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Новости Война в Украине
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Оккупанты похитили мэра города Берислав Шаповалова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

берислав

Мэра города Берислава Херсонской области Александра Шаповалова похитили российские оккупанты в субботу, 19 марта, он до сих пор находится в плену, сообщается на странице Херсонской областной государственной администрации в фейсбуке в понедельник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Херсонской областной государственной администрации в фейсбуке в понедельник.

"19 марта около 11 часов дня рашисты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Уже трое суток они находятся в плену, вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить родным и успокоить их", - говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что у Шаповалова проблемы с сердцем, он тяжело перенес заболевание коронавирусной инфекцией. "Точное место нахождения Александра Николаевича и других пленных неизвестны, скорее всего, они находятся в Новой Каховке, где рашисты их удерживают", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что в Херсонской области такие случаи не единичны, ежедневно поступают сообщения о захвате и похищении представителей власти и активистов, общественных деятелей из разных населенных пунктов области. "Вместе с центральной властью делаем все, чтобы пленники вернулись скорее домой", - сообщили в обладминистрации.

Автор: Анастасія Потіха
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Єто бізнес?
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21.03.2022 18:41 Ответить
Щас Зеля 20 пленных отдаст и сделает видосик.
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21.03.2022 18:43 Ответить
Ці орки якісь кончені. Викрали мера щоб шо. Населення зразу ***** *********, якщо мера в місті не стане. Вони ще й вишки телевізійні руйнують, думають, що в нас замість голови телевізор, як у їхнії зомбаків. Які вони тупі, ніфіга не розуміють, куди вони попали.
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21.03.2022 18:46 Ответить
крадут, потом отдают.. летуны пленные хоть на месте?
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21.03.2022 18:49 Ответить
а мер в підпілля не пробував піти,навіщо так тупо підставлятись
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21.03.2022 19:00 Ответить
А чому тут не працює "мы своих не бросаем" ??? Чи це не свій? Зробили "відосік" для наріду і на цьому все? Добре що хоча б людину визволили але цим же і запустили цепну реакцію
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21.03.2022 19:09 Ответить
Ця цепна реакція запущена з 14-го..
Може пом'ятаєте вислів "кинути на підвал"?..
Ото воно і є.
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21.03.2022 19:53 Ответить
От же ж оккупанты путирастические. В плен их не брать! На обмен достаточно.
Наша фамилия и родословная с Берислава. Смерть рашистским оккупантам!
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21.03.2022 20:05 Ответить
Орки таскають мерів і активістів по одному, залякують - раптом хтось погодиться співпрацювати. Але ніхто не хоче ганьбитися працею на окупанта.
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21.03.2022 23:07 Ответить
 
 