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Новости Война
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На Херсонщине российские оккупанты похитили мэра Таврийска Ризака

микола,різак

На Херсонщине российские военные похитили городского голову Таврийска Николая Ризака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Таврийская городская территориальная община.

"Мер Таврийска попал в российский плен. С вечера первого апреля отсутствует информация о месте нахождения городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными. Цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены. Надеемся, что с Николаем Ивановичем все хорошо и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского головы, который персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19067) мэр (1648) похищение (1684) Херсонская область (4719)


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Викрали як? За згодою? Треба в новині зразу писати член якої партії. Щоб не було лишніх питань.
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02.04.2022 15:45 Ответить
 
 