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Мера Сновська, Чернігівщина, звільнено з полону, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мер,медведьов,сновськ

Міського голову Сновська (Чернігівська область) Олександра Медведьова звільнено з полону.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Одразу дві гарні новини — міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону! ...Олександр Медведьов, міський голова Сновська, Чернігівщина, провів у полоні окупантів тиждень. Його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. 28 березня 4 мирних жителів звільнили, але доля мера лишалась невідомою. 

Обидва мери були захоплені орками через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами", - написав Кличко.
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на тлі раистських злочинів проти людяності, я б так не переймався мерами
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03.04.2022 17:37 Відповісти
КОЖЕН важливий
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03.04.2022 17:41 Відповісти
MADSTREKOZA@madstrekoza

55 мин



Повідомляють, що Конотопський район на Сумщині - звільнено від російських окупантів!
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03.04.2022 17:44 Відповісти
Слава Богу. Треба порадіти за людину.
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03.04.2022 18:06 Відповісти
 
 