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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, - Зеленський

крым,крим

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що країна не піде на жодні територіальні поступки за вимогами Росії в цій війні, а вже після припинення вогню питання деокупації Криму буде вирішуватися дипломатичним шляхом, хай навіть тривалий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави Української держави для Fox News.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як ось питання Криму", - сказав він.

Зеленський зазначив, що влада готова говорити про кримське питання.

"Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так - припинення війни, а потім дипломатичні кроки", - говорить президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Крим (14131) деокупація (950)


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Топ коментарі
+83
Вопрос Крыма будет решен ВНЕ зависимости от твоего (ЗЕ) мнения. Никаких 10 лет. Или Крым будет Украинским сразу, или не будет ни рф, ни тебя.
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03.04.2022 07:46
+63
Капец. Какой дипломатический формат? За 8 лет решили что-то? Вот так и будет дальше если в дипломатическом формате решать будем. Никакой дипломатии. Только вооруженным путем решать подобные вопросы. И похер если даже 90 процентов Крыма с землей сравнять придется. Это война. Нас тут никто не жалеет и херачат как хотят.
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03.04.2022 07:49
+53
Дмитрий
@dmitriypaut
·
9 год
Сюр йбнрт!!!
Финляндия насмотревшись на вторжение Московии в Украину хочет изменить статус с нейтрального на государство член НАТО.
Зеленскай хочет после вторжения Московии в Украину нейтральный статус и гаранта государство агрессора
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03.04.2022 07:53
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В'@біть його нарешті чимсь важкеньким.
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03.04.2022 11:20 Відповісти
Ты уже все порешал дипломатическим путем! И дорог настроил! Результат? Может перестанешь херню пороть?Как только ты начинаешь говорить о компромиссах с убийцами , мне хочется тебя пристрелить!
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03.04.2022 11:29 Відповісти
Президент правий - треба вирішувати "дипломатично". Як у Чорнобаївці. І все буде Україна!
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03.04.2022 11:39 Відповісти
Давайте сначала решим вопрос с ОРДЛО, потому будете за Крым переживать.
Освобождать его военным путём сложная и кровавая операция.
Сдохнет Путин - даром возьмём, если президент на тот момент будет решительный.
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03.04.2022 11:43 Відповісти
********* мост и обстреливать пока сами не сдрыснут
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03.04.2022 16:01 Відповісти
Зараз іде війна, якщо планується знищити ворога, то повинна кацапня капітулювати і питання Криму вирішується автоматично, якщо планується здати схід, то можна пиз*діти про дипломатію ще років так 1000. Зе виборці беріть відповідальність за гундоса.
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03.04.2022 11:46 Відповісти
А чому це? роз'їбашити той крим як вони Маріуполь роз'їбаши, все це почалося як раз зі зрадників кримських, нагадаю
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03.04.2022 12:27 Відповісти
Так ідіть воюйте за Крим. Сидячи в Польщі легко казати потрібно відбирати Крим. Ніхто за нього не буде класти солдат і мирних люде. Бо це буде мобілізація з боку рф і мільйони трупів
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03.04.2022 12:39 Відповісти
Нагадаю що нам нема чим воювати навіть за маріуполь
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03.04.2022 12:40 Відповісти
США завжди кажуть, що всі варіанти залишають на столі. Не зрозуміло, чому у випадку з Кримом (або Донбасом) відкидають в принципі можливість повернення силою зброї. Якщо не сьогодні, то завтра ситуація може змінитися. І з усього інструментарію можна обрати той, що буде найоптимальнішим.
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03.04.2022 14:27 Відповісти
Молодець. Браво. Навіщо воювати, нехай забирають все і тоді війні кінець. Феноменально - квартально. **** ти продажна Стас Пєтров або москаль недобитий.
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04.04.2022 11:43 Відповісти
Так іди воюй. Якщо зможеш хоча б знайти бронік і каску. Яких ми не можем два тижні знайти для бійців нацгвардіі, які під києвом стояли. Свій писок розкрити можен кожий, але зе мізки потрібні. Іх в тебе нем
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04.04.2022 22:13 Відповісти
