Російські окупанти не пропустили гумдопомогу на Херсонщину, – голова ОВА

Російські окупанти не пропустили фури з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово зайнятої загарбниками Херсонської області, 14 вантажівок із продуктами харчування та медикаментами розвернули на півдорозі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у своєму телеграм-каналі.

"Рашисти вкотре не пропустили на Херсонщину фури із гуманітарним вантажем і не дозволили розвантажити необхідний жителям Херсонщини вантаж‼️Сьогодні до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами. Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей і дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - написав Лагута.

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Також вантажівки везли до області чимало медикаментів, зокрема, інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів Херсонщини. Їх мали розподілити між жителями Херсонщини, які цього потребують найбільше.

"На жаль, окупанти не дали доїхати вантажівкам до місця призначення. Фури із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й вони вирушили на Дніпропетровщину", - зазначив Лагута.