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Многим другим армиям нужно поучиться у украинских военных, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина победит в этой войне.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Есть стандарты украинской армии – моральные и профессиональные. И это не наша армия должна теперь подстраиваться. Это многим другим армиям нужно поучиться у наших военных. И есть стандарты украинских людей. И есть стандарты российских оккупантов. Это добро и зло. Это Европа и черная дыра, желающая все это разорвать и поглотить.
Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями", - отметил глава государства.
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а американців будем вчити, як стріляти з їхніх джевелінів
Залишається довіряти командуванню ЗСУ
Тим прикріша , бездіяльність до війни, а то і саботаж! Це ж арестовічям, даніловим і зєлям п..діти легко - вони ж у безпеці..
При этом наши зарубежные партнеры нам готовы помогать. Но на этой неделе они сильно задумались и суммы, которые собирались и планировались для нас уже в ближайшее время могут подвиснуть, что для нас будет катастрофой.
В пятницу, субботу и сегодня с переговорил с экспертами из Лондона, Цюриха и Варшавы. Все они в *******. В ******* их ввели два голосования в ВР. Первое - Прозорро, второе - набсоветы. На фоне этого там быстро вспомнили все коррупционные скандалы. Люди же не поменялись. Никто не хочет помогать стране, которую собираются грабить свои же люди и зарабатывать на крови.
В этом я вижу безусловную зраду. Одна из моих идей - это приставить к каждому из депутатов человека, которого для этого откомандировали прямо с передка, который бы каждые 10 минут 24х7 задавал бы вопрос: "ТЫ, *****, ЧТО ТВОРИШЬ!" держа в руках оружие. И каждые три дня менять таких людей, чтобы воспоминание о войне было очень свежим.
Я уже писал, что в Европе и США готовят "План Маршалла" для нас. Хочу вам напомнить, что НИКТО НЕ БУДЕТ давать НИ ГРОША в стране, которую мародерят люди, которые представляют интересы народа, в мире было много примеров, а когда речь идет сотнях миллиардов долларов, этот вопрос очень актуальный.
Денис Довгополий, фб
И первым шагом сделал решение, чтобы немецкий военный бюджет перебивал российский: 100 млрд в год.
Правильно, Зеля! Макай их очень озабоченными фейсами в их же глубокую обеспокоенность. ))
Хотя до них что ни слова, ни троллингне доходят.
п.с. і, я не побачив тут прізвища Порошенко - тільки таких як ви коробить, бо знаєте, що ваш зє - рідка паскуда , а такі як ви співучасники злочинів!
Для чего тогда президент посылает всяких арахамий на поклон к нацистам и убийцам переговоры вести?
Мединский заявил, что предварительно согласованные позиции - отказ Украины размещать ядерное оружие и оружие массового поражения, вступать в военные блоки, размещать иностранные войска и наступательные ракетные вооружения и согласие Киева на проведение учений с участием иностранных войск лишь с согласия гарантов (включая Россию) - все это было достигнуто на встрече в Стамбуле. На них стороны также предварительно согласовали систему международных гарантий безопасности нейтральной Украины, добавил он.
«Это, собственно, и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года, - заявил Мединский. - Понимаем, что Арахамия обращается к своей аудитории, и если он называет все это украинской позицией, то нам не жалко». Он добавил, что позиция Москвы в отношении Донбасса и Крыма неизменна."
Ещё вопросы по смыслу переговоров о капитуляции есть?
В каком полку служил этот "молодой иуныш"?
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
@ShuNunn
7 ч
Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…
https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
шо то сегодня какао ботва с цепи сорвалась.
вам же хозяин ваш приказал заткнуть свои вонючие пасти до конца войны.