принял, а в этом, со стороны НАТО, Украине было отказано. А тезис пор прекращение или урезание финансирования армии Зеленским, распространяемый порохоботами, легко опровергается статистикой Минфина, которая есть в открытом доступе.
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03.04.2022 10:17 Відповісти
ті хто менше дивиться зелені телемарафони, а шукає інформацію в інтернеті про реальний стан справ, буде в курсі
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03.04.2022 11:31 Відповісти
Они за всё ответят!!!
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03.04.2022 07:31 Відповісти
Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
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03.04.2022 07:32 Відповісти
У В А Г А! Розшук!

Angelica@ThisThornyRose



https://mobile.twitter.com/hashtag/Poland?src=hashtag_click #Poland This is a collaborator who helped the russian thugs & gave them the liss of the Ukrainian patriots She is said to be trying to get to Poland. Osoba, która współpracowała z rosyjskimi mordercami, chce uciec do https://mobile.twitter.com/hashtag/Polska?src=hashtag_click #Polska

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03.04.2022 08:46 Відповісти
а які очі страшні, як людину від ненависті покорчило, капець!
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03.04.2022 11:06 Відповісти
😬😠
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03.04.2022 11:14 Відповісти
І такі злочини можливі в 21-му столітті???
Куди йде Людство?
Світом править Сатана?
Де Бог, куди дивиться Бог?
Йому повилазило і позакладало, руки покорчило?
Кого він створив і випустив на свободу з Раю?
Людину?
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03.04.2022 07:32 Відповісти
То сатана / *****/ у людському обличчі.
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03.04.2022 07:43 Відповісти
Де озабочення від організацій з трьох - чотирьох букв?
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03.04.2022 07:33 Відповісти
Вони теж шоковані. Дехто сєрьйозно шокован
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03.04.2022 07:59 Відповісти
Тепер мені ясно, чому кацапи засекретили архіви Другої світової! Свої злочини вони списали на німців!
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03.04.2022 07:42 Відповісти
Это буквально так
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03.04.2022 07:52 Відповісти
.
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03.04.2022 07:44 Відповісти
А за Боїнг МН17 притягнуті?
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03.04.2022 07:45 Відповісти
Вона здатна лише огірок пуйла до свого рота притягнути.
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03.04.2022 08:04 Відповісти
Ну ще влада робила все, щоб москалі вийшли сухими з води: віддали свідка в 2019, потім звільнили з посади прокурорів, які займались спільно з нідерландами, потім відкликали звідти наших помічників, але й цього було замало. Зелі не сподобалось, що новий прокурор теж відстоює правду, а не відбілює *****. То його теж звільнили.
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03.04.2022 08:09 Відповісти
Зе влада = слуги кремля. Зробили все для легкого захоплення країни для *****:
Нищили армію, провалили всі закупки нових ракет, які розробили, поламали ппо (дбр клістрони), розмінували вихід з Криму до Маріуполя.
Коли зсу дали відсіч наввипередки побігли підписувати капітуляцію України.
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03.04.2022 08:13 Відповісти
"

относительно вчерашнего бреда в интервью расийским "журналистам" :

чувак, у нас нет никаких "компромиссных территорий" - у нас есть компромиссный презедент

(надеюсь, лишь на период войны)
*****
с таким "руководством" и врагов не нужно. блдь"
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03.04.2022 11:24 Відповісти
А чого ви очікували від продовжувачів справи леніна -сталіна??? Так гестапівці де навчались? У НКВС ників! Просто про це старанно "забували" після другої світової ьа холодної війн. Зло просто такне зникає!
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03.04.2022 07:52 Відповісти
До арсеналу заходу крім сєрьйозной озабочєнності додався ще шок.
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03.04.2022 07:57 Відповісти
Це орки !мразота и покидьки!це нелюди вбити понад 300 людей пострилами в затилок?це жах!!прошу сотый раз ЗСУ не бирить их в полон чого ви их жалиите подивиться на Бучу!!!це неможливо як можно розстрилювати людей ?як це ж жинки дити !!
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03.04.2022 08:00 Відповісти
Вони ЗСУ просто не бачать із своїх бмп, тому вбивають хоч кого-небудь. Кілька тижнів тому якийсь москаль скаржився своїй матрьоні телефоном, що вони тут вже 2 тижні, половину роти зажмурили, а він ще й разу із автомата не стрельнув.
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03.04.2022 08:40 Відповісти
... тут, я скажу фразу понятную диким племенам татаромонголского ига: "Никто не забыт, ничто не забыто" - все получать по делам своим / схождение Благодадного Огня в Белгороде это только Начало/
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03.04.2022 08:00 Відповісти
Цікаво, що в нас влада не шокована звірствами росіян. Все замиритися хочуть.
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03.04.2022 08:20 Відповісти
"относительно вчерашнего бреда в интервью расийским "журналистам" :

чувак, у нас нет никаких "компромиссных территорий" - у нас есть компромиссный презедент

(надеюсь, лишь на период войны)
*****
с таким "руководством" и врагов не нужно. блдь"
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03.04.2022 11:28 Відповісти
Як свого часу український "беркут" можна було назвати гопниками, озброєними стрілецькою зброєю, так "арміярф" - це насправді банда гвалтівників і мародерів, що має важке озброєння. Па-раша має бути демілітаризована. Це завдання для всього світу.
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03.04.2022 08:23 Відповісти
TexnoKOT_UA
@KoTexno
·
9 год
У відповідь
@Garry51302808
Я знаю, що ті хто звільнювали Бучу і тд, нікого з русні в полон не брали, бо там просто пекло нелюдське, сьогодні розповів один з учасників звільнення, просто був "наказ" в полон свинособак не брати, всіх косити. Бо то ***** не люди і не армія
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03.04.2022 08:41 Відповісти
Ваша правда , то не люди.
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03.04.2022 08:47 Відповісти
Всі нехай подивляться, всі президенти, міністри: германії, венгрії, франції, що накоїли асвабодітєлі. Немає вам прощення, кацапня це зло, це деяволи.
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03.04.2022 08:50 Відповісти
а німцям та мадьярам дуже подобається
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03.04.2022 09:48 Відповісти
Все солдаты и офицеры которые находились в Буче должны быть наказаны судом .Даже если некоторые и не расстреливали людей то видели это и не остановили.Весь полк.бригада или кто там находился являются военными преступниками ..
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03.04.2022 09:55 Відповісти
Бідна Буча і ії мешканці, земля вам пухом.

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03.04.2022 10:16 Відповісти
Треба привезти у звільнені міста представників ООН Гааги Очільника Міжнародного Червоного Хреста представників Євросоюзу НАТО Китаю іт.д Нехай всі бачать і фіксують злочини росії
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03.04.2022 10:24 Відповісти
китайців можна не везти,для них це прийнятні речі!
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03.04.2022 10:57 Відповісти
для очильника міжнародного червоного хреста по ходу теж.
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03.04.2022 11:10 Відповісти
Сказать, что они нацисты и фашисты это очень мало. Они зверьё.
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03.04.2022 10:56 Відповісти
звірі не вбивають через амбіції і під впливом пропаганди
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03.04.2022 11:37 Відповісти
Спасибо Британии. Нам очень нужна ваша помощь.
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03.04.2022 10:58 Відповісти
Якщо англосакси за щось беруться то завжди доводять справу до кінця.
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03.04.2022 13:18 Відповісти
 
 