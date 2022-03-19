Российские оккупанты не пропустили гуманитарную помощь на Херсонщину, - председатель ОВА
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Российские оккупанты не пропустили фуры с гуманитарной помощью для жителей временно занятой захватчиками Херсонской области, 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами развернули на полпути.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в своем телеграм-канале.
"Рашисты в очередной раз не пропустили на Херсонщину фуры с гуманитарным грузом и не позволили разгрузить необходимый жителям Херсонщины груз". Сегодня в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами. мясо, полуфабрикаты, детское питание и т.д.", - написал Лагута.
Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности, инсулина, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонщины. Их должны были распределить между жителями Херсонщины, которые в этом нуждаются больше всего.
"К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и они отправились на Днепропетровщину", - отметил Лагута.
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параша, як вона є(
всі абсолютно знали що південь буде захоплений для коридору до води Дніпровської і нічого не робили взагалі ні протитанкових ровів не дотів і т.п.
абсолютно нічого.
Тепер Маємо те що маємо.
........я просто в ах#уе....