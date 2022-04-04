УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15803 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна Різня в Бучі
6 594 52
війна (56882) Кулеба Дмитро (3205) ІДІЛ (283) Буча (498)

"Росія гірша, ніж ІДІЛ", - Кулеба про звірства окупантів у Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія у своїх злочинах гірша, аніж бойовики "Ісламської держави" на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нічого не може зрівнятися з тим, що ми бачили з Бучі. Я особисто намагаюсь підготувати себе до фотографій і відео, які з'являться з Маріуполя, коли ми його звільнимо. Імовірно, вони будуть ще більш спустошливими", - зазначив міністр.

"Те, що ми бачили у Бучі, робить один факт чітким: Росія гірша, ніж ІДІЛ у її звірствах, злочинах, масштабах цих злочинів і грубості поведінки російської армії в Україні. Я не знаю, де ці солдати навчались, якого роду цінності вони сповідують, якщо будь-які, бо це невимовно", - додав Кулеба.

За словами глави МЗС, вже розпочалася робота над переслідуванням усіх, хто скоював ці злочини.

"Ми знаємо номери воєнних підрозділів, які стояли у Бучі та інших селах і містах Київської області. На це може знадобитися час, але ми працюватимемо для себе, але й разом з нашими партнерами і Міжнародним кримінальним судом, аби усіх притягнути до відповідальності. Ми не лише говоримо про виконавців цих злочинів, але і про їхніх командирів і політичне керівництво. Увесь ланцюжок командування треба встановити", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали відомі підрозділи російських окупантів, які чинили звірства в Україні. ПЕРЕЛІК

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
Мирний договір не має місця. Тільки знищення ворога до кінця,без зупинки,без жалю і милосердя. Вони дітей не жаліли. За смерть кожного українця, за знищені села і міста, за зруйновані долі. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
03.04.2022 23:49
+16
Московитская говнопропаганда рассчитана на тупое русское стадо. На людей это дерьмо не действует.
показати весь коментар
03.04.2022 23:53
+15
Ці всі звірства проходили в той момент, коли перемовники потискали друг другу руки, посміхалися та бажали «доброго дня». Будь які перемовини наразі не мають ніякого сенсу і виглядають як знущання з України та її народом і працють на руку окупанту, заважаючи заходу біль рішуче приймати рішення.
показати весь коментар
04.04.2022 00:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В рф решили прикрыть свои зверства в Киевской области и созвать заседание Совбеза ООН из-за, внимание, "провокации радикалов в Буче".

То, что их цинизму нет предела, мы уже убедились. Даже не удивляемся.

Олег Шарп, 23:05
показати весь коментар
03.04.2022 23:48 Відповісти
Да они скоро скажут, что и в Буче их вообще не было.
показати весь коментар
03.04.2022 23:57 Відповісти
Кацапи добре вивчили , що треба кричати "дєржі вора" , якщо самі наробили і обробилися .
показати весь коментар
03.04.2022 23:59 Відповісти
Больше поражает цинизм оон. Гонд*ны полные
показати весь коментар
04.04.2022 02:30 Відповісти
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
03.04.2022 23:49 Відповісти
"Росія гірша, ніж ІДІЛ", - Кулеба Джерело: https://censor.net/ua/n3331100

