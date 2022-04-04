Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти, - посольство США про Бучу

Посольство США в Україні висловило свою позицію щодо інформації про масовий терор у Бучі.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства США в Україні.

"Зображення з Бучі та інших районів, покинутих путінськими військами, жахливі. Уряд США прагне до відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти", - зазначається у повідомленні.

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