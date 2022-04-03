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У Тернополі чути вибух, причини з'ясовують, - мер Надал

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тернопіль

У Тернополі було чути вибух. Жителів просять залишатись в укритті.

Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
До Тернополя добрались,сіють розруху і смерть. Тримайтесь і бережіть себе
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03.04.2022 23:05
+15
Ці ******** хочуть показати, що можуть дістати своїми ракетами українців у будь-якій області. Перш за все треба вираховувати коригувальників вогню - без них не обходиться жодний обстріл. Ці гниди є у всіх областях, у всіх великих населених пунктах.
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03.04.2022 23:11
+13
Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
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03.04.2022 23:34
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До Тернополя добрались,сіють розруху і смерть. Тримайтесь і бережіть себе
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03.04.2022 23:05 Відповісти
Хотят отметиться во всех городах Украины. Даже в самых маленьких. Нужна надежная ПВО и противокорабельное оружие. Ждём...
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03.04.2022 23:10 Відповісти
Так і йдуть, наче по карті...Ще сьогодні й подумав, що в Тернопіль не прилітало. Ось і на...
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03.04.2022 23:16 Відповісти
Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
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03.04.2022 23:34 Відповісти
Позавчора Тарас Чмут тонко жартував про Нептуни, яких у нас немає. Казав, скоро побачите) Можна посилання на джерело новини?
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03.04.2022 23:41 Відповісти
Першоджерело тут.

І скажу, що в цій редакції є багато джерел інформації, і вони точно не жовтушні, так що вирогідність, що це таки правда, досить велика.
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04.04.2022 01:18 Відповісти
Ці ******** хочуть показати, що можуть дістати своїми ракетами українців у будь-якій області. Перш за все треба вираховувати коригувальників вогню - без них не обходиться жодний обстріл. Ці гниди є у всіх областях, у всіх великих населених пунктах.
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03.04.2022 23:11 Відповісти
100%
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03.04.2022 23:26 Відповісти
за 8 років порозлазились з ордло по всій Україні
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03.04.2022 23:29 Відповісти
В Черкассах на крыше СБУ пару недель назад нашли маяки,а не то что на всем открытым гражданским обьектам
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03.04.2022 23:43 Відповісти
У Тернополі? Ми в Шепетівці на Хмельниччині почули. Вибух був глухим із спалахом. Мабуть ППО збило.
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03.04.2022 23:14 Відповісти
Рашистське Міноборони прозвітувало про удар по Славуті, по паливно-мастильних. Шепетівка - поряд.
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03.04.2022 23:17 Відповісти
В небі над Славутчиною наше ППО збило рашистську ракету - виконком Славутськой міської ради
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03.04.2022 23:49 Відповісти
 
 