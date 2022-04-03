Росію та Білорусь відсторонили від 90-95% світових змагань - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що Росію та Білорусь відсторонили від участі у 90-95% світових змагань.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 90-95% відсторонили Російську Федерацію та Білорусь від участі у змаганнях. Це реальний удар по спорту цих країн", - сказав Гутцайт.

Крім того, міністр повідомив, що всі світові змагання, які мали бути на території Росії у 2022-2024 роках, були перенесені до інших країн.

"Повністю триває спортивний бойкот, вони ніде не беруть участі", - наголосив Гутцайт.

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Міністр зазначив, що такі санкції точно діятимуть, доки триває війна, а після її завершення, можливо, щось буде переглянуто. "В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою, ми завжди так працювали, але на сьогодні вже немає спорту поза політикою - спорт у політиці", - упевнений міністр.