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Мера Сновська, Чернігівщина, звільнено з полону, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міського голову Сновська (Чернігівська область) Олександра Медведьова звільнено з полону.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Одразу дві гарні новини — міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону! ...Олександр Медведьов, міський голова Сновська, Чернігівщина, провів у полоні окупантів тиждень. Його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. 28 березня 4 мирних жителів звільнили, але доля мера лишалась невідомою.
Обидва мери були захоплені орками через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами", - написав Кличко.
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