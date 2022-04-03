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Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

берислав

Российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.

Об этом сообщается на сайте Бериславского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Городской голова освобожден. Вчера (2 апреля. – Ред.) около 11:00 городского голову Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 долгих и трудных дней для всех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр города находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни.

Его здоровью ничего не угрожает.

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03.04.2022 12:06 Ответить
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03.04.2022 12:07 Ответить
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03.04.2022 12:08 Ответить
И что завербованный? Или надеюсь нет
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03.04.2022 12:10 Ответить
 
 