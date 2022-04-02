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На Херсонщині російські окупанти викрали мера Таврійська Різака

микола,різак

На Херсонщині російські військові викрали міського голову Таврійська Миколу Різака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Таврійська міська територіальна громада.

"Міський голова Таврійська потрапив до російського полону. З вечора першого квітня відсутня інформація про місце перебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими. Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не встановлені. Сподіваємось, що з Миколою Івановичем усе гаразд і він матиме змогу якнайшвидше продовжити виконання своїх службових обов’язків міського голови, який персонально відповідає за життєдіяльність 18-тисячної громади", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17228) мер (506) викрадення (817) Херсонська область (5710)


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Викрали як? За згодою? Треба в новині зразу писати член якої партії. Щоб не було лишніх питань.
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02.04.2022 15:45 Відповісти
 
 