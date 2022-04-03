УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15803 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 864 31
візит (1307) Папа Римський (255)

Папа Римський підтвердив, що готовий відвідати Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

папа,римський

Папа Римський Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила католицька газета Avvenire.

Однак понтифік зазначив, що не знає, чи цей візит можливий.

"Стосовно поїдки в Україну, то чесно можу сказати, що я завжди доступний. Поїздка в Україну на столі. Але я не знаю, чи вдасться це зробити, чи зручно це, чи на краще це і чи маю я це зробити", - відзначив Франциск.

Папа Римський також озвучив варіант, що він можливо відвідає Польщу і зустрінеться з українськими біженцями.

Також читайте: Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
ага ..счас..до Львова припреться ..хрест дасть поцілувати і втікне в Польщу
показати весь коментар
03.04.2022 23:58
+3
На ху@я.Не видел ни разу збитый кацапский самолет усилием веры.А ВОТ МАТИМАТИКА,ФИЗИКА ,ХИМИЯ скоро 150шт.
показати весь коментар
03.04.2022 23:57
+2
Зручно, зручно. Ти ж намісник Бога на Землі. Це твоя вища місія.
показати весь коментар
03.04.2022 23:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке щастя, яка благодать. Папа нам потрібні Петріоти
показати весь коментар
03.04.2022 23:54 Відповісти
Саме Петріоти.
показати весь коментар
03.04.2022 23:56 Відповісти
Та невже Маріуполь відвідає?
показати весь коментар
04.04.2022 00:06 Відповісти
пусть хоть в Бучу заедет...!
показати весь коментар
04.04.2022 00:11 Відповісти
Було б надзвичайно важливо для миру в Україні і в цілому Світі, щоб відбувся спільний візит в Україну Папи Римського Франциска з Вселенським Патріархом Варфоломієм..!!!
показати весь коментар
06.04.2022 14:46 Відповісти
Лучше сразу в Мариуполь - польза будет
показати весь коментар
03.04.2022 23:55 Відповісти
ага ..счас..до Львова припреться ..хрест дасть поцілувати і втікне в Польщу
показати весь коментар
03.04.2022 23:58 Відповісти
Тогда пусть дует до Москвы - мыть ноги хуълу
показати весь коментар
04.04.2022 00:00 Відповісти
Ну да, пусть отпоет сдохлых орков
показати весь коментар
04.04.2022 07:44 Відповісти
Папа! Кадило не забудь!
показати весь коментар
03.04.2022 23:56 Відповісти
..та й маму прихвати..- хай пожалобиться..
показати весь коментар
04.04.2022 03:26 Відповісти
Зручно, зручно. Ти ж намісник Бога на Землі. Це твоя вища місія.
показати весь коментар
03.04.2022 23:57 Відповісти
налисник він а не намісник..його шо бог призначив?
показати весь коментар
04.04.2022 00:00 Відповісти
На ху@я.Не видел ни разу збитый кацапский самолет усилием веры.А ВОТ МАТИМАТИКА,ФИЗИКА ,ХИМИЯ скоро 150шт.
показати весь коментар
03.04.2022 23:57 Відповісти
Математика.Прошу прощения.
показати весь коментар
03.04.2022 23:59 Відповісти
оце вірно...тут і віра вся в ВСУ
показати весь коментар
04.04.2022 00:05 Відповісти
а не чё что оператор произнёс- деус вульт произведя пуск
показати весь коментар
04.04.2022 00:19 Відповісти
Новость кликбейт.
показати весь коментар
03.04.2022 23:59 Відповісти
у Папи є свій бронепапамобіль...з ПВО
показати весь коментар
03.04.2022 23:59 Відповісти
Незнайка из Солнечного Рима, если не знаешь что делать, выращивай оливки на Сицилии, а не лезь в Папы. Проституты в династии. Что этот, что макарон с меркель.
показати весь коментар
04.04.2022 00:00 Відповісти
В Ватикане прошёл мелкий дождичек, папа римский пошёл по грибы....
показати весь коментар
04.04.2022 00:03 Відповісти
Нащо він тут, просто побазікати? Краще нехай спеціалістів, військових інструкторів та зброю приселають які дійсно корисні справи зроблять, також задукемнтують злочини російських мерзот..., а не просто чергові балачки
показати весь коментар
04.04.2022 00:03 Відповісти
Орали дамочки - Ура-а-а!!! - и в воздух чепчики бросали.
показати весь коментар
04.04.2022 00:05 Відповісти
БОГ ЛЮБИТ УКРАИНУ,поэтому Папа обязательно приедет и ещё раз даст своё благословение.
показати весь коментар
04.04.2022 00:08 Відповісти
что даст...?
показати весь коментар
04.04.2022 00:13 Відповісти
Для меня как католика это важно И слово Святого Престола в католическом мире весит многое
показати весь коментар
04.04.2022 00:21 Відповісти
извини Шимус, но свиноцабакам "благосовение" даёте вы - ЗСУ...
показати весь коментар
04.04.2022 00:29 Відповісти
Отправить деда в Мариуполь пускай помогает коридор делать для жителей . Если его убьют то значит бог так хотел ,будет мучеником
показати весь коментар
04.04.2022 00:43 Відповісти
Да нах он там нужен. Оружия давайте!
показати весь коментар
04.04.2022 01:00 Відповісти
"Отець Ніканор спробував вплинути на солдатів хунти чудом левітації. Коли він здійнявся у повітря, один з солдатів вдарив його прикладом автомата по голові. Отець Ніканор впав на землю і більше ніколи не левітував."
/Маркес. 100 років самоти./
показати весь коментар
04.04.2022 01:44 Відповісти
 
 