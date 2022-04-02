На Херсонщине российские оккупанты похитили мэра Таврийска Ризака
На Херсонщине российские военные похитили городского голову Таврийска Николая Ризака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Таврийская городская территориальная община.
"Мер Таврийска попал в российский плен. С вечера первого апреля отсутствует информация о месте нахождения городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными. Цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены. Надеемся, что с Николаем Ивановичем все хорошо и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского головы, который персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", - говорится в сообщении.
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УКРАЇНО4КА
показать весь комментарий02.04.2022 15:45 Ответить Мне нравится 0
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