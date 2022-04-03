Папа Римський підтвердив, що готовий відвідати Україну

Папа Римський Франциск підтвердив, що готовий приїхати до України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила католицька газета Avvenire.

Однак понтифік зазначив, що не знає, чи цей візит можливий.

"Стосовно поїдки в Україну, то чесно можу сказати, що я завжди доступний. Поїздка в Україну на столі. Але я не знаю, чи вдасться це зробити, чи зручно це, чи на краще це і чи маю я це зробити", - відзначив Франциск.

Папа Римський також озвучив варіант, що він можливо відвідає Польщу і зустрінеться з українськими біженцями.

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