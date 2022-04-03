Окупанти відпустили викраденого мера Берислава
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Російські загарбники відпустили викраденого міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.
Про це повідомляється на сайті Бериславської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Міський голова звільнений. Вчора (2 квітня. – Ред.) близько 11 години міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нині мер міста перебуває вдома і намагається повернутися до нормального життя.
Його здоров’ю нічого не загрожує.
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Ksenia VB
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Rash VM
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