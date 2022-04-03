УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5501 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 665 5
армія рф (13561) війна (56827) мер (483) викрадення (770) Берислав (114)

Окупанти відпустили викраденого мера Берислава

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

берислав

Російські загарбники відпустили викраденого міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.

Про це повідомляється на сайті Бериславської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Міський голова звільнений. Вчора (2 квітня. – Ред.) близько 11 години міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині мер міста перебуває вдома і намагається повернутися до нормального життя.

Його здоров’ю нічого не загрожує.

Читайте також: Окупанти викрали мера міста Берислав Шаповалова

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.04.2022 12:06 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2022 12:07 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2022 12:08 Відповісти
И что завербованный? Или надеюсь нет
показати весь коментар
03.04.2022 12:10 Відповісти
 
 