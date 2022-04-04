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Кількість загиблих від рук російських окупантів на Київщині вимірюватиметься сотнями, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава МВС Денис Монастирський прокоментував ситуацію зі звільненням Київщини та наслідками жорстоких дій російських окупантів.

Про це він заявив ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не називаємо зараз цифру загиблих мешканців, мирних жителів. Ця цифра буде вимірюватися сотнями. Вивозять трупи. ... Багато місцевих жителів вважають безвісти зниклими. Зараз не розуміємо точну цифру, але це також дуже багато людей. Зараз встановлюється по свідченнях самих місцевих жителів, хто залишився, а хто був викрадений або закатований росіянами, хто зник і не повернувся", - сказав він.

"Такого жаху ніколи в житті не бачив. І я думаю, що це лише перша сторінка, яку ми з вами, українці, відкриваємо в страшній історії деокупації України та Київщини. Таке я чув з розповідей людей, які звільняли певні населені пункти на сході у 2014 – 2018 роках. Але побачити це за 20 кілометрів від столиці – це, звичайно, шок", - сказав міністр.

За словам Монастирського, українцям наразі потрібно бути сильними та мужніми, продовжувати кроки по звільненню України, які будуть дуже непростими.

"І не тільки в плані наших сил, але й в плані тих емоцій, які викликає кожен побачений будинок, кожен розтрощений танк, кожна загибла людина. Це все нас чекає", - підсумував глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія гірша, ніж ІДІЛ", - Кулеба про звірства окупантів у Бучі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Думская пишет, шо ему влупили в борт. Кто, чем - пока непонятно, да и кроме Думской, вроде никто больше об этом не сообщает. Почекаймо.
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04.04.2022 00:15
+5
російський ракетний фрегат "Адмірал Ессен" всьо, пішов у відомому одеситам напрямку
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04.04.2022 00:02
+3
Убий кацапа що прийшов
на вільну землю України
Пали його і ріж його
Бо він гівно а не людина ...
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04.04.2022 00:18
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російський ракетний фрегат "Адмірал Ессен" всьо, пішов у відомому одеситам напрямку
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04.04.2022 00:02 Відповісти
как?
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04.04.2022 00:07 Відповісти
Думская пишет, шо ему влупили в борт. Кто, чем - пока непонятно, да и кроме Думской, вроде никто больше об этом не сообщает. Почекаймо.
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04.04.2022 00:15 Відповісти
"На данный момент только в освобожденном районе вокруг Киева обнаружено 410 погибших гражданских лиц." - газетa BILD
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04.04.2022 00:06 Відповісти
А що бракує нам нагодувати полонених НЕЛЮДІВ отруєним печивом з кондитерської фабрики в Бучі. Просто сказати їм що це подарунки від їхнього МО РФ
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04.04.2022 01:23 Відповісти
Донбасс это Украина!
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04.04.2022 00:07 Відповісти
Убий кацапа що прийшов
на вільну землю України
Пали його і ріж його
Бо він гівно а не людина ...
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04.04.2022 00:18 Відповісти
Бачив фото в телеграмі дівчині витаврували свастику на тілі.
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04.04.2022 00:21 Відповісти
и скажут что убили нацистку с целью освобождения
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04.04.2022 00:23 Відповісти
Мені 29 але важко стримувати сльози. Я просто маю хорошу уяву і те що вона пережила, це важко передати словами.
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04.04.2022 00:39 Відповісти
У нас вже є приблизне розуміння підрозділів які там були. Також є злита інфа анонімусів + розвідка ітд., потрібно на базі цієї інформації створити інтерактивні списки з фото цих злочинців. Фото повинно бути багато (соціальні мережі в допомогу). Увесь світ повинен мати можливість зайти на сайт, подивитись чи цей росіянин не є злочинцем і повідомити якщо це він. Рашисти не мають права уникнути покарання будь де. І на ваше запитання відповідь ТАК, вони дійсно поїдуть відпочивати в туреччину або інші країни.
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04.04.2022 00:46 Відповісти
Злочини проти людяності без терміну давності. Хоча яка в НЕЛЮДІВ з РФії може бути душа та совість ? У них вона відсутня від слова зовсім. До того ж в окупаційних військах РФ за даними МО РФ на території Київської області російських солдатів не було. Тільки марсіанські
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04.04.2022 01:28 Відповісти
 
 