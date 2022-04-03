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Росію та Білорусь відсторонили від 90-95% світових змагань - Гутцайт

Новини Цензор.НЕТ Спорт

спорт,рф

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що Росію та Білорусь відсторонили від участі у 90-95% світових змагань.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 90-95% відсторонили Російську Федерацію та Білорусь від участі у змаганнях. Це реальний удар по спорту цих країн", - сказав Гутцайт.

Крім того, міністр повідомив, що всі світові змагання, які мали бути на території Росії у 2022-2024 роках, були перенесені до інших країн.

"Повністю триває спортивний бойкот, вони ніде не беруть участі", - наголосив Гутцайт.

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Міністр зазначив, що такі санкції точно діятимуть, доки триває війна, а після її завершення, можливо, щось буде переглянуто. "В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою, ми завжди так працювали, але на сьогодні вже немає спорту поза політикою - спорт у політиці", - упевнений міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Ліза Джокондюк
@MonaLisenko
·
4 год
Вчора Фурса по радіо казав, що багато мордорських диверсантів сиділи в Україні з липня, але СБУ навіть не чухалось. Тре було Бурбу знешкоджувати
Виловити тих диверсантів змогли наші поліціанти, котрим про орків настукали наші патріотичні повії. Таке
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03.04.2022 11:09
+12
вартість кадировця мішок картоплі і літр олії
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03.04.2022 11:10
+11
Краще виглядатиме цифра 100.
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03.04.2022 11:08
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в лапту пусть играются и в биатлон на танках..
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03.04.2022 11:08 Відповісти
При чому в біатлон на танках виключно один з одним з бойовими снарядами і у форматі - залишитися живим повинен тільки один останній.
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03.04.2022 11:36 Відповісти
теперь биатлон в ванутату или в асадовских краях
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03.04.2022 11:08 Відповісти
Краще виглядатиме цифра 100.
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03.04.2022 11:08 Відповісти
Чомусь ніхто не хоче відмічати деструктивну політику Китаю, яка ніби-то й погодилась не надавати економічної та військової допомоги Путіну, але...

Але Китай є потужним тараном росії у вбиванні клину між США та ЄС -як між економічними партнерами і ... між членом НАТО -США... та європейськими країнами - партнерами США по НАТО . -в цьому інтереси Китаю і РФ співпадають!

Причини? - 1. ЄС, РФ підтвердили свою політику щодо "єдиного Китаю", а США - ні!
2. ЕС дозволяє Китаю активно завойовувати свій ринок (як і дозволяла РФ), а США так само активно дають РФ і Китаю відкоша.
А паровозом такої політики Китаю в ЄС є її провідна країна (соло скрипка)-Німеччина, здатна одинаково піддаватися (вірніше - віддаватися), як Путіну, так і СІ...

-А стосовно опановуючої в міжнародній політиці думки - про створення осі "москва-Китай-Індія- Іран" - то такий же блеф.. Яку й випустив і активно педалює той же Путін, щоб продемонструвати світу потужність підтримки росії....
- Оскільки, з однієї сторони в Китаї сплять і бачать своїми територіями Сибір, з іншої - Китай розуміє ненависть і боязнь Китаю
-А Китай і Індія давні вороги - оскільки Китай частенько конфліктує з Індією через економічне суперництво , так і через відверту експансіоністську політику Китаю стосовно Індії.
Індія довго була прив'язаною до росії військовим співробітн на нашій території - у нас)" якість російської зброї" - потихеньку "відв'язується" і переорієнтовується. Згадалась також і знаменита фраза "сина юриста" - вимити чоботи в Індійському океані...
Між іншим Україні слід було б переорієнтуватися з озброєння Пакистану на озброєння Індії, тоді ми мали б змогу, чи реалістичний шанс і отримати швидкий розвиток у сфері авіабудування !
Про бачення самим ЗЕ цієї деструктивної для нас ролі Китаю і необхідності зближення з Індією та віддалення від Пакистану ...
вже і говорити не приходиться... - бо цього не дозволяє йому короткий "дальномір, причому - любої політики, - як міжнародної так і внутрішньої...

-Найбільш реалістичною є вісь москва-Тегеран, оскільки Путін допомагає озброюватись режиму "стражів ісламської революції", а Тегеран допомагає Дамаску грошима, зброєю, ділиться інформацією спецслужб, а також надсилає до Сирії військових радників та військові підрозділи, які, у свою чергу, належать до Корпусу вартових Ісламської революції і одинаково (як і москва) ненавидять роль США в світі !

Але Тегеран є і потенційним конкурентом москви та Саудівської Аравії в нафтогазовому бізнесі, якщо США послаблять до Ірану санкції... тому, "коло притиріч" у Тегерану також не з простих..

