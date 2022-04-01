Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров
Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають тривати.
Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції у Нью-Делі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Він зазначив, що домовленості, покладені на папір під час переговорів у Стамбулі, "мають спочатку сформуватися".
"У нас готується реакція. Там є рух уперед, насамперед у тому, що стосується визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі, без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус, - це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна потреба", - зазначив російський міністр.
Він підкреслив: "Так само як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі".
"Але щодо потенційних подальших контактів, вони зараз опрацьовуються, буде оголошено", – сказав Лавров
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А в цей час продовження МАРІУПОЛізації України під димовою завісою "переговори" в Стамбулі, щодо яких, як сказав Лавров
Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі. Вчитаємося в текст "
"У нас готується реакція. Там є рух уперед, насамперед у тому, що стосується визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі, без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус, - це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна потреба", - зазначив російський міністр.
"Рівно як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі".
Якось по ДЕБІЛЬНОМУ викладено: Рівно як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі.
Може було Рівно як ми НЕ побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі ?
Так побачили, чи НЕ побачили "набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі?
с 1938 по 1945 года. Повещен 16 октября 1945 года.
Сергей Лавров - министр иностранных дел Российской
Федерации с 2004 года. Ждёмсссссс. Уже скоро...
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
https://t.me/OP_UA/5736
Скажите на каком основании там всплыл А.Чалый ??? Да и еще выступал как главный
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
https://t.me/OP_UA/5736
Скажите, на каком основании в этой делегации всплыл А.Чалый, вечный борец с НАТО? Кто его там назначил чуть ли не главным?