Значить як Київ обороняти то давайте всі разом, а ,наприклад, Херсон ви давайте якось самі, бо треба знов дороги будувати, а не броніки купувати. Чим ти відрізняєшся від москалів, які своіх нє бросают тільки на словах ?
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06.04.2022 01:33 Відповісти
Ясно як білий день, що ніяким дипломатичним шляхом Крим не повернути. Получається, що Зе просто відкрито здає Крим Росії назавжди?
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03.04.2022 12:42 Відповісти
Так.
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03.04.2022 13:04 Відповісти
Військовим шляхом Крим сьогодні теж не повернути. У московії є ядерна зброя і спроба повернути нашу кримську землю військовим шляхом розв'яже московитам руки його застосування 100%.
На мій скромний погляд тільки дипломатичний тиск по всіх фронтах (особливо економічному) з придушенням московії до її повної деградації є шляхом до повернення Криму.
Це той рідкісний випадок, коли я можу погодитись із зебєнєю.
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03.04.2022 13:15 Відповісти
Ключове слово "сьогодні". А завтра? Навіщо себе обмежувати якимось часовими рамками?
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03.04.2022 14:29 Відповісти
Так, це ключове слово, я свідомо його вжив. Тому що при цілеспрямованому економічному придушенні московії антипутлерівською коаліцією в умовному "завтра" ми зможемо повернути свій півострів без військової кампанії.
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03.04.2022 18:34 Відповісти
Самі себе обманюєте чи зеленої пропаганди наслухались? В любий момент ніщо не заважає Пуйлу на папері приєднати до Рашки любий регіон України або навіть Україну, язиком пропагандонів вони вже нас розгромили і захопили, а населення їх радісно зустрічає. Що зв'язує руки Пуйлу натиснути ядерну кнопку ? Нічого абсолютно. Чи заважає це нам відвойовувати окуповані території? Ні. То чому ми повинні сьогодні, підкреслюю сьогодні, коли ми маємо безпрецедентну підтримку і можливості, відмовитись від Криму ? Крим це ворота України до моря і ви пропонуєте їх закрити. Чим ще хочете задобрити ман'яка ?
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04.04.2022 12:09 Відповісти
Гадаю, Ви розумієте різницю між категоріями "приєднати" та "вже приєднав" і тим більше, між категоріями "на папері" та "фактично"?
А ядерну кнопку натиснути будь-кому, не тільки фюреру з кремля, заважає психологічний бар'єр. Якщо Ви стверджуєте, "нічого абсолютно", то можливо для Вас така логіка -- це пустий звук і Ви б це зробили легко та невимушено, але цей крок кардинально змінить політичну диспозицію. Після такого кроку навіть Китай та інші ситуативні союзники (Сербія, Угорщина, Венесуела тощо), я впевнений, остаточно відвернуться від фюрера. Він не зможе пояснити їм яка необхідність такого застосування під час "спєцапєраціі". Інша справа -- "посягання на територію", яку він вважає своєю. Так зрозуміліше?
Насправді, я не маю мети когось переконувати -- просто висловив своє думку. Тому переконливо просив би не навішувати ярликів та мастити мене зеленою фарбою...
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04.04.2022 18:52 Відповісти
Ви самі собі перечите. То розв'яже руки, а тут уже психологічний бар'єр. Так от Китай не визнав Крим російським, а значить наша військова операція по звільненню Криму для Китаю правомірна. Наразі на Рашку здійснюється такий консолідований тиск, що шансів так об'єднати країни в майбутньому вже не буде. Маємо безпрецедентні поставки озброєння, які нарощуються кожний день. І ще. Ми не москалі, які своіх нє бросают тільки на словах, а в Криму немало людей чекає повернення. А на рахунок психології маньяка, то це непередбачувано, через рік карлик може зовсім здуріти, а через два ще більша імовірність.
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06.04.2022 02:09 Відповісти
Де ви знайшли протиріччя? Є психологічний бар'єр. Але він психологічно зникає, якщо перейдено певну межу.
Наприклад до вас заліз грабіжник. В нього є намір вас пограбувати, але не забирати Ваше життя. Якщо Ви поміркована людина, то ви намагатимесь його вигнати або, якщо вистачає сил та засобів, затримати, але не ВБИТИ.
А при зустрічі з озброєним бандитом, який демонструє наміри вербально чи діями йти до кінця Ви матимете право застосувати всі методи самооборони, в тому числі вбити його при нагоді. Тобто, у Вас зникне цей бар'єр "не убий".
Так от, перехід ЗСУ чи то у бєлгородську область, чи то у Крим, будь-куди, що для них вважається "своїм", вони одразу перекваліфікують це вже не як "спєцапєрація", а як напад на їх територію і відповідно це дасть їм "підстави" назвати це війною, оголосити мобілізацію, ввімкнути відповідну пропаганду, застосувати найпотужніші види озброєння.
