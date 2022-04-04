США запровадять проти РФ додаткові санкції, - Держдепартамент

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати найближчим часом можуть запровадити додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Коли йдеться про наші санкції, ми завжди говорили, що ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів. ... Я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додатковий тиск", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про мирні переговори, Прайс сказав: "Ми поки що не бачили жодних ознак того, що росіяни дійсно серйозно ставляться до деескалації цієї війни".

"Коли йдеться про ці зображення з Бучі, ми вже оцінили, що російські війська скоїли військові злочини. Те, що ми робимо, ми збираємо інформацію. Перше, щоб висвітлити те, що вони роблять, а друге - забезпечити, щоб усі, хто вчинив ці звірства були притягнуті до відповідальності. Це наша місія", - наголосив він.

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