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Жоден мешканець Бучі не постраждав за час перебування там російських військ. Це провокація київського режиму, - Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Усі опубліковані київським режимом фото та відео про масові звірства російських військовослужбовців у місті Буча – нібито "провокація".

У цьому намагаються запевнити у Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Як стверджує російська сторона, за час перебування Бучі під контролем російських військ нібито "жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій".

Виїзди з міста Буча в Україні не блокувалися, усі жителі нібито "могли вільно виїхати у північному напрямку, зокрема до Білорусії", заявили в Міноборони Росії.

Крім того, запевняється, що південні околиці Бучі, включаючи житлові квартали, нібито "цілодобово обстрілювалися українськими військами із великокаліберної артилерії, танків та РСЗВ". В Міноборони РФ стверджують, що усі підрозділи ЗС РФ "повністю вийшли з Бучі ще 30 березня, а свідчення злочинів у Бучі з'явилися лише на 4 день після цього".

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"Все це незаперечно підтверджує, що фотографії та відеокадри з Бучі – чергова постановка київського режиму для західних ЗМІ, як було у Маріуполі з пологовим будинком, а також в інших містах", - додають у російському оборонному відомстві.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+140
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

4 ч. ·

Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.

Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.

Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви - співучасники, - ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».

І це МОЖНА зробити - якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).

Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» - це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.

(Збити бучу - всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…)
Буча має стати для країни «РФ» - її «інформаційним Сталінградом».

І тоді - тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.

Carthago delenda est.
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03.04.2022 18:29
+109
Теперь понимаешь Хаттаба и Басаева, которые отрезали головы асвабадителям
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03.04.2022 18:31
+84
Мразота
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03.04.2022 18:29
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Сторінка 3 з 3
Ці свинособаки хочуть сказати, що це ми повбивали самі своїх людей щоб звинувати зайво хромосомних?! Ці виродки не мають права на існування в цивілізованому світі.
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03.04.2022 20:01 Відповісти
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану! Будьте прокляті до 7 коліна кляті нелюди!
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03.04.2022 20:05 Відповісти
как обычно, политика кремлядей - сброс ответственности за свои преступления
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03.04.2022 20:05 Відповісти
****** руSSкие . Хорошиц руSSкий - МЕРТВЫЙ руSSкий.
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03.04.2022 20:07 Відповісти
Цинічний скот.
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03.04.2022 20:17 Відповісти
Щоб ви суки фашистсько-рашистські так "не пострадали" по всій кацапії.
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03.04.2022 20:17 Відповісти
Они дебилы?! Откуда им знать, стреляя неуправляемыми ракетами...
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03.04.2022 20:25 Відповісти
А от мені якось незрозуміло, чому з Чернобиля, з Бучі,з під Київа орки спокійно вийшли в Бульбашію і їх не розстріляли??
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03.04.2022 20:27 Відповісти
а де ти був, треба було йти і стріляти...
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Пардон, три спроби невдалі, не беруть мене.
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03.04.2022 21:28 Відповісти
Хай все повернеться сторицею цим вурдалакам, бо це двуногі недорозвинені особини.
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03.04.2022 20:29 Відповісти
Перманентное состояние животного страха это теперь единственное эмоциональное состояние,в котором должна жить каждая русская тварь в любой точке мира. Эта паранойя должна высасывать из них жизненные силы и приближать их смерть.👹
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03.04.2022 20:39 Відповісти
Воістину, нема більш брехливішої і підступнішої тварюки як кацап,горіти вам в пеклі,виродки!
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03.04.2022 21:01 Відповісти
Вже поза 20ть років Європа слухає брехню рашистів-фашистів розкривши рота.
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03.04.2022 21:18 Відповісти
Твари конченые, всех сук найдем ,которые были в этих городах. Твари, ходите и оглядывайтесь.
Мы приедем за вами, в своей на россии не будет вам покоя.
Мрази, будьте вы прокляты
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03.04.2022 21:22 Відповісти
Самая брехливая в мире нация, это руссиш швайнэ, у которой ни стыда, ни совести, ни капельки нету.
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03.04.2022 23:47 Відповісти
Росіянці тупо сміються і дзюрять всьому світу в лице. І всі це терплять.
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04.04.2022 00:01 Відповісти
Уроды - касабы. Были, есть и будут.
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04.04.2022 01:53 Відповісти
кто бы сомневался что эти мрази не будут лгать!
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04.04.2022 17:20 Відповісти
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