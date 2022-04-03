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У Тернополі чути вибух, причини з'ясовують, - мер Надал
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У Тернополі було чути вибух. Жителів просять залишатись в укритті.
Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Валентина Саюн
показати весь коментар03.04.2022 23:05
+15 Олександр Карін
показати весь коментар03.04.2022 23:11
+13 ladyar
показати весь коментар03.04.2022 23:34
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Будь ласка, зачекайте...
І скажу, що в цій редакції є багато джерел інформації, і вони точно не жовтушні, так що вирогідність, що це таки правда, досить велика.