У Тернополі чути вибух, причини з'ясовують, - мер Надал

У Тернополі було чути вибух. Жителів просять залишатись в укритті.

Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

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