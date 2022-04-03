7 564 5
Жителям Лозової на Харківщині рекомендовано тимчасово виїхати з міста через небезпеку ракетних ударів, - мер Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителям Лозової на Харківщині радять виїхати з міста у безпечніші місця.
Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів.
Провели перемови з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозівчан. Завтра, 4 квітня, курсуватимуть електропоїзди у Полтавському напрямку о 12-ій, 13-ій та 14-ій годині", - наголосив очільник міста.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Paul Foxen
показати весь коментар03.04.2022 19:08 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Гусаченко 65a31d48
показати весь коментар03.04.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 4
Генадий Горелик
показати весь коментар03.04.2022 19:15 Відповісти Мені подобається 2
Кайсак
показати весь коментар03.04.2022 20:42 Відповісти Мені подобається 0
andi Mir
показати весь коментар03.04.2022 22:13 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...