Наразі вони не можуть оголосити тотальний призов (війни ж типу "немає"), роблять це приховано, тому що це протирічить їхньому законодавству, а їм потрібно, хоча б формально для тієї ж пропаганди, зберігати видимість правочину.
Війна -- це, крім іншого, також вивчення психології агресора. Тому емоціями її не виграти, потрібно діяти логічно та стратегічно вивірено.
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06.04.2022 15:54 Відповісти
Цю бредятину ідіть на шоу Скабєєвої розказувати, там таке *******. Якщо Путлєр завтра перейменує спєцопєрацию у війну, то нам по вашій логіці треба злякатись і здатись. Це психологія людини яка ніколи не перемагала і не переможе навіть в шашки.
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07.04.2022 01:06 Відповісти
Вижу решение таким - снос крымского российского погранпоста и остановка на пару километров вглубь(с точки зрения военных). Вот после таких действий и можно начинать процесс переговоров по Крыму
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03.04.2022 13:47 Відповісти
Если вы готовы положить 10 тисяч воинов, то в вас больше русского, чем Украинского. Только там есть такое. Что цель дороже жизней. Мы не орки, которым самое важное это земля.
У нас наступального нету даже на ордло и марик, а вы за крым мечтаете. Чем будете брать джавами или стингерами? Лично для меня это земля, которая сама вернётся через год или два, ровно сразу как здохнет *****.
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03.04.2022 16:21 Відповісти
А сейчас значит наши ребята гибнут тоже напрасно? По твоему нужно подождать годик-два пока захваченные территории после 24го февраля тоже сами вернутся ? Вот сейчас самое время восстановить статус Украины на всей территории. США и Великобритания уже неоднократно акцентировали на этом и обязались оказывать и оказывают всяческое содействие. А вот стремление Зеленского к патовому недолговечному миру отрицательно сказывается на количестве и качестве поставляемых вооружений. Так что валяй к рашистам, сдавайся, не забудь с собой переговорщиков - заговорщиков захватить,.
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04.04.2022 12:35 Відповісти
Алло, ты там свинья со Львова пишешь, или с Польши? Готов лучших солдат с мусорными джавелинами послать на штурм территорий, которые 8 лет окапывались и возвели не одну линию обороны? Чем Донецк отличается от Мариуполя? По нашим будут ******* с каждого окна орки,которые знают Донецк уже по лучше нашего, которым некуда бежать. А так, когда будут думать за штурм, то запишут в первые ряды на штурм Донбасса. Калаш и ат4 можешь получить в ближайшем военкоме,клоун.
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05.04.2022 18:48 Відповісти
От козла слышу. Это ты расскажи донецким и луганским ребятам, что уже восемь лет воюют. Мол спасибо вам пацаны, Харьков и Запорожье отбили, а свой Донецк вы уже как-то сами, дальше мы зассали. Вот это свинством называется.
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06.04.2022 01:18 Відповісти
От Донецка своего ничего не осталось кроме нелояльного населения и крепости, с коротким и отработаным плечем логистики. Это тебе не клоунов на дороге щелкать, а штурм крепости которая готовилась 8 лет. Там не будет легкой прогулки
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06.04.2022 15:15 Відповісти
А вот это ты врёшь. Я не понаслышке знаю, а лично, некоторых жителей Донецка. Не все там нелояльные. И как предатели уже лыжи смазывают, а нелояльные лыжню протаптывают в скрепную я тоже знаю. Не количеством крепости берут, а умением. А восстановить границу мы обязаны перед следующими поколениями. Больше шанса создать такую антирашистскую коалицию нам не светит, поэтому нужно и можно добить ордынцев.
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07.04.2022 01:31 Відповісти
Специально зашел посмотреть комментарии на эту "новость". Спасибо люди, не разочаровали! Никогда не сдавайтесь! Иногда бывает лучше потерпеть военное поражение, мир все равно останется на нашей стороне и никогда! не признает завоеваний врага, чем сдать свой народ и страну. Зраду тут же конвертируют в "это было ваше решение". И умоют руки. Слишком дорого обойдутся эти 10 или 15 лет дипломатической болтовни, дешевле будет поменять президента.
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03.04.2022 21:31 Відповісти
https://youtu.be/O2alH8tH3h0 Спец.операція "Свати-Голобородько".
https://youtu.be/O2alH8tH3h0 СаундЧек.
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03.04.2022 21:33 Відповісти
Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна.
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06.04.2022 03:51 Відповісти
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