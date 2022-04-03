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Многим другим армиям нужно поучиться у украинских военных, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина победит в этой войне.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Есть стандарты украинской армии – моральные и профессиональные. И это не наша армия должна теперь подстраиваться. Это многим другим армиям нужно поучиться у наших военных. И есть стандарты украинских людей. И есть стандарты российских оккупантов. Это добро и зло. Это Европа и черная дыра, желающая все это разорвать и поглотить.

Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями", - отметил глава государства.

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Топ комментарии
+33
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03.04.2022 22:46
+25
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03.04.2022 22:48
+21
"Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна переможе в цій війні."

Для чего тогда президент посылает всяких арахамий на поклон к нацистам и убийцам переговоры вести?
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03.04.2022 22:53
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вони ще в чергу до наших інструкторів будуть записуватись
а американців будем вчити, як стріляти з їхніх джевелінів
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03.04.2022 22:43 Ответить
і як перезаряджати одноразові акумулятори до них)) 👍
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03.04.2022 22:47 Ответить
А там в лаунчерах точно аккумуляторы одноразовые? Так за это надо пизюлей дать. Кто там их делает - Raytheon? Пора им напомнить о Right to repair - есть такое движение, очень хорошее, и сейчас как раз набирает обороты в Америке.
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03.04.2022 23:05 Ответить
НАТО может вступать в Украину!
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03.04.2022 22:43 Ответить
Точьна! ми ж паклялісь путіну нє вступать в ната, а ната вступать в Украіну нє клялісь!
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03.04.2022 22:46 Ответить
Мы не против.
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03.04.2022 23:06 Ответить
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03.04.2022 22:46 Ответить
Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" https://censor.net/ua/news/3330197/vasylenko_zelenskomu_schodo_peremovyn_z_rf_za_jodnyh_obstavyn_rosiya_ne_moje_buty_derjavoyugarantom
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03.04.2022 23:09 Ответить
До речі, де зараз та недобита гнида? Щось чути?
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03.04.2022 23:22 Ответить
Радо фотографується в зРаді із кабаном і пухлогубим(головний п.здун і колишній головний п.здун)! Зелені своїх не кидають!
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04.04.2022 02:47 Ответить
Він думає, це йому якось допоможе.
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04.04.2022 02:59 Ответить
Безумовно переможе. Навіть уночі наші воїни будуть кошмарити орків, особливо тих дибілів, котрі окопувалися у нашому Рижому лісі, яких в Україні вже охрестили Чорнобильськими світлячками.
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03.04.2022 22:47 Ответить
ЗСУ будут давать гарантии безопасности, и НАТО тоже может подать заявку, Залужный рассмотрит и проведёт консультации
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03.04.2022 22:48 Ответить
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03.04.2022 22:48 Ответить
Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" Джерело: https://censor.net/ua/n3330197
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03.04.2022 23:10 Ответить
У ВСУ 400 тысяч штыков у кацапов 150 тысяч. Что мешает освободить хотя бы Херсон Зачем уже две недели мы топчемся на месте на Юге и Востоке
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03.04.2022 22:50 Ответить
Нет наступательного оружия .Укрдорстрой это подтверждает.
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03.04.2022 22:53 Ответить
А ти не москаль часом, шо це за компанія така укрдорстрой ?
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04.04.2022 00:47 Ответить
Так ЗСУ ще треба буде визволяти 4млн українців з країн НАТО. Вони ж просто так їх назад не віддадуть
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03.04.2022 22:57 Ответить
тебе чекають , сказали що допоки ти попереду з прапором не побіжиш - ніяких наступів ((
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03.04.2022 22:58 Ответить
Друже, ми собі за власні кошти снарягу купували, навіть броніки...
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03.04.2022 23:00 Ответить
Приєднайтеся , буде 400тис 1чол. Прапор в руки і за планом.
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03.04.2022 23:03 Ответить
Думаю, основна причина в небажанні сильно ризикувати особовим складом ЗСУ.
Залишається довіряти командуванню ЗСУ
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03.04.2022 23:07 Ответить
Звісно! Краще ж ризикувати мирняком!
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03.04.2022 23:09 Ответить
Не краще. Та якщо ЗСУ понесе великі втрати - мирняк вже нікому буде рятувати. Чи не так?
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03.04.2022 23:15 Ответить
Та все так! Але... ми ж не орки - нам всіх шкода і мирних , і військових. Чия ціна вища? Як визначити - Бог знає! ?
Тим прикріша , бездіяльність до війни, а то і саботаж! Це ж арестовічям, даніловим і зєлям п..діти легко - вони ж у безпеці..
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04.04.2022 02:51 Ответить
Немає в нас ніяких 400 тисяч, хіба що на папері! По всіх фронтах, крім київського, наші сили перебувають в чисельній меньшості чого вистачає для оборони але аж ніяк не для ведення наступу!
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04.04.2022 00:09 Ответить
Схоже на це...
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04.04.2022 02:53 Ответить
ви застрягли десь в сереньовіччі. Але кацапи також то їх тактика - покласти своїх сотні тисяч заради єдиного прориву.
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04.04.2022 00:50 Ответить
Зеленський! Тут люди пишуть, що вже Захід стрємається давати нам гроші, через твоїх депутатів!!!