Так собсна ИГИЛ и есть оркостаном, просто под другим фантиком.
показати весь коментар
04.04.2022 07:41 Відповісти
Мирний договір не має місця. Тільки знищення ворога до кінця,без зупинки,без жалю і милосердя. Вони дітей не жаліли. За смерть кожного українця, за знищені села і міста, за зруйновані долі. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
03.04.2022 23:49 Відповісти
раZZія - це іє "ІДІЛ".
показати весь коментар
03.04.2022 23:49 Відповісти
ІДІЛ - це просто філія, а РФ - головний офіс.
показати весь коментар
04.04.2022 00:12 Відповісти
Вже 8 років розумні люди це кажуть- що рашка то є терорист #1 у світі.... До Європи це вкрай тяжко доходить!
показати весь коментар
04.04.2022 00:13 Відповісти
с баблом жалко расставаться
показати весь коментар
04.04.2022 00:26 Відповісти
Московитская говнопропаганда рассчитана на тупое русское стадо. На людей это дерьмо не действует.
показати весь коментар
03.04.2022 23:53 Відповісти
русский, за тебя думает твой фюрер. Тебе по законам твоей страны-помойки думать запрещено.
показати весь коментар
03.04.2022 23:57 Відповісти
русский, тебе правда противопоказана. Твой фюрер тебе запретил знать правду. За правду в твоей стране-помойке дают тюремные сроки. Ты хоть понимаешь, шо ты - соучастник вашего ZVерья? И на тебе - все эти трупы мирных Украинцев. русский = ZVерь.
показати весь коментар
04.04.2022 00:05 Відповісти
ты свиноцабака ******* своего *****...
показати весь коментар
04.04.2022 00:09 Відповісти
Ты дурак? Война идёт, жуткая и безчеловечная. А за руzzкким пабедителем и гвардейцем в срочную армию сходи, там тебе дедушки расскажут о человечности.
показати весь коментар
04.04.2022 00:11 Відповісти
Дурбелик, якщо для тебе відосики - доказ, то моі друзі бачили це на власні очі, розумієш, як це?
показати весь коментар
04.04.2022 00:12 Відповісти
Ватным фековым фильмам никто не верит, кроме тупого ватного быдла, так что это не проканает ну никак
показати весь коментар
04.04.2022 00:01 Відповісти
Эта мерзость : так и бандеровцев обвиняла в своих зверствах. Я когда разговаривал на Западной со старыми лидьми , они говорили что это московиты все делали а на бандеровцев сваливали. Когда поляков расстреляли на немцев валили , в Алепо доказывали что трупы подбросили , МН-17 украинцы сбили. Это наволоч а не народ . Мир только тогда сможет жить спокойно когда закроет их в московской резервации , запретит оружие , а тех кто разбежался по всему миру не соберет ине отправит тоже туда. Это как тараканы , если куда забежали жди их колонию. Я думаю что в Германии они уже скоро будут требовать второй русский язык.
показати весь коментар
04.04.2022 08:30 Відповісти
Опохмелись....и выключи орт
показати весь коментар
03.04.2022 23:55 Відповісти
Ага - а в кацапТБ ***** може рукою через мікрофон проходити...
показати весь коментар
03.04.2022 23:57 Відповісти
компютерна графіка досягла великих успіхів в продукуванні фейків. Але - це лише до першої експертизи середнього рівня.
показати весь коментар
03.04.2022 23:59 Відповісти
Та й розслідування буде проводитися не по оглядових відео, а по детальних фото ОМП, результатах експертиз тіл загиблих та показах свідків і потерпілих...
показати весь коментар
04.04.2022 00:05 Відповісти
ты Иван думаешь мы поверим вам свиноцабакам...?
показати весь коментар
04.04.2022 00:01 Відповісти
Сірьоженька, а ти бачив на 10 секунді марсіян в трусіках? А на 13-ій - гітлерівські вусики у собаки?
Якщо не бачив, тоді не кизди, неоднозначний...
показати весь коментар
04.04.2022 00:06 Відповісти
Откуда ты вылез, русский биомусор?
показати весь коментар
04.04.2022 00:07 Відповісти
С кацапской помойки. Опять нацисткого дерьма наелся весь в заедах кисилева
показати весь коментар
04.04.2022 02:34 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
показати весь коментар
03.04.2022 23:51 Відповісти
Нещасне *****, й уся Росiя з ним!
показати весь коментар
04.04.2022 00:11 Відповісти
Может пора уже забить бункерного ракетами со всего мира, вместе с кремлем? Пусть мордор будет уничтожен
показати весь коментар
03.04.2022 23:53 Відповісти
Кулеба, ти чого РадБез ООН не скликаєш з приводу геноциду укранців? В тебе вихідні чи що??
показати весь коментар
03.04.2022 23:54 Відповісти
Як Міністр Закордонних Справ України пов'язаний з діяльністю ООН?
показати весь коментар
04.04.2022 00:27 Відповісти
А ХТО має скликати Радбез, цьоця Галя чи дядько Микола?! Як раз, як ви там написали "Міністр Закордонних Справ" і повинен запросити засідання
показати весь коментар
04.04.2022 00:36 Відповісти
Засідання запрошують ? Тебе знову гугл-транслейт підвів ? Тщатєльнєє нада таварісч майор , тщатєльнєй ...
показати весь коментар
04.04.2022 00:53 Відповісти
Слухай, дебіл Zебільний, коли ти чмо Zебільне не має що сказати починаєш з подляковської методички строчити тварино?! Приїзди до мене, до Львова, я тобі ****** розповім про "гуглтранслейт", скотина Zебільна
показати весь коментар
04.04.2022 17:05 Відповісти
чуєш, скот-малорос, бачу ти любиш "Тщатєльнєє...", а тварина Zебільна?
показати весь коментар
04.04.2022 17:08 Відповісти
за геноцид українців на росії військовим злочинцям роздають нагороди
показати весь коментар
03.04.2022 23:54 Відповісти
"...сдерживали действия сил неприятеля..." ©
Це так у мокшанських уйобків називається зґвалтування малолітніх дівчат і масові розстріли беззбройного цивільного населення? Ні, Мордор не має права на існування - там допоможе лише напалм.
показати весь коментар
04.04.2022 00:05 Відповісти
Серед 40млн українців трапляються виродки. З десяток набереться, а то й і ні. Всі вони нині знаходяться в Житомирській "критці", на довічному.
Всі інші - нормальні, нехай у кожного є свої "мухи". Різні. Але - нормальні.

