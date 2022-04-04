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США запровадять проти РФ додаткові санкції, - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прайс,нед

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати найближчим часом можуть запровадити додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Коли йдеться про наші санкції, ми завжди говорили, що ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів. ... Я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додатковий тиск", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про мирні переговори, Прайс сказав: "Ми поки що не бачили жодних ознак того, що росіяни дійсно серйозно ставляться до деескалації цієї війни".

"Коли йдеться про ці зображення з Бучі, ми вже оцінили, що російські війська скоїли військові злочини. Те, що ми робимо, ми збираємо інформацію. Перше, щоб висвітлити те, що вони роблять, а друге - забезпечити, щоб усі, хто вчинив ці звірства були притягнуті до відповідальності. Це наша місія", - наголосив він.

Також читайте: Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти, - посольство США про Бучу

Автор: Богдан Гуньковський
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А може пора бомбити москву, сцикуни срані... Знову Україна рятує світ від азіатської орди, знову всі дивляться, радіють і нічого не роблять...
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04.04.2022 00:40 Відповісти
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-04-03/mest-za-obstrelyi-odessyi-rossiyskiy-fregat-poluchil-v-bort-podarok-ot-vsu/264856
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04.04.2022 00:45 Відповісти
Ваш тиск смешон. Дай оружие. самолеты!
Вы сознательно сливаете Украину хуълу - потому что боитесь распада России.
Если Украина победит, то Россия распадется.... а Байден уставший
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04.04.2022 01:13 Відповісти
Дякуємо Вам за уже надану величезну допомогу у боротьбі з окупантами. Сподіваємось США не змінять своїх намірів щодо України до повної перемоги, а лише посилять таку допомогу. Як добре відомо США, наша влада та український народ не тотожні речі.
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04.04.2022 02:19 Відповісти
 
 