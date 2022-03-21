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Окупанти викрали мера міста Берислав Шаповалова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

берислав

Мера міста Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова викрали російські окупанти в суботу, 19 березня, він досі перебуває в полоні, повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у фейсбуку в понеділок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у фейсбуку в понеділок.

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"19 березня близько 11-ї години дня рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Уже три доби вони перебувають у полоні, вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним і заспокоїти їх", - йдеться в повідомленні.

В обладміністрації зазначили, що Шаповалов має проблеми з серцем, він тяжко переніс захворювання на коронавірусну інфекцію. "Точне місце знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених невідомі, скоріш за все вони перебувають у Новій Каховці, де рашисти їх утримують", - йдеться в повідомленні.

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Водночас наголошується, що в Херсонській області такі випадки не поодинокі, щодня надходять повідомлення про захоплення та викрадення представників влади та активістів, громадських діячів із різних населених пунктів області. "Разом із центральною владою робимо все, аби полонені повернулися швидше додому", - повідомили в обладміністрації.
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Єто бізнес?
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21.03.2022 18:41 Відповісти
Щас Зеля 20 пленных отдаст и сделает видосик.
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21.03.2022 18:43 Відповісти
Ці орки якісь кончені. Викрали мера щоб шо. Населення зразу ***** *********, якщо мера в місті не стане. Вони ще й вишки телевізійні руйнують, думають, що в нас замість голови телевізор, як у їхнії зомбаків. Які вони тупі, ніфіга не розуміють, куди вони попали.
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21.03.2022 18:46 Відповісти
крадут, потом отдают.. летуны пленные хоть на месте?
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21.03.2022 18:49 Відповісти
а мер в підпілля не пробував піти,навіщо так тупо підставлятись
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21.03.2022 19:00 Відповісти
А чому тут не працює "мы своих не бросаем" ??? Чи це не свій? Зробили "відосік" для наріду і на цьому все? Добре що хоча б людину визволили але цим же і запустили цепну реакцію
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21.03.2022 19:09 Відповісти
Ця цепна реакція запущена з 14-го..
Може пом'ятаєте вислів "кинути на підвал"?..
Ото воно і є.
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21.03.2022 19:53 Відповісти
От же ж оккупанты путирастические. В плен их не брать! На обмен достаточно.
Наша фамилия и родословная с Берислава. Смерть рашистским оккупантам!
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21.03.2022 20:05 Відповісти
Орки таскають мерів і активістів по одному, залякують - раптом хтось погодиться співпрацювати. Але ніхто не хоче ганьбитися працею на окупанта.
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21.03.2022 23:07 Відповісти
 
 