Багатьом іншим арміям треба повчитися в українських військових, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна переможе в цій війні.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Є стандарти української армії – моральні та професійні. І це не наша армія має тепер підлаштовуватися. Це багатьом іншим арміям треба повчитись у наших військових.І є стандарти українських людей. І є стандарти російських окупантів. Це добро і зло. Це Європа й чорна діра, яка хоче все це розірвати й поглинути.

Ми переможемо в цій війні. Навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із посадами", - зазначив глава держави.

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