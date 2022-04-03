Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.
Об этом сообщается на сайте Бериславского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Городской голова освобожден. Вчера (2 апреля. – Ред.) около 11:00 городского голову Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 долгих и трудных дней для всех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мэр города находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни.
Его здоровью ничего не угрожает.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ksenia VB
показать весь комментарий03.04.2022 12:06 Ответить Мне нравится 7
Ksenia VB
показать весь комментарий03.04.2022 12:07 Ответить Мне нравится 2
Ksenia VB
показать весь комментарий03.04.2022 12:08 Ответить Мне нравится 2
Rash VM
показать весь комментарий03.04.2022 12:10 Ответить Мне нравится 0
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...