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Жителям Лозової на Харківщині рекомендовано тимчасово виїхати з міста через небезпеку ракетних ударів, - мер Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лозова

Жителям Лозової на Харківщині радять виїхати з міста у безпечніші місця.

Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів.

Провели перемови з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозівчан. Завтра, 4 квітня, курсуватимуть електропоїзди у Полтавському напрямку о 12-ій, 13-ій та 14-ій годині", - наголосив очільник міста.

Також дивіться: "Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - російські окупанти обстріляли місто Лозова на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Там Макарон и Штольц кулачком погрозили расии, за преступления, сказали надо всё расследовать, и виновные будут наказаны. щас будут путлеру по очереди названивать и извиняться
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03.04.2022 19:08 Відповісти
Агрохимия это уже успешно делает, рашотролик.
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03.04.2022 19:13 Відповісти
опять пришли волонтеры. - у нас тушенка закрутки масло хлеб. нет говорю пока не надо. другим нужнее.
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03.04.2022 19:15 Відповісти
Буде заруба
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Мер зеленський - звучить більш підходяще, ніж те що є.
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03.04.2022 22:13 Відповісти
 
 