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Новини Війна
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Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров

лавров

Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають тривати.

Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції у Нью-Делі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Він зазначив, що домовленості, покладені на папір під час переговорів у Стамбулі, "мають спочатку сформуватися".

"У нас готується реакція. Там є рух уперед, насамперед у тому, що стосується визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі, без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус, - це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна потреба", - зазначив російський міністр.

Він підкреслив: "Так само як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі".

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"Але щодо потенційних подальших контактів, вони зараз опрацьовуються, буде оголошено", – сказав Лавров

Автор: 

Крим (14131) Лавров Сергій (1576) перемовини (2856) росія (64946) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+32
Тут не о чем говорить. Война на уничтожение. Или мы или... мы **** *** убьем всех этих пидоров. нету или. Только УКРАИНА!!!
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01.04.2022 12:54
+23
Падлоляка,агрохімію, чалого та дєрьмака-на смереку.
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01.04.2022 12:54
+13
О, коняка вже починає говорити як "будапєштський чалий", арахамія і інші "зелені". Цікаво, від чого це?
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01.04.2022 12:57
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Готуйтесь, суччі діти!
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01.04.2022 12:53 Відповісти
КОНЯКА вместе с ****** идут НАХ за руцким кораблем
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01.04.2022 13:41 Відповісти
Тут не о чем говорить. Война на уничтожение. Или мы или... мы **** *** убьем всех этих пидоров. нету или. Только УКРАИНА!!!
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01.04.2022 12:54 Відповісти
Всё правильно... Ни к чему перекладывать сегодняшние наши проблемы на плечи внуков и правнуков. Если не мы, то кто?
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Слухаєм людей, які вболівають за Україну-Гаррі Каспаров щодо підсумків цієї війни і про договри з ворогом: або прапор України в Севастополі або Україну зітруть так само, як Маріуполь.

https://www.youtube.com/watch?v=FEnoaEKI_iA
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01.04.2022 13:24 Відповісти
Падлоляка,агрохімію, чалого та дєрьмака-на смереку.
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01.04.2022 12:54 Відповісти
мєріна ще кудись пускають, крім мінська і пхеньяна?..
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01.04.2022 12:56 Відповісти
Чтд, абрахамия и вся чалая шайка лейка сливают все что можно, если лавров им даже дифирамбы запел, то так оно и есть
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01.04.2022 12:57 Відповісти
О, коняка вже починає говорити як "будапєштський чалий", арахамія і інші "зелені". Цікаво, від чого це?
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01.04.2022 12:57 Відповісти
Доречі, багато інформації було, що кацапи тікали в Грузію... Як взагалі грузини після війни дозволяють кацапам приїзджати в свою країну... Сподіваюся після війни жоден кацап не ступить на землю України..
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01.04.2022 12:57 Відповісти
В Грузии сейчас 300 тысяч понаехавших от санкций расеян
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01.04.2022 13:06 Відповісти
...Чем больше станет известно о преступлениях оккупационных войск РФ против человечности в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ахтырке, Буче, Ирпене и других украинских городах - тем больше частного иностранного бизнеса уйдет из России. Потому как репутационные потери для мультинациональных корпораций могут быть гораздо больше, чем финансовые от потери российского рынка. В этом плане крайне важны успешные кейсы с обструкцией западных компаний, которые не желают покидать Россию и продолжают спонсировать государство-террорист. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461659/


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01.04.2022 12:58 Відповісти
до последней отрыжки эта **** будет брехать и надувать щеки тужась в своем вяличии...
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01.04.2022 12:59 Відповісти
прижмурься вже, мерін запухлий, почни нову славентну лінію клемлівських жмурів.
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01.04.2022 13:00 Відповісти
Переговори ?

А в цей час продовження МАРІУПОЛізації України під димовою завісою "переговори" в Стамбулі, щодо яких, як сказав Лавров
Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі. Вчитаємося в текст "

"У нас готується реакція. Там є рух уперед, насамперед у тому, що стосується визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі, без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус, - це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна потреба", - зазначив російський міністр.

"Рівно як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі".

Якось по ДЕБІЛЬНОМУ викладено: Рівно як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі.

Може було Рівно як ми НЕ побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі ?

Так побачили, чи НЕ побачили "набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі?
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01.04.2022 13:04 Відповісти
У лошади готовится эрекция. Это долго
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01.04.2022 13:04 Відповісти
Вдавитесь суки "домовленостями" як і ті хто їх "запропонував"!
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01.04.2022 13:05 Відповісти
НИКАКИХ договоренностей с РФ. Забудьте. Группу переговорников - линчевать без суда и следствия. За предательство. Поставить новых. И убивать, убивать, убивать на фронте. Калечить и пытать. Ставить условия, защищаться хоть чем. Бомбить базы РФ по черному. НАТО, Ядерное оружие и все остальное. НИКАКИХ УСТУПОК, и СМЕРТЬ КАЖДОМУ КТО ИХ ЛОББИРУЕТ!
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01.04.2022 13:06 Відповісти
Йохим фон Риббентроп - министр иностранных дел Германии
с 1938 по 1945 года. Повещен 16 октября 1945 года.


Сергей Лавров - министр иностранных дел Российской
Федерации с 2004 года. Ждёмсссссс. Уже скоро...
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01.04.2022 13:09 Відповісти
https://t.me/OP_UA Офіс Президента https://t.me/OP_UA

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

https://t.me/OP_UA/5736

Скажите на каком основании там всплыл А.Чалый ??? Да и еще выступал как главный
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01.04.2022 13:10 Відповісти
https://t.me/OP_UA Офіс Президента https://t.me/OP_UA

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

https://t.me/OP_UA/5736

Скажите, на каком основании в этой делегации всплыл А.Чалый, вечный борец с НАТО? Кто его там назначил чуть ли не главным?
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Вы не дописали, лошадь сказала что у Украины есть понимание что вопрос с Крымом и Донбассом уже закрыт. Эти ******** агрохимии мутят воду
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01.04.2022 13:17 Відповісти
Они так по чуть чуть год за годом будут отрезать части Украины, а лет через 100 от Украины ничего не останется. О чем тогда будут договариваться переговорщики?
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01.04.2022 14:13 Відповісти
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01.04.2022 15:16 Відповісти
 
 