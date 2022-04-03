Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що країна не піде на жодні територіальні поступки за вимогами Росії в цій війні, а вже після припинення вогню питання деокупації Криму буде вирішуватися дипломатичним шляхом, хай навіть тривалий час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави Української держави для Fox News.
"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як ось питання Криму", - сказав він.
Зеленський зазначив, що влада готова говорити про кримське питання.
"Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так - припинення війни, а потім дипломатичні кроки", - говорить президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Освобождать его военным путём сложная и кровавая операция.
Сдохнет Путин - даром возьмём, если президент на тот момент будет решительный.
На мій скромний погляд тільки дипломатичний тиск по всіх фронтах (особливо економічному) з придушенням московії до її повної деградації є шляхом до повернення Криму.
Це той рідкісний випадок, коли я можу погодитись із зебєнєю.
А ядерну кнопку натиснути будь-кому, не тільки фюреру з кремля, заважає психологічний бар'єр. Якщо Ви стверджуєте, "нічого абсолютно", то можливо для Вас така логіка -- це пустий звук і Ви б це зробили легко та невимушено, але цей крок кардинально змінить політичну диспозицію. Після такого кроку навіть Китай та інші ситуативні союзники (Сербія, Угорщина, Венесуела тощо), я впевнений, остаточно відвернуться від фюрера. Він не зможе пояснити їм яка необхідність такого застосування під час "спєцапєраціі". Інша справа -- "посягання на територію", яку він вважає своєю. Так зрозуміліше?
Насправді, я не маю мети когось переконувати -- просто висловив своє думку. Тому переконливо просив би не навішувати ярликів та мастити мене зеленою фарбою...
Наприклад до вас заліз грабіжник. В нього є намір вас пограбувати, але не забирати Ваше життя. Якщо Ви поміркована людина, то ви намагатимесь його вигнати або, якщо вистачає сил та засобів, затримати, але не ВБИТИ.
А при зустрічі з озброєним бандитом, який демонструє наміри вербально чи діями йти до кінця Ви матимете право застосувати всі методи самооборони, в тому числі вбити його при нагоді. Тобто, у Вас зникне цей бар'єр "не убий".
Так от, перехід ЗСУ чи то у бєлгородську область, чи то у Крим, будь-куди, що для них вважається "своїм", вони одразу перекваліфікують це вже не як "спєцапєрація", а як напад на їх територію і відповідно це дасть їм "підстави" назвати це війною, оголосити мобілізацію, ввімкнути відповідну пропаганду, застосувати найпотужніші види озброєння.
Наразі вони не можуть оголосити тотальний призов (війни ж типу "немає"), роблять це приховано, тому що це протирічить їхньому законодавству, а їм потрібно, хоча б формально для тієї ж пропаганди, зберігати видимість правочину.
Війна -- це, крім іншого, також вивчення психології агресора. Тому емоціями її не виграти, потрібно діяти логічно та стратегічно вивірено.
У нас наступального нету даже на ордло и марик, а вы за крым мечтаете. Чем будете брать джавами или стингерами? Лично для меня это земля, которая сама вернётся через год или два, ровно сразу как здохнет *****.
https://youtu.be/O2alH8tH3h0 СаундЧек.