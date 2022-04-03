Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава

Российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.

Об этом сообщается на сайте Бериславского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Городской голова освобожден. Вчера (2 апреля. – Ред.) около 11:00 городского голову Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 долгих и трудных дней для всех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр города находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни.

Его здоровью ничего не угрожает.

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