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Відновлено газопостачання для понад 100 тисяч мешканців на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ

У Луганській області локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Оператора ГТС України, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці Оператора ГТС України локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу у Луганській області та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців Луганщини. Газопровід було пошкоджено ворожим обстрілом 1 квітня. Через це декілька газорозподільних станцій були повністю зупинені. Ще низка населених пунктів отримували газ за тимчасовою схемою "з балона", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові дії залишається складною.

"Частина регіону - без газопостачання внаслідок пошкодження магістрального газогону. Однак фахівці Оператора ГТС України продовжують робити все можливе, щоб забезпечити надійну роботу газотранспортної системи та відновити подачу газу мешканцям Луганщини", - повідомив Оператор ГТС України.

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Автор: Наталя Джума
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Молодці ! Ніщо так не деморалізує військових і цивільних як розруха, бездіяльність і байдужість влади до критичної інфраструктури, розвалений тил. Якщо відновлюють звязок, газо, електро, водо постачання, займаються соціалкою - то це означає що Україна має сили, живе, не збирається щось віддавати москалям.
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03.04.2022 08:33 Відповісти
Такі гарні новини. Життя продовжується, а ворог буде знищений .
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03.04.2022 08:52 Відповісти
Зачем? русские оккупанты пом сделают предателям "дешевый газ" за счет Украины((( Мы и так оплачиваем "коммунизм" для сепаратистов уже 8 лет... Почему мы тут, кто пострадал от войны, кто предан Родине, должны оплачивать им предателям сладкую жизнь? Предатели те, кто для России все это "восстанавливает".
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03.04.2022 11:57 Відповісти
 
 