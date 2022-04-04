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Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти, - посольство США про Бучу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,посольство

Посольство США в Україні висловило свою позицію щодо інформації про масовий терор у Бучі.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства США в Україні. 

"Зображення з Бучі та інших районів, покинутих путінськими військами, жахливі. Уряд США прагне до відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна, - Джонсон про Бучу

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
Ну, то дійте вже!!!
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03.04.2022 22:35
+28
Нужно по максимуму эту тему раскручивать, что бы кацапы не затерли тему...
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03.04.2022 22:35
+27


Аслан


@antiputler_news

·
4 ч



Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...

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03.04.2022 22:40
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Ну, то дійте вже!!!
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Вже діють. Сьогодні в Берліні відбувся автопробіг рашистів із знаменами і гаслами про підтримку путіна. Колона автомобілів сягнула 2 кілометрів. Усьго було 5000 машин.
На Кіпрі піша хода сотень орків із знаменами та символом Z.
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03.04.2022 22:50 Відповісти
рибак рибака... фашик фашика.. Германські німці провели часткову денацифікацію західної німеччини, а от в ГДР як було більшовицьке промосковське кодло так і розійшлося по всіх прусських землях отруйною нафтовою плямою
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03.04.2022 23:06 Відповісти
И в Греции таже..х....я! Твари рашистские . и не только с флагами. а с буквой Z на машинах. Так больно и тяжко біло на сердце еще с ночи. когда показали зверства в Буче. а тут еще это..Наши митингующие с нашими флагами стояли на площади. полиция не дала нам выйти и перекрыть им дорогу. Противно... тошно до блевотины больно от бессилия . Это тварье с рашистскими флагами орали что из машин матом.. Короче. жесть.
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04.04.2022 00:00 Відповісти
На Кіпрі ці ***** як у себе вдома, тяжко стримувати себе щоб не почати їх *******... А ось Німеччина дивує...
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04.04.2022 00:08 Відповісти
Нужно по максимуму эту тему раскручивать, что бы кацапы не затерли тему...
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Не затрут. Они даже в помоях для внутреннего потребления в позиции обороны. Кацапы, конечно, сожрут любое дерьмо из зомбоящика, но это не имеет никакого значения. Люди шокированы зверствами кацапов. Последствия будут, как бы кацапня не изворачивалась.
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03.04.2022 22:43 Відповісти
Пергим мав би дiяти ваш шеф Байден Байден вiддавати Украïнi польськi лiтаки та словацькi С-300.
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Воно посла призначити не здатне вже другий рік. А Ви кажете - діяти.
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03.04.2022 22:45 Відповісти
Якого посла? Маркарова хто?
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04.04.2022 00:48 Відповісти
Посла Штатів в Україні.
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04.04.2022 00:56 Відповісти
Пробачте друзі, перший комент писав з телефону, а там дуже маленькі літери...

Але суть ви зрозуміли.
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03.04.2022 22:45 Відповісти
Словаччина розчаровує!"Аби не допустити припинення постачання російського газу до країни, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик допускає можливість розрахунку за нього в рублях. Про це він повідомив в ефірі телебачення RTVS."
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03.04.2022 23:17 Відповісти
...Так убей же кацапа, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,-

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Кацапйо треба знищити.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
Висловлять мега супер дупер занепокоєння.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
Закройте въезд гражданам рашки и заморозьте их счета.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
Свiт повинен бачити що россiяни моральнi виродки!!! ¡!!!!!!
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03.04.2022 22:37 Відповісти
світ повинен знати, чи свіфт потрібно відключити на 100%??????
щоб суки з голоду подихали, москва, пітер та інші підероміста
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03.04.2022 22:37 Відповісти
всі знають що ***** може спинити тільки голодний бунт.
козирі у вас в руках, і шоооооооо????
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03.04.2022 22:39 Відповісти
У 90-х еволюційна помилка природи вижила тільки дякуючи "ножкам буша" (так здається це називалося?).
Чи призвів голод до бунтів?
Історія володарювання Батия не зафіксувала жодного бунту. Його нащадки генетично запрограмовані на рабську покірність.
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03.04.2022 23:01 Відповісти
бунтувати вони почнуть коли їм здасться що вони знайшли кращого вожака, який приведе їх до перемоги. так що нам своє робити.
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03.04.2022 23:36 Відповісти
Возмездие будет обязательно.
ЗЫ Не тратьте силы на пересмотр кацапской пропаганды, не пытайтесь их переубедить или объяснить. Кацап это сущее зло, которое должно выжигаться каленым железом. Об этом важно помнить и никогда не забывать.
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03.04.2022 22:40 Відповісти
Так зіграйте в гру "нас тут нема" на своїх невидимках...
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03.04.2022 22:40 Відповісти
зассут
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03.04.2022 23:04 Відповісти
и больше никаких ножек Байдена.
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03.04.2022 22:40 Відповісти