Серед 140млн касапів трапляються нормальні. Дуже рідко, але ми їх знаємо поіменно; запам'ятати з десяток - неважко.
Всі інші - орда, виродки.
показати весь коментар
03.04.2022 23:54 Відповісти
Ці всі звірства проходили в той момент, коли перемовники потискали друг другу руки, посміхалися та бажали «доброго дня». Будь які перемовини наразі не мають ніякого сенсу і виглядають як знущання з України та її народом і працють на руку окупанту, заважаючи заходу біль рішуче приймати рішення.
показати весь коментар
04.04.2022 00:00 Відповісти
Нет другой такой страны с которой можно сравнивать путлкрвскую рашку. Даже гитлеровцы сжигали в крематориях трупы своих врагов, а касабы сжигают своих. Гитлеровцы расстреливали своих мародеров, а рашисты этим хвастают. Короче, средневековая мокшанская Орда
показати весь коментар
04.04.2022 00:06 Відповісти
Россия конченая!
показати весь коментар
04.04.2022 00:08 Відповісти
Только тот, который не служил срочную в савецкорасейских армиях может поверить в справедливость этой орды. Можно для информации посмотреть хотя бы худ.фильм. "Делай раз".
показати весь коментар
04.04.2022 00:17 Відповісти
Рабсеяне неисправимые зомбированые дебилы, вместо того чтобы бороться за свои права с тоталитарной властью берут оружие и идут убивать и грабить другие народы, которые по сути за них борются за Мир и Свободу, при этом не "веря" в собственные преступления. КНДР уже настоящее этой помойки и отбросов.
показати весь коментар
04.04.2022 00:24 Відповісти
их надо признать страной террористом и распустить ООН. Но жалкие и сс*ливые людишки из других стран на это никогда не пойдут.
Словакия купит газ за рубли, венгры скажут мытутнепричем, фрицы скажут "наши люди не должны экономически страдать", а жабоед в 101ый раз позвонит путину, ну и далее по тексту.
показати весь коментар
04.04.2022 00:33 Відповісти
Мне кажется ,что рашу вообще ни с кем нельзя (лучше или хуже)сравнить..Это особенный ,единственный вид ЗЛА..на земле.ЖЕСТОКОСТИ ,САДИЗМА,БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ,ЛЖИ,ВОРОВСТВА И УНИЧТОЖЕНИЯ .Игил-ученики раши..
показати весь коментар
04.04.2022 00:35 Відповісти
Кацапия лишняя стана. И ее не должно быть на карте современного мира
показати весь коментар
04.04.2022 02:38 Відповісти
 
 