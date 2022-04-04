Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти, - посольство США про Бучу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посольство США в Україні висловило свою позицію щодо інформації про масовий терор у Бучі.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства США в Україні.
"Зображення з Бучі та інших районів, покинутих путінськими військами, жахливі. Уряд США прагне до відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+36 Людмила Карпова 35c4aebc
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+28 Совестно за Брата
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+27 Перехватчик
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На Кіпрі піша хода сотень орків із знаменами та символом Z.
Але суть ви зрозуміли.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
щоб суки з голоду подихали, москва, пітер та інші підероміста
козирі у вас в руках, і шоооооооо????
Чи призвів голод до бунтів?
Історія володарювання Батия не зафіксувала жодного бунту. Його нащадки генетично запрограмовані на рабську покірність.
ЗЫ Не тратьте силы на пересмотр кацапской пропаганды, не пытайтесь их переубедить или объяснить. Кацап это сущее зло, которое должно выжигаться каленым железом. Об этом важно помнить и никогда не забывать.
Аслан
@antiputler_news
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4 ч
Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...