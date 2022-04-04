Кількість загиблих від рук російських окупантів на Київщині вимірюватиметься сотнями, - Монастирський

Глава МВС Денис Монастирський прокоментував ситуацію зі звільненням Київщини та наслідками жорстоких дій російських окупантів.

Про це він заявив ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не називаємо зараз цифру загиблих мешканців, мирних жителів. Ця цифра буде вимірюватися сотнями. Вивозять трупи. ... Багато місцевих жителів вважають безвісти зниклими. Зараз не розуміємо точну цифру, але це також дуже багато людей. Зараз встановлюється по свідченнях самих місцевих жителів, хто залишився, а хто був викрадений або закатований росіянами, хто зник і не повернувся", - сказав він.

"Такого жаху ніколи в житті не бачив. І я думаю, що це лише перша сторінка, яку ми з вами, українці, відкриваємо в страшній історії деокупації України та Київщини. Таке я чув з розповідей людей, які звільняли певні населені пункти на сході у 2014 – 2018 роках. Але побачити це за 20 кілометрів від столиці – це, звичайно, шок", - сказав міністр.

За словам Монастирського, українцям наразі потрібно бути сильними та мужніми, продовжувати кроки по звільненню України, які будуть дуже непростими.

"І не тільки в плані наших сил, але й в плані тих емоцій, які викликає кожен побачений будинок, кожен розтрощений танк, кожна загибла людина. Це все нас чекає", - підсумував глава МВС.

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