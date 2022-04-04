Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні. ПЕРЕЛІК
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Українські спецслужби визначили розташування російських підрозділів для фіксації та документування військових злочинів.
Про це у Facebook повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);
Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);
Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);
Іванків-Розважив – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);
Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);
Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).
Будь ласка, зачекайте...
Подполковник Омуреков Азатбек Асанбекович
Адрес e-почты: [email protected]
Адрес, с. Князе-Волконское, р-н Хабаровский, проезд Мотострелковый, д. 3.
тел. (4212) 397103.
То мабуть хтось з кацапів на палубі покурив, бичок у воду кинув, а його вітром на борт здуло!
Орска Оркск!
Молчу про индию с китаем и оаэ...
если пол-мира конченые уроды, как нам быть?
в/ч 30926, поштова адреса: вул. Снєговая 74, 69074 Владівосток..всі командири були з України: Домненко(переїхав з Севастополя, бухта Козача), Остапчук, Бакай, Сердюк, Коля Росляк-Музикант...Нетеса....
ЗА 1-10 років, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
Їх або в Ізюмі розтрощать, або кинуть під Маріуполь. На крайняк чисто случайно в те місце де вони стоять прилитить бесхозна ракєта.
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)