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Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Українські спецслужби визначили розташування російських підрозділів для фіксації та документування військових злочинів.

Про це у Facebook повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);
Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);
Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);
Іванків-Розважив – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);
Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);
Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).

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Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні 01
Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
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03.04.2022 23:36
+36
Боже, храни Королеву! Кто понял тот понял
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03.04.2022 23:39
+31
Шо б ви всі здохли!
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03.04.2022 23:35
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раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 23:34 Відповісти
Шо б ви всі здохли!
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03.04.2022 23:35 Відповісти
⚡️Волонтеры InformNapalm нашли данные командира в/ч 51460, 64-я отдельная мотострелковая бригада, которая, по предварительным данным, совершила военные преступления в Буче Киевской области.

Подполковник Омуреков Азатбек Асанбекович
Адрес e-почты: [email protected]
Адрес, с. Князе-Волконское, р-н Хабаровский, проезд Мотострелковый, д. 3.
тел. (4212) 397103.
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03.04.2022 23:35 Відповісти
листи йому потрібно відправити з країн Євросоюзу з фото убитих українців, бо Укрпошта мабуть з кацапією не працює
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Бригаду высылать?
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03.04.2022 23:47 Відповісти
А самому слабо?!
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04.04.2022 07:46 Відповісти
Напишіть йому! Нехай йому стане соромно! А президент нехай матері його поскаржиться.
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03.04.2022 23:51 Відповісти
Кацапу соромно?
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04.04.2022 01:42 Відповісти
Він і вся та бригада - вже покійники. Зараз їх направлять під Ізюм чи під Маріуполь, там розтрощать щоб не було підозрюваних. Саме так сталося з самими одіозними упирями із Луганди, те ж саме чекає і цих.
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04.04.2022 00:18 Відповісти
Бригада з бойових чурбанів. Бідних і обдертих ПЕСИГОЛОВЦІВ
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04.04.2022 04:14 Відповісти
Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
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03.04.2022 23:36 Відповісти
Боже, храни Королеву! Кто понял тот понял
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03.04.2022 23:39 Відповісти
Бандеракетами наши герои ВСУ насыпали оркам чутка
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03.04.2022 23:42 Відповісти
Ноу-ноу.
То мабуть хтось з кацапів на палубі покурив, бичок у воду кинув, а його вітром на борт здуло!
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04.04.2022 00:03 Відповісти
Так, зрозуміли чудово
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04.04.2022 00:12 Відповісти
Этот корабль, кстати, не советское корыто, как тот же Орск или Саратов 60-летние, а новенький современный фрегат, спущен на воду в 2016
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04.04.2022 04:31 Відповісти
Не Орск а Оркск!
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04.04.2022 07:36 Відповісти
в основном все с нищих кацапо-ордынских ***ней.
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03.04.2022 23:37 Відповісти
а з багатих є..й не ліпші.
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03.04.2022 23:41 Відповісти
Вбивати їх всіх, а там в пеклі нехай їх чорти за цим переліком сортують...
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03.04.2022 23:39 Відповісти
и после всего этого в венгрии опять победил орбан, а словаки согласились платить путину в рублях...какие твари!
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03.04.2022 23:41 Відповісти
Пруфы в студию.
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03.04.2022 23:45 Відповісти
вас в гугле забанили??
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04.04.2022 00:17 Відповісти
Да Бог с ними! Главное, военторг работает, ВСУ работает. Надо меньше обращать внимания на мелочную зраду.
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03.04.2022 23:51 Відповісти
сильно много этих мелочей....венгры, словаки. Молдова вчера гавкнула что не будет присоединяться к санкциям, грузия там же.
Молчу про индию с китаем и оаэ...
если пол-мира конченые уроды, как нам быть?
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04.04.2022 00:19 Відповісти
Перетворювати расійських фашистів на добрива! Спокійно та старанно, усіма доступними засобами, чим більше- тим краше!
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04.04.2022 01:48 Відповісти
В Грузії премєр із ВОРОВ в ЗАконі тягне за Масковською братвою. Мадяри всі родом з Уралу, тому й тягнуть за ПЕСИГОЛОВЦЯМИ
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04.04.2022 04:16 Відповісти
155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток) я там служив при совку... це була дивізія..
в/ч 30926, поштова адреса: вул. Снєговая 74, 69074 Владівосток..всі командири були з України: Домненко(переїхав з Севастополя, бухта Козача), Остапчук, Бакай, Сердюк, Коля Росляк-Музикант...Нетеса....
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Давно це було. Хоча,вочевидь,хохлів-манкуртів там в зараз вистачає...
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03.04.2022 23:57 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ І ЗА СИСТЕМОЮ МОСАДА, ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ...!!!
ЗА 1-10 років, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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03.04.2022 23:58 Відповісти
Кто их в тех ****** искать будет ?!
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04.04.2022 00:06 Відповісти
Вони вже покійники. ***** зробить усе щоб підозрюваних у тому злочині не було.
Їх або в Ізюмі розтрощать, або кинуть під Маріуполь. На крайняк чисто случайно в те місце де вони стоять прилитить бесхозна ракєта.
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04.04.2022 00:22 Відповісти
навестить и их самок и их личинок в теплых постелях
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04.04.2022 04:39 Відповісти
Фото из Перевального, в Крыму.
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04.04.2022 00:25 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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04.04.2022 00:32 Відповісти
100%. Причем сами кацапы это тоже знают и понимают, они Украину сами называют Анти-россией, которая в будущем погубит их империю
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04.04.2022 04:34 Відповісти
Стало відомо командира цих фашистів.1бригада підарів командир ПутінВ.В.позивний (****)
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04.04.2022 00:49 Відповісти
Гадаю, якщо їх трупы будуть розкатані танками, то це нікого не має дивувати чи обурювати.
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04.04.2022 01:06 Відповісти
Я також серед полонених на спецсайті знайшов орків з частини в якій бував у відрядженнях ( це під Виборгом). Потім попав на відео як двох танкістів наші допитували .Точно так: танковий полк з Камєнки.
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04.04.2022 01:28 Відповісти
тварей нужно уничтожать по всему миру.
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04.04.2022 08:09 Відповісти
 
 