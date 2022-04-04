"Росія гірша, ніж ІДІЛ", - Кулеба про звірства окупантів у Бучі
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія у своїх злочинах гірша, аніж бойовики "Ісламської держави" на Близькому Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Нічого не може зрівнятися з тим, що ми бачили з Бучі. Я особисто намагаюсь підготувати себе до фотографій і відео, які з'являться з Маріуполя, коли ми його звільнимо. Імовірно, вони будуть ще більш спустошливими", - зазначив міністр.
"Те, що ми бачили у Бучі, робить один факт чітким: Росія гірша, ніж ІДІЛ у її звірствах, злочинах, масштабах цих злочинів і грубості поведінки російської армії в Україні. Я не знаю, де ці солдати навчались, якого роду цінності вони сповідують, якщо будь-які, бо це невимовно", - додав Кулеба.
За словами глави МЗС, вже розпочалася робота над переслідуванням усіх, хто скоював ці злочини.
"Ми знаємо номери воєнних підрозділів, які стояли у Бучі та інших селах і містах Київської області. На це може знадобитися час, але ми працюватимемо для себе, але й разом з нашими партнерами і Міжнародним кримінальним судом, аби усіх притягнути до відповідальності. Ми не лише говоримо про виконавців цих злочинів, але і про їхніх командирів і політичне керівництво. Увесь ланцюжок командування треба встановити", - підсумував він.
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То, что их цинизму нет предела, мы уже убедились. Даже не удивляемся.
Олег Шарп, 23:05
Так собсна ИГИЛ и есть оркостаном, просто под другим фантиком.
Якщо не бачив, тоді не кизди, неоднозначний...
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
Це так у мокшанських уйобків називається зґвалтування малолітніх дівчат і масові розстріли беззбройного цивільного населення? Ні, Мордор не має права на існування - там допоможе лише напалм.
Всі інші - нормальні, нехай у кожного є свої "мухи". Різні. Але - нормальні.
Серед 140млн касапів трапляються нормальні. Дуже рідко, але ми їх знаємо поіменно; запам'ятати з десяток - неважко.
Всі інші - орда, виродки.
Словакия купит газ за рубли, венгры скажут мытутнепричем, фрицы скажут "наши люди не должны экономически страдать", а жабоед в 101ый раз позвонит путину, ну и далее по тексту.