І як писав Тичина: - нам своє робить - всіх ворогів до однієї ями...!
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03.04.2022 11:42 Відповісти
Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту [роскомнадзор], у нас совесть чиста. Хорошо, что начали.
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03.04.2022 11:09 Відповісти
Лука, ты?
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03.04.2022 11:12 Відповісти
Ліза Джокондюк
@MonaLisenko
·
4 год
Вчора Фурса по радіо казав, що багато мордорських диверсантів сиділи в Україні з липня, але СБУ навіть не чухалось. Тре було Бурбу знешкоджувати
Виловити тих диверсантів змогли наші поліціанти, котрим про орків настукали наші патріотичні повії. Таке
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03.04.2022 11:09 Відповісти
Де баканов? У кураторів на лубянкі?
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03.04.2022 11:14 Відповісти
арестовищ уже підполковник
оце найбільше гнітить
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03.04.2022 11:20 Відповісти
Повилазили зрадофіли. За військовогстану таких паникерів треба стріляти на місці!!!
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03.04.2022 11:33 Відповісти
То застрелься.
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03.04.2022 12:12 Відповісти
Скоро і на генерала наляпає язиком.
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03.04.2022 12:13 Відповісти
вартість кадировця мішок картоплі і літр олії
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03.04.2022 11:10 Відповісти
я думала хоч барана дадуть... то була би рівноцінна компенсація
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03.04.2022 11:21 Відповісти
Чим відрізняється кадирівець від барана, коли вони роблять те саме: баран здатен запліднити вівцю, а кадирівець - ніт. Тобто баран корисніший в будь-якому випадку...
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03.04.2022 11:38 Відповісти
Ці свині навіть борошно для кадирівських виб*ядків з України змародерили.Нехай жеруть покидьки.
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03.04.2022 14:53 Відповісти
Агрозімія,падлоляк,чалий та їх ляльковод дєрьмак поспішають на допомогу. "Мирний договір" з кацапами-і всі кацапські спортсмени будуть змагатися як і раніше.
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03.04.2022 11:11 Відповісти
Русский скот вообще не должен быть рядом с порядочными людьми
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03.04.2022 11:14 Відповісти
А можно назвать те 5-10%, где они еще не выгнаны?
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03.04.2022 11:14 Відповісти
Великий теніс.
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03.04.2022 11:19 Відповісти
Пора і там зробити великий пеніс
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03.04.2022 11:30 Відповісти
Украина чемпион мира по танковому биатлону в реальном времени.
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03.04.2022 11:16 Відповісти
Цих ублюдків потрібно відключити від життя на планеті Земля
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03.04.2022 11:17 Відповісти
У нас еще больше стимул победить, иначе окажемся с кацапами в одной изоляции.
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03.04.2022 11:17 Відповісти
в лагерях мьі окажеммя
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03.04.2022 11:27 Відповісти
Я не бачила, чи тут повідомляли про падлюче ФІФА і того лисого урода інфантино.
Не виключили рашку з організації.

Натомість зробили москальську мову однією з мов ФІФА.
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03.04.2022 11:20 Відповісти
Цей лисий чмошник хоче бабла з цапів зрубити. Адже збірна 404 під егідою фіфа почне виступати лише через 2 роки-коли почнеться відбір на ЧС. Головніше наразі щоб УЄФА їх вигнало. А вони не проти...
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03.04.2022 11:26 Відповісти
в кацапстане муссируется тема о переходе сборной в Азию. Для начала им нужно подать заявку на исключение из УЕФА и подать заявку в азиатскую федерацию. На это уйдет не меньше 1.5 года. Но ржунимагу . Для начала им нужно играть с "дружественными" Южной Кореей, Австралией и особенно Японией. И это не полный список. Но интересно совсем другое : чуваки во главе с Дзюбой и Карпиным будут играть с сирией, Шри Ланкой , Маврикием, Камбоджей, Лаосом, КНДР(не уверен), Монголией , Мьянмой ( после кацапского переворота) Ираком, дружественными киргизами и тд. Чуваки ураааа вперед!!! Вот такое ПОЗОРИЩЕ получать ублюдки...
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03.04.2022 12:32 Відповісти
Це така суперова асоціація)))) наприклад,хто зараз може сказати який клуб став переможцем Лінії Чемпіонів АФК)))))
Хоча і азійці можуть кацапню послати
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03.04.2022 15:37 Відповісти
Прикро,що федерації одного з найпопулярніших видів спорту АТР і WTA навіть не розглядають виключення цапів
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03.04.2022 11:22 Відповісти
Исправят
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03.04.2022 11:27 Відповісти
Від початку повномасштабної війни з Україною російська окупаційна армія втратила вбитими 18 тисяч вояк. Эта новость не может не радовать, идем на круглое число - 20000, кто на новенького?
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03.04.2022 11:27 Відповісти
Додай ще еден нуль, будь ласка
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03.04.2022 11:38 Відповісти
А білоруси трохи сциканули! Вже і ракети з їх території не прилітають, і вусатий таракан різко ***** закрив. Очкує, падлюка!
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03.04.2022 11:30 Відповісти
фашистам нечего делать среди нормальных людей!
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03.04.2022 11:34 Відповісти
Для кацапів спорт був завжди важливий.... Це реально удар по рахам...

Без спортивних змагань, без брендів, без СВІФТ, Гугл та Еплпей, СВИНОСОБАЧА МОСКВА ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ У ВЕЛИКУ РОГУЛЯТНЮ, В БАЛЬШУЮ ДЄРЄВНЮ БЄЗ СЄЛЬСОВЄТА!!!! З чим і вітаю москалів)))
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03.04.2022 11:34 Відповісти
Будуть з китайцями та Північною Кореєю проводити
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03.04.2022 12:01 Відповісти
Можна ще нескінченно вдосконалюватися у поглинанні млинців з лопати і ліпленні півника з гівна. Вживання глоду і скломию при цьому заохочується.
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03.04.2022 11:46 Відповісти
Хай тепер кацапи і бульбаші проводять "параолімпійські" ігри і змагання, де спортсмени цих двох країн будуть змагатися в парі)
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03.04.2022 11:55 Відповісти
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******. Крапка.
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03.04.2022 11:59 Відповісти
 
 