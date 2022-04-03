Жителям Лозової на Харківщині рекомендовано тимчасово виїхати з міста через небезпеку ракетних ударів, - мер Зеленський

Жителям Лозової на Харківщині радять виїхати з міста у безпечніші місця.

Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів.

Провели перемови з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозівчан. Завтра, 4 квітня, курсуватимуть електропоїзди у Полтавському напрямку о 12-ій, 13-ій та 14-ій годині", - наголосив очільник міста.

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