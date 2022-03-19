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Херсонщина (3488) Лагута Геннадий (20)

Российские оккупанты не пропустили гуманитарную помощь на Херсонщину, - председатель ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лагута

Российские оккупанты не пропустили фуры с гуманитарной помощью для жителей временно занятой захватчиками Херсонской области, 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами развернули на полпути.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в своем телеграм-канале.

"Рашисты в очередной раз не пропустили на Херсонщину фуры с гуманитарным грузом и не позволили разгрузить необходимый жителям Херсонщины груз". Сегодня в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами. мясо, полуфабрикаты, детское питание и т.д.", - написал Лагута.

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Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности, инсулина, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонщины. Их должны были распределить между жителями Херсонщины, которые в этом нуждаются больше всего.

"К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и они отправились на Днепропетровщину", - отметил Лагута.
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Топ комментарии
+9
Мрази……
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19.03.2022 18:12
+7
**** ви хочете від п.дарів?
параша, як вона є(
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19.03.2022 18:15
+6
РАСЄЙСЬКІЙ САЛДАТ-ФАШИСТ І АКУПАНТ...
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19.03.2022 18:13
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Мрази……
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19.03.2022 18:12 Ответить
РАСЄЙСЬКІЙ САЛДАТ-ФАШИСТ І АКУПАНТ...
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19.03.2022 18:13 Ответить
І чому не пропустили? Такі гарні хлопці. Напевне в Україну кацапи прилізли не знищувати українців, а на екскурсію прийшли.
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19.03.2022 18:15 Ответить
ви ще дайте їм трохи часу почистити пір"я і захвачені на сьогодні нові теріторії побачите лише у вигляді нових ОРДЛО
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19.03.2022 19:01 Ответить
**** ви хочете від п.дарів?
параша, як вона є(
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19.03.2022 18:15 Ответить
.........сперва завезу с крыма свою просрочку , сделают картинку для телека а уж потом ..........по беспределу.....
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19.03.2022 18:22 Ответить
Нихера они не везут, - их "гуманитарка" с розграблених украинских складов
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19.03.2022 18:29 Ответить
Цензор пиши не оккупанты а рашафашисткие ******
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19.03.2022 18:16 Ответить
Все наше Керівництво,
всі абсолютно знали що південь буде захоплений для коридору до води Дніпровської і нічого не робили взагалі ні протитанкових ровів не дотів і т.п.
абсолютно нічого.
Тепер Маємо те що маємо.
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19.03.2022 18:26 Ответить
......стрелочником делают Пороха, что в НАТО Украину решил включить.....
........я просто в ах#уе....
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19.03.2022 18:38 Ответить
 
 