Аслан


@antiputler_news

·
4 ч



Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...

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03.04.2022 22:40 Відповісти
Та ладно. Не вірю що таке можливе.
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03.04.2022 22:44 Відповісти
Directed by Robert B. Weide
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03.04.2022 22:51 Відповісти
Это денацификация? Да это геноцид украинцев.
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03.04.2022 22:41 Відповісти
Звісно ж що саме геноцид, який захід дуже не хоче визнавати.
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03.04.2022 23:02 Відповісти
Польща вимагає негайного з'їзду ЄС з приводу подій у Бучі
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03.04.2022 22:41 Відповісти
Дякуємо друзям із США і Польщі за підтримку. Друг пізнається в біді.
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03.04.2022 22:44 Відповісти
Всем уже все известно, пора сегодня же отправлять в Украину тяжёлое вооружение, авиацию, ПВО и инструкторов. Иначе, вы все становитесь соучастниками преступлений.
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03.04.2022 22:45 Відповісти
Йес! Наконец-то раздуплились! Ну давай, Бідон, насипай!
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03.04.2022 22:48 Відповісти
НАТО должно прислать войска и остановить это зло!
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03.04.2022 22:53 Відповісти
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03.04.2022 22:54 Відповісти
да только у Гитлера не было второго ядерного арсенала в мире, и даже если он растащен разворован как и всё в кацапской армии, на 80%, то остальные 20% всеравно ядерное оружие, и оно рухнет на Европу, этого путлер и не скрывает, ему терять нечего. Вот поэтому мы уже и не боимся их, мы и так воюем. умираем, а Европа боится именно ЯО, на остальное им плевать они видят что руская армия мусор
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03.04.2022 22:56 Відповісти
ракеты дайте Украине, чтобы уничтожить установки запуска ракет и корабли России. Нужно много ракет!
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03.04.2022 22:54 Відповісти
можете мовчати, але дать летаки
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03.04.2022 22:58 Відповісти
3 этап операции Путина будет удары ядерным оружием по странам Запада. по психологическому анализу Путина - это очевидно! Он хочет отправить Запад в АД, и Запад должен нанести превентивный удар, или количество жертв будет за пределами осознания катастрофы и разрушений и радиации на планете ибо ядерное оружие будет еще взрывать АЭС. Или Западные спецслужбы должны ликвидировать Путина, хотя не факт, что это поможет, потому что власть России состоит из коллективного Путина и в том числе и народ России - это коллективный Путин. Есть вероятность, что он хочет уничтожить мир и он построил себе в бункерах целые города и он там планирует жить во время ядерной зимы.
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03.04.2022 23:01 Відповісти
никто этого не сделает
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03.04.2022 23:06 Відповісти
а що він буде робити в цьому бункері під час ядерної зимиґ? вони там всі з тоски передохнуть.
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03.04.2022 23:38 Відповісти
у него там бункеры размером с город со стадионами и торговыми центрами и всей роскошью, какой только можно.
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04.04.2022 00:24 Відповісти
але все одно це замкнений простір, обмежений, який би він там комфортовий не був, все одно як пацюки передохнуть.
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04.04.2022 00:28 Відповісти
он и без ядерной войны из бункера не может вылезти ибо прикончат.
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04.04.2022 01:00 Відповісти
Мальчик, то что думается в бункере, хорошо известно американской разведке. А тебе фантастику писать надо.
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03.04.2022 23:48 Відповісти
***** - это детёныш ра💤ызма
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03.04.2022 23:56 Відповісти
почему ЗЕ молчит почему в ООН не подает жалобу ведь за Абрамовича ротяку открывал и Коломойского от тюрьмы отмазует
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04.04.2022 04:04 Відповісти
 
 