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Мэр Сновска, Черниговщина, освобожден из плена, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мер,медведьов,сновськ

Городской голова Сновска (Черниговская область) Александр Медведев освобожден из плена.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Сразу две хорошие новости — городские головы Сновска и Берислава освобождены из плена! ...Александр Медведев, городской голова Сновска, Черниговщина, провел в плену оккупантов неделю. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями громады. 28 марта четверо мирных жителей были обсвобождены, но судьба мэра оставалась неизвестной.

Оба мэра были захвачены орками из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами", - написал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава
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на тлі раистських злочинів проти людяності, я б так не переймався мерами
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03.04.2022 17:37 Ответить
КОЖЕН важливий
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03.04.2022 17:41 Ответить
MADSTREKOZA@madstrekoza

55 мин



Повідомляють, що Конотопський район на Сумщині - звільнено від російських окупантів!
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03.04.2022 17:44 Ответить
Слава Богу. Треба порадіти за людину.
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03.04.2022 18:06 Ответить
 
 