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Херсонщина (4231) Лагута Геннадій (24)

Російські окупанти не пропустили гумдопомогу на Херсонщину, – голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лагута

Російські окупанти не пропустили фури з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово зайнятої загарбниками Херсонської області, 14 вантажівок із продуктами харчування та медикаментами розвернули на півдорозі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у своєму телеграм-каналі.

"Рашисти вкотре не пропустили на Херсонщину фури із гуманітарним вантажем і не дозволили розвантажити необхідний жителям Херсонщини вантаж‼️Сьогодні до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами. Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей і дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - написав Лагута.

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Також вантажівки везли до області чимало медикаментів, зокрема, інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів Херсонщини. Їх мали розподілити між жителями Херсонщини, які цього потребують найбільше.

"На жаль, окупанти не дали доїхати вантажівкам до місця призначення. Фури із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й вони вирушили на Дніпропетровщину", - зазначив Лагута.
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Топ коментарі
+9
Мрази……
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19.03.2022 18:12
+7
**** ви хочете від п.дарів?
параша, як вона є(
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19.03.2022 18:15
+6
РАСЄЙСЬКІЙ САЛДАТ-ФАШИСТ І АКУПАНТ...
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19.03.2022 18:13
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Мрази……
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19.03.2022 18:12 Відповісти
РАСЄЙСЬКІЙ САЛДАТ-ФАШИСТ І АКУПАНТ...
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19.03.2022 18:13 Відповісти
І чому не пропустили? Такі гарні хлопці. Напевне в Україну кацапи прилізли не знищувати українців, а на екскурсію прийшли.
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19.03.2022 18:15 Відповісти
ви ще дайте їм трохи часу почистити пір"я і захвачені на сьогодні нові теріторії побачите лише у вигляді нових ОРДЛО
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19.03.2022 19:01 Відповісти
**** ви хочете від п.дарів?
параша, як вона є(
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19.03.2022 18:15 Відповісти
.........сперва завезу с крыма свою просрочку , сделают картинку для телека а уж потом ..........по беспределу.....
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19.03.2022 18:22 Відповісти
Нихера они не везут, - их "гуманитарка" с розграблених украинских складов
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19.03.2022 18:29 Відповісти
Цензор пиши не оккупанты а рашафашисткие ******
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19.03.2022 18:16 Відповісти
Все наше Керівництво,
всі абсолютно знали що південь буде захоплений для коридору до води Дніпровської і нічого не робили взагалі ні протитанкових ровів не дотів і т.п.
абсолютно нічого.
Тепер Маємо те що маємо.
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19.03.2022 18:26 Відповісти
......стрелочником делают Пороха, что в НАТО Украину решил включить.....
........я просто в ах#уе....
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19.03.2022 18:38 Відповісти
 
 