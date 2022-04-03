Росію та Білорусь відсторонили від 90-95% світових змагань - Гутцайт
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що Росію та Білорусь відсторонили від участі у 90-95% світових змагань.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 90-95% відсторонили Російську Федерацію та Білорусь від участі у змаганнях. Це реальний удар по спорту цих країн", - сказав Гутцайт.
Крім того, міністр повідомив, що всі світові змагання, які мали бути на території Росії у 2022-2024 роках, були перенесені до інших країн.
"Повністю триває спортивний бойкот, вони ніде не беруть участі", - наголосив Гутцайт.
Міністр зазначив, що такі санкції точно діятимуть, доки триває війна, а після її завершення, можливо, щось буде переглянуто. "В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою, ми завжди так працювали, але на сьогодні вже немає спорту поза політикою - спорт у політиці", - упевнений міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Але Китай є потужним тараном росії у вбиванні клину між США та ЄС -як між економічними партнерами і ... між членом НАТО -США... та європейськими країнами - партнерами США по НАТО . -в цьому інтереси Китаю і РФ співпадають!
Причини? - 1. ЄС, РФ підтвердили свою політику щодо "єдиного Китаю", а США - ні!
2. ЕС дозволяє Китаю активно завойовувати свій ринок (як і дозволяла РФ), а США так само активно дають РФ і Китаю відкоша.
А паровозом такої політики Китаю в ЄС є її провідна країна (соло скрипка)-Німеччина, здатна одинаково піддаватися (вірніше - віддаватися), як Путіну, так і СІ...
-А стосовно опановуючої в міжнародній політиці думки - про створення осі "москва-Китай-Індія- Іран" - то такий же блеф.. Яку й випустив і активно педалює той же Путін, щоб продемонструвати світу потужність підтримки росії....
- Оскільки, з однієї сторони в Китаї сплять і бачать своїми територіями Сибір, з іншої - Китай розуміє ненависть і боязнь Китаю
-А Китай і Індія давні вороги - оскільки Китай частенько конфліктує з Індією через економічне суперництво , так і через відверту експансіоністську політику Китаю стосовно Індії.
Індія довго була прив'язаною до росії військовим співробітн на нашій території - у нас)" якість російської зброї" - потихеньку "відв'язується" і переорієнтовується. Згадалась також і знаменита фраза "сина юриста" - вимити чоботи в Індійському океані...
Між іншим Україні слід було б переорієнтуватися з озброєння Пакистану на озброєння Індії, тоді ми мали б змогу, чи реалістичний шанс і отримати швидкий розвиток у сфері авіабудування !
Про бачення самим ЗЕ цієї деструктивної для нас ролі Китаю і необхідності зближення з Індією та віддалення від Пакистану ...
вже і говорити не приходиться... - бо цього не дозволяє йому короткий "дальномір, причому - любої політики, - як міжнародної так і внутрішньої...
-Найбільш реалістичною є вісь москва-Тегеран, оскільки Путін допомагає озброюватись режиму "стражів ісламської революції", а Тегеран допомагає Дамаску грошима, зброєю, ділиться інформацією спецслужб, а також надсилає до Сирії військових радників та військові підрозділи, які, у свою чергу, належать до Корпусу вартових Ісламської революції і одинаково (як і москва) ненавидять роль США в світі !
Але Тегеран є і потенційним конкурентом москви та Саудівської Аравії в нафтогазовому бізнесі, якщо США послаблять до Ірану санкції... тому, "коло притиріч" у Тегерану також не з простих..
І як писав Тичина: - нам своє робить - всіх ворогів до однієї ями...!
@MonaLisenko
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4 год
Вчора Фурса по радіо казав, що багато мордорських диверсантів сиділи в Україні з липня, але СБУ навіть не чухалось. Тре було Бурбу знешкоджувати
Виловити тих диверсантів змогли наші поліціанти, котрим про орків настукали наші патріотичні повії. Таке
оце найбільше гнітить
Не виключили рашку з організації.
Натомість зробили москальську мову однією з мов ФІФА.
Хоча і азійці можуть кацапню послати
Без спортивних змагань, без брендів, без СВІФТ, Гугл та Еплпей, СВИНОСОБАЧА МОСКВА ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ У ВЕЛИКУ РОГУЛЯТНЮ, В БАЛЬШУЮ ДЄРЄВНЮ БЄЗ СЄЛЬСОВЄТА!!!! З чим і вітаю москалів)))