Відновлено газопостачання для понад 100 тисяч мешканців на Луганщині
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У Луганській області локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців.
Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Оператора ГТС України, передає Цензор.НЕТ.
"Фахівці Оператора ГТС України локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу у Луганській області та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців Луганщини. Газопровід було пошкоджено ворожим обстрілом 1 квітня. Через це декілька газорозподільних станцій були повністю зупинені. Ще низка населених пунктів отримували газ за тимчасовою схемою "з балона", - йдеться у заяві.
Зазначається, що ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові дії залишається складною.
"Частина регіону - без газопостачання внаслідок пошкодження магістрального газогону. Однак фахівці Оператора ГТС України продовжують робити все можливе, щоб забезпечити надійну роботу газотранспортної системи та відновити подачу газу мешканцям Луганщини", - повідомив Оператор ГТС України.
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