При этом наши зарубежные партнеры нам готовы помогать. Но на этой неделе они сильно задумались и суммы, которые собирались и планировались для нас уже в ближайшее время могут подвиснуть, что для нас будет катастрофой.
В пятницу, субботу и сегодня с переговорил с экспертами из Лондона, Цюриха и Варшавы. Все они в *******. В ******* их ввели два голосования в ВР. Первое - Прозорро, второе - набсоветы. На фоне этого там быстро вспомнили все коррупционные скандалы. Люди же не поменялись. Никто не хочет помогать стране, которую собираются грабить свои же люди и зарабатывать на крови.

В этом я вижу безусловную зраду. Одна из моих идей - это приставить к каждому из депутатов человека, которого для этого откомандировали прямо с передка, который бы каждые 10 минут 24х7 задавал бы вопрос: "ТЫ, *****, ЧТО ТВОРИШЬ!" держа в руках оружие. И каждые три дня менять таких людей, чтобы воспоминание о войне было очень свежим.

Я уже писал, что в Европе и США готовят "План Маршалла" для нас. Хочу вам напомнить, что НИКТО НЕ БУДЕТ давать НИ ГРОША в стране, которую мародерят люди, которые представляют интересы народа, в мире было много примеров, а когда речь идет сотнях миллиардов долларов, этот вопрос очень актуальный.

Денис Довгополий, фб
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03.04.2022 22:52 Ответить
Никто бумажные или в электронном виде деньги и не собирался давать. Все работает совсем по другому принципу. Не разводите зраду. Наоборот всеобъемлющая помощь только увеличивается.
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03.04.2022 23:03 Ответить
Не сцы,помогут быстро и хорошо.Я думаю ,что Украина сейчас рассматривается в Европе как огромная стройка для крупных стройкомпаний, тут только бульдозеров одних тысячи с самосвалами завести,это так на скидку пример дальше цепь-кирпич бетон ,обои...Всем интересно, чтобы Украина быстро возрадилась для рынка
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03.04.2022 23:05 Ответить
після перемоги буде переобрано цей склад РАДИ.
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03.04.2022 23:08 Ответить
Как раз наоборот. После победы Украины (и она будет) инвестирровать в развитие Украины будет не только морально правильно, но и престижно.
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03.04.2022 23:08 Ответить
Не видавай бажане за дійсність. Владу доки ще ніхто не очистив від вор'я. Всі ті самі рила на посадах
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03.04.2022 23:40 Ответить
После 3-х дней войны Шольц сказал, что на сегодня Бундесвер и в пыли не валялся рядом с украинской армией.

И первым шагом сделал решение, чтобы немецкий военный бюджет перебивал российский: 100 млрд в год.
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03.04.2022 22:52 Ответить
"Есть стандарты украинской армии - моральные и профессиональные. И это не наша армия должна теперь подстраиваться. Это многим другим армиям нужно поучиться у наших военных. И есть стандарты украинских людей".

Правильно, Зеля! Макай их очень озабоченными фейсами в их же глубокую обеспокоенность. ))
Хотя до них что ни слова, ни троллингне доходят.
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03.04.2022 22:53 Ответить
Таке враження,що Зеля вже розслабився та нюхнув. Знову херню почав нести. Приставте до нього спеціально навчену людину з бумажкою.
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03.04.2022 22:53 Ответить
Ну так , соромно під час війни займатись піаром! Тим більше , що до цієї війни ти і привів! А от про " котли" не треба, бо в нас пів України в котлі , а не декілька тисяч воїнів. Хоч і це безперечно трагедія! Та й про цукерки помовчати б , коли грошики за скотів і папіків ще капають... та й скасувати мінськ, чи написати кращий - ніхто великим стратегам не заважав за 3 роки!
п.с. і, я не побачив тут прізвища Порошенко - тільки таких як ви коробить, бо знаєте, що ваш зє - рідка паскуда , а такі як ви співучасники злочинів!
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04.04.2022 03:01 Ответить
"Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна переможе в цій війні."

Для чего тогда президент посылает всяких арахамий на поклон к нацистам и убийцам переговоры вести?
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03.04.2022 22:53 Ответить
Після вчорашньо-сьогоднішніх подій - я якось вже не вірю, що ті перемовини продовжаться як планувалося
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03.04.2022 23:04 Ответить
Почитайте, що цей вурдалак проварнякав цієї ночі...
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04.04.2022 03:03 Ответить
Професіонали міжнародного права УКРАЇНИ мовчать. Дякувати Богу та професору Василенку, що показали невігластво групи на перемовинах з росією. Провал Арахаміі Подоляка Чалого - наддорога ціна. Має бути створена офіційна комісія правників. Має бути НАШ варіант угоди. Це не справа промосковита чалого. Треба стукати в усі двері. Навіть нашу освіту розглядала Венеціанська комісія.
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03.04.2022 23:08 Ответить
Та убрать кремлівських консерв як Єрмак, Чалий та ін. Зелю прийдеться залишить, але він все одне - лише "говорящая голова", та самостійно не генерує ніяких думок.
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03.04.2022 23:45 Ответить
"Мединский прокомментировал заявление Арахамии, которое тот сделал днем ранее в эфире украинского телеканала «1+1».



Мединский заявил, что предварительно согласованные позиции - отказ Украины размещать ядерное оружие и оружие массового поражения, вступать в военные блоки, размещать иностранные войска и наступательные ракетные вооружения и согласие Киева на проведение учений с участием иностранных войск лишь с согласия гарантов (включая Россию) - все это было достигнуто на встрече в Стамбуле. На них стороны также предварительно согласовали систему международных гарантий безопасности нейтральной Украины, добавил он.



«Это, собственно, и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года, - заявил Мединский. - Понимаем, что Арахамия обращается к своей аудитории, и если он называет все это украинской позицией, то нам не жалко». Он добавил, что позиция Москвы в отношении Донбасса и Крыма неизменна."

Ещё вопросы по смыслу переговоров о капитуляции есть?

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03.04.2022 23:50 Ответить
Столько пафоса гвардейца энурезных войск я с трудом выдерживаю...
В каком полку служил этот "молодой иуныш"?
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03.04.2022 22:55 Ответить
наверное у вас ошибки в последнем слове, может правильно - инурыш...?
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03.04.2022 23:03 Ответить
А что этот комик имеет общее с ЗСУ?
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03.04.2022 22:57 Ответить
Так склалось, що він сьогодні ними командує.
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03.04.2022 23:28 Ответить
Не сміши мої тапки, Єрмак - всими командундує, це зають навіть діти.
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03.04.2022 23:46 Ответить
Радий, що ти знайшов собі перевірені та достовірні джерела інформації.
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04.04.2022 00:14 Ответить
Воно забрало всі вкрадені в Україні гроші з офшорів і віддало на армію ???
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03.04.2022 22:58 Ответить
Не люблю хвастовство. Не делают такие заявленя в армиях Запада. Даже если есть чем гордиться. Достаточно себя поставить на место того кого собрался поучать.
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03.04.2022 22:59 Ответить
Щоб він з'їв і не базікав, уклоніст херов!
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03.04.2022 22:59 Ответить
Не будет "победы" в Украине. Никогда. Тут, в Украине, даже кошки будут драть когтями траки на танках. Даже собаки будут специально ссать на пайки даунов-россиян. Голуби будут гадить на головы, прицельно. Никак не будет "победы", вообще.
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03.04.2022 23:01 Ответить
Саме тому, Україна в жодному разі не можу бути нейтральною країною. З таким потенціалом і таким бойовим досвідом - це був би гріх перед безпекою цього світу!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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03.04.2022 23:02 Ответить
Аndreas

@ShuNunn

7 ч

Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…

https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
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03.04.2022 23:03 Ответить
Ещё и разбулся, чтобы удобней было пальцем ноги на спусковой крючок нажать.
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03.04.2022 23:07 Ответить
Добрі люди допомогли
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03.04.2022 23:24 Ответить
Он что - обрез с собой в самолёте вёз?
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03.04.2022 23:17 Ответить
...при тому із зв'язаними позаду руками )
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03.04.2022 23:48 Ответить
А Президенту України потрібно повчитися рішучості в прийнятті рішень щодо захисту інтересів України в прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона!
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03.04.2022 23:03 Ответить
Западу ещё от Украины надо поучится как самоорганизоватся без излишней бюрократии. Ибо махровая бюрократия и было одна из севёзных причин торможения, пока Пуйло хапнуд Грузию и Украину.
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03.04.2022 23:13 Ответить
И утонул в потоке истерии и пустого самовосхваления
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03.04.2022 23:21 Ответить
По меньше бы ты хрюкало бы, панэ призЕдент...
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03.04.2022 23:37 Ответить
Хто-небудь поясніть йому, що він зараз не в студії Квартал 95.
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04.04.2022 00:02 Ответить
всё верно сказал.
шо то сегодня какао ботва с цепи сорвалась.
вам же хозяин ваш приказал заткнуть свои вонючие пасти до конца войны.
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04.04.2022 05:32 Ответить
"Это многим другим армиям нужно поучиться у наших военных" - сказал клоун из 95 квартала.
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04.04.2022 08:41 Ответить
А нашего клоуну нужно поучиться работать у других президентах.
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04.04.2022 10:21 Ответить
 
 