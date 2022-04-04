Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні. ПЕРЕЛІК

Українські спецслужби визначили розташування російських підрозділів для фіксації та документування військових злочинів.

Про це у Facebook повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);

Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);

Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);

Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);

Іванків-Розважив – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);

Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);

Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);

Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);

Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);

Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);

